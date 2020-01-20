Бывший сотрудник ЦРУ: США взломали транспондер украинского самолета, чтобы спровоцировать Иран

«Отключение транспондера, которое автоматически сигнализирует оператору и электронике Тор, что самолет гражданский, вместо этого автоматически могло указывать, что он враждебный. Оператор, будучи особо проинформирован о возможности попадания американских крылатых ракет, затем произвел выстрел», — сказал он.

Джиральди объясняет, что иранский ракетный оператор испытал экстремальные «помехи», и транспондер рейса 752 Международных Авиалиний Украины был отключен за несколько минут до запуска двух ракет российского производства Tor.

Филип Джиральди, бывший специалист по борьбе с терроризмом и офицер военной разведки ЦРУ, написал статью в American Herald Tribune, в которой предположил, что США предприняли несколько кибератак, одну на иранскую систему противоракетной обороны, а другую — на транспондер обреченного украинского самолета .



Джиральди сказал, что ракетная система Tor, используемая Ираном, уязвима для взлома или «обмана». И в тот же момент транспондер рейса 752 был отключен «для создания авиационного происшествия, которое будет приписано иранскому правительству».

Пентагон, как сообщается, разработал технологии, которые могут обмануть вражеские радары с помощью ложных и обманчиво движущихся целей, сказал он.

«Та же технология, конечно, может быть использована для изменения или даже маскировки транспондера на гражданском авиалайнере таким образом, чтобы посылать ложную информацию об идентичности и местоположении. Соединенные Штаты обладают возможностями кибер-и радиоэлектронной борьбы для подавления и изменения сигналов, относящихся как к транспондерам авиалайнеров, так и к иранской ПВО. Израиль, по-видимому, обладает такой же способностью, — сказал Джиральди.

Иран заявил в среду, что нельзя исключать «вражеского саботажа» во время удара по самолету.

Иранский бригадный генерал Али Абдоллахи предположил, что США взломали системы противоракетной обороны, чтобы создать впечатление, что рейс 752 является приближающейся ракетой.

Президент Ирана Хасан Роухани также обвинил США в том, что они несут ответственность за сбитый самолет, заявив, что: «Корни всех печалей уходят в Америку… Но это не может быть основанием для того, чтобы мы не рассматривали все первопричины».

Он добавил, что: «Невозможно поверить, что пассажирский самолет был сбит рядом с международным аэропортом во время полета в [коммерческом] полетном канале», после того как ранее сказал, что командиры КСИР были не единственными, кто участвовал в обстреле самолета, отметив, что «были и другие».

В заключение Джиральди говорит, что радиоэлектронная операция США с целью сбить гражданский самолет и обвинить потом в этом Иран, «предполагает преднамеренное и тщательно спланированное событие», чтобы создать «ложный флаг» и мотив для следующей мировой войны.

Оригинал на английском языке



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