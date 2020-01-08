Горбачёв – убийца Чаушеску?!

Сейчас уже вряд ли многие помнят, но перед предательским уничтожением СССР состоялась жалкая попытка исполнить волю народа СССР, высказанную им на всесоюзном референдуме по сохранению СССР 17 марта 1991 года. Народ СССР высказался за сохранение СССР, но предатели СССР всё равно начали готовить меры по уничтожению государства – начали готовить новый союзный договор – фактически приговор СССР.

Если почитать, что пишут о Горбачёве, то складывается мнение, что это был такой органически мягкий человек, демократ до мозга костей, который где-то даже находился под пятой жены, и посему был органическим миротворцем, истинным лауреатом Нобелевской премии мира. В общем, Горбачёв был такой человек, что и мухи не мог обидеть.



Тогда президент СССР М. Горбачёв фактически возглавлял уничтожение государства, руководителем которого он был. Делал ли он это осмысленно (понимал ли, что его как использованный презерватив с позором выкинут на помойку) или разрушал СССР в силу начальственной дебильности – трудно сказать, но в любом случае, без него СССР сохранился бы.

И к августу 1991 года созрело сопротивление Горбачёву, которое состояло из 12 государственных деятелей СССР разного ранга, впоследствии эти люди создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который попытался отстранить Горбачёва и сохранить единство Советского Союза.



Нерешительные, с явными предателями в своей среде (я таким предателем считаю председателя КГБ Крючкова), эти люди вместо решительности действий начали с того, что поехали в Форос, в резиденцию Горбачёва, в которой эта тварь тогда отдыхала, но не для того, чтобы его арестовать или убить, а для того, чтобы уговорить возглавить этот ГКЧП.

Но это присказка.

А где-то во второй половине 90-х я, как главный редактор газеты, был на каком-то мероприятии, на котором выступал бывший в 1991 году министром обороны маршал Д. Язов. Маршал рассказывал и про поездку в Форос к Горбачёву, и о том, какой он маршал хороший и патриот СССР, и какой Горбачёв гад, предавший страну. Это понятно.



После официальной части я подошёл к Язову и спросил, почему он по приезде в Форос лично не застрелил Горбачёва? Оружие у Язова было, его никто не обыскивал перед встречей, какие были проблемы уничтожить этого гада? Ведь логично было этот переворот начать именно с этого.

У бедного маршала аж глаза на лоб полезли, он аж захлебнулся от такого упрёка – типа как это он, такой миролюбец, мог посягнуть на жизнь человека??

А вот Горбачёв мог!

Нет, не сам, конечно, но мог убить кого угодно, чтобы удержаться у власти. Причём, не для того, чтобы осуществить какие-то общественные идеи, как защищали свою идею коммунизма большевики, а исключительно во имя своей славы. Не было никаких идей у дурака, затеявшего перестройку без объяснения того, что именно он хочет получить в результате перестройки. Дебильное стремление к славе – другого объяснения нет. И вот ради этого стремления, Горбачёв убивал без жалости. Убивал!

Весной этого года я давал отрывок из книги Сергея Бабурина «Страж нации», который назвал «Пятнистая тварь Советского Союза и Политбюро», и теперь хочу дополнить его вот таким моментом воспоминаний Бабурина (выделять курсивом не буду):

«На совещании Политического консультативного комитета Совета Экономической Взаимопомощи 7-8 июля 1989 г. в Бухаресте М. Горбачев предложил записать в итоговом документе, что взаимоотношения между странами впредь будут развиваться на основе равенства, независимости и права каждой отдельно взятой страны самостоятельно вырабатывать свой политический курс, стратегию и тактику, без какого-либо вмешательства извне.

За популярной демократической фразой явственно проступило стремление Горбачева отказаться от имени СССР от солидарности и взаимной поддержки. Гарантии взаимопомощи силами Организации Варшавского договора фактически ставились под сомнение. Руководители стран Восточной Европы, думаю, всё поняли.



Главу ГДР, генерального секретаря ЦК СЕПГ Э. Хонеккера прямо с заседания госпитализировали с желчными коликами, а лидер Румынской коммунистической партии, Президент Румынии Н. Чаушеску публично бросил Горбачеву обвинение в предательстве дела социализма. В далеком 1968 Чаушеску не поддержал ввод войск ОВД в Чехословакию, но в 1989 Чаушеску выступил против проекта заявления, осуждающего этот ввод.

В ноябре 1989 г., на съезде РКП в Бухаресте, Н. Чаушеску в своём официальном докладе заявит, что М. Горбачев ведёт к краху и Советский Союз, и социализм. Более того, он призвал немедленно создавать союз государств, остающихся верными социалистическому выбору, куда бы вошли помимо Румынии Куба, Китай, Вьетнам, Албания, КНДР.

2-3 декабря 1989 г. М. Горбачев поговорил с Дж. Бушем у берегов Мальты, а уже 6 декабря имел тяжелый разговор с лидером своих оппонентов по коммунистическому движению Н. Чаушеску. Чаушеску отказался дублировать в Румынии советские перестроечные «реформы», Горбачев на прощание пригрозил, что его собеседник ещё пожалеет о последствиях отказа. Вскоре в Румынии неожиданно начались волнения, а уже 25 декабря 1989 г. Н. Чаушеску и его супруга Е. Чаушеску были расстреляны.

Механизм устранения Н. Чаушеску очень напоминает «оранжевую (жёлтую) революцию», опробованную США при свержении 22 февраля 1986 г. президента Филиппин Ф. Маркоса: неожиданное резкое усиление оппозиционных протестов, надуманная эвакуация главы государства из столицы его же охраной, успех революционеров. Только в Румынии всё было более кровавым.

Волнения в Тимишоаре на севере Румынии начались 16 декабря 1989 г. Против митингующих была брошена армия под руководством генерала Виктора Стэнкулеску, которая якобы по приказу Чаушеску открыла огонь на поражение. Сообщили о 64 тыс. погибших. 21 декабря в Бухаресте собрался митинг в поддержку Чаушеску, который закончился техническим провалом.



Расстроенного президента Румынии убедили временно покинуть столицу и улететь вертолетом на территорию надежной воинской части. После отлёта Чаушеску стало известно о смерти министра обороны В. Миля, которого якобы застрелили по указанию опять же Чаушеску. Ошалевшая от происходящего армия была деморализована.

Из сбивчивых сообщений прессы и последующих расследований картина происходившего в те дни сложилась вполне определенной. Вертолет с составом наспех собранного «суда» над Чаушеску прилетел в воинскую часть почти сразу за президентским вертолетом, когда Президент и его супруга только готовились садиться за обеденный стол, накрытый командованием части в честь их прилёта.



Полковник Джорджица (Джику) Попа, председатель суда, только в последний момент узнал, кого они будут судить. Суд длился 2 часа. Назначенные адвокаты скорее обвиняли чету Чаушеску, чем защищали их.



После вынесения смертного приговора супругам Чаушеску предложили законные 10 дней на подачу апелляции на приговор, но фактически расстреляли немедленно. И состав суда, и расстрельную команду подбирал лично генерал В. Стэнкулеску. Перед расстрелом Н. Чаушеску пел «Интернационал», даже когда стоял у стены.

По последующим признаниям участников суда и казни, заседание трибунала было от начала и до конца постановочным. Д. Попа, получивший за участие в инсценировке звание генерал-майора, после событий был взят то ли под охрану, то ли под домашний арест, стал проситься в какую-нибудь страну военным атташе, но уже 1 марта 1990 г. то ли покончил с собой (официальная версия), то ли был убит (версия родных).

Примечательно, что 24 декабря 1989 г., за сутки до суда и «казни» Чаушеску, государственный секретарь США Джеймс Бейкер направил в МИД СССР ноту, в которой уведомил, что США не возражают против вмешательства СССР во внутренние дела Румынии и оставляют события в Румынии на полное усмотрение Горбачева и его союзников по Варшавскому договору.

В. Стэнкулеску, лично прилетавший контролировать ход суда и расстрел, уже в декабре 1989 стал министром, генерал-полковником, а впоследствии и генералом армии. Но когда события 1989 в Тимишоаре были всё же расследованы, выяснилось, что в них погибли не 64 тыс. человек, а около тысячи и половина – представители армии и службы безопасности.



Однозначно установлено, что приказ стрелять по гражданскому населению был отдан не Н. Чаушеску, а генералом В. Стэнкулеску. Министр обороны Румынии генерал В. Миля узнал правду о деятельности своего заместителя, попытался ей воспрепятствовать и потому был убит.

Принципиально важно другое. Осужденный в 1999 на 15 лет лишения свободы В. Стэнкулеску дал официальные показания, что действовал по указаниям Москвы, что рядом с ним и в Тимишоаре, и в Бухаресте постоянно были советские офицеры ГРУ.

Либеральная Европа предпочла не заметить запоздалого признания румынского заговорщика, бросающего тень на «нобелевского лауреата». С. Бабурин».

Вот вам и Горбачёв, «божий одуванчик». Жестокая тварь, тупо исполнявшая указания Запада.

Ю.И. Мухин



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