Н. Выхин. „США в мировой гибридной войне”

Поэтому с августа по октябрь 1990 года происходит бурная делёжка наследства русского мертвеца – «парад суверенитетов» автономных республик и автономных областей РСФСР. Большинство автономных республик провозглашают себя независимыми государствами [2] . Они ведут себя так, как будто государства Россия вообще не существует, да и не было никогда в истории.

Захватное право, к тому же прямо поощряемое предателями из центра [1] , проявило себя в полной мере. Каждый подонок боялся опоздать к дележу наследства мёртвой России и торопился выгородить себе суверенную республику вперёд других-прочих.



Но не везде русских просто игнорируют, как будто их нет и никогда не было. Кое-где их начинают активно истреблять, начинается эпоха русоцидов.



В полном соответствии с захватным правом в Чечне 23-25 в Грозном прошёл криминальный «Чеченский национальный съезд», который избрал Исполнительный комитет во главе с председателем генерал-майором Джохаром Дудаевым.

27 ноября Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР под давлением исполкома ЧНС и массовых акций принял Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики. 8-9 июня 1991 года прошла 2-я сессия Первого Чеченского национального съезда, которая объявила себя Общенациональным Конгрессом чеченского народа (ОКЧН).

Сессия приняла решение о низложении Верховного Совета ЧИР и провозгласила Чеченскую Республику Нохчи-чо, а временным органом власти провозгласила Исполком ОКЧН во главе с Д. Дудаевым. В июле 1991 г. второй съезд ОКЧН заявляет, что Чеченская Республика Нохчи-Чо не входит в состав СССР и РСФСР. Начался первый масштабный геноцид русского народа.

1-2 сентября 3-я сессия ОКЧН объявила Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики низложенным и передала всю власть на территории Чечни Исполкому ОКЧН. 4 сентября произошёл вооружённый захват американскими террористами грозненского телецентра и Дома радио.

Председатель Грозненского исполкома Джохар Дудаев зачитал обращение, в котором назвал руководство республики «преступниками, взяточниками, казнокрадами» и объявил, что с «5 сентября до проведения демократических выборов власть в республике переходит в руки исполкома и других общедемократических организаций».



В ответ Верховный Совет объявил с 00 часов 5 сентября до 10 сентября чрезвычайное положение в Грозном, но через шесть часов Президиум Верховного Совета отменил чрезвычайное положение.

6 сентября председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Доку Завгаев ушёл в отставку. Спустя несколько дней 15 сентября состоялась последняя сессия легитимного Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, на которой было принято решение о капитуляции перед террористами. В качестве переходного органа был образован Временный высший совет (ВВС), состоящий из 32 депутатов.

Террористы захватили здание Дома профсоюзов, в котором заседал ВВС, и здание республиканского КГБ. Затем они арестовали прокурора республики Александра Пушкина. На следующий день Исполком ОКЧН «за подрывную и провокационную деятельность» объявил о роспуске ВВС, возложив на себя функции «революционного комитета на переходный период со всей полнотой власти». Американская оккупационная власть была установлена на большей части территории Чечни.

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К марту 1991 года под американской оккупацией оказались уже шесть бывших союзных провинций: Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения. Отдельные очаги сопротивления оккупационным властям действовали на территориях Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Им предстояло стать осаждёнными и покинутыми бастионами.

К важнейшим оборонительным мерам России-СССР, имевшим минимальный результат относится мартовский референдум о «сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик»[3] – который уже не проводился на оккупированных территориях (Где марионеточными властями не были сформированы Центральные избирательные комиссии).



На основе концепции референдума с учётом его результатов предполагалось заключение 20 августа 1991 года нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ) как мягкой федерации.

Таким образом деморализованное и совершенно потерянное руководство страны пыталось выкупить какой-то мир, сохраняющий субъектность побеждённой стороны.

Ещё одна попытка сопротивляться – августовские события 1991 года в Москве. Здесь ряд государственных и партийных деятелей предприняли попытку сохранения единства страны.

К августу стало очевидны капитулянтские и попросту предательские настроения Горбачёва, полностью утратившего вменяемость и дееспособность политика. 19 августа 1991 года группа политиков из его окружения объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Однако события трёхдневного штурма Москвы американскими наёмниками показали, что политики вокруг Горбачёва мало чем отличаются от самого Горбачёва.



Диагноз истории неумолим: интеллектуальная ущербность, патологическое безволие, расплывчатость неопределённой позиции, слабость, совмещённая с трусостью и полная неадекватность в противостоянии агрессии (которую даже не определили, как внешнюю агрессию, полагая в ней внутреннюю смуту).

Штаб обороны столицы с трясущимися руками не нашёл ничего лучше, чем канючить от находившегося в Крыму зиц-президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Несмотря на слабость попытки две союзные республики — Азербайджанская и Белорусская ССР поддержали ГКЧП.

Однако другие республики — Казахская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, РСФСР и Эстонская ССР отвергли акты ГКЧП. У них была удобная для предательства позиция: лояльность сразу и американскому агрессору и формальному лидеру, уже смирившемуся с оккупацией страны.

На протяжении трёх дней банды Ельцина ведут штурм Москвы, и практически бескровно устраняют бессильное и безвольное ГКЧП. С высоты сегодняшнего дня уже совершенно ясно, что Ельцин был именно американским наёмником, а не самостоятельным путчистом.

По воспоминаниям вице-президента РФ А.Руцкого Б. Ельцин регулярно сообщал обо всём «партнерам» из США.

"Проходила развединформация о том, что вот-вот будет штурм Белого дома. И как только проходит эта информация, тут же Ельцин взял и собирался в американское посольство. Я его все время останавливал. Говорю: "Борис Николаевич, этого делать нельзя. Вы понимаете, что делаете?, — вспомнил Руцкой, — Когда подписали сговоры в Беловежье, первым, кому Ельцин доложил, что Советского Союза больше нет, стал Джордж Буш"[4]. По словам Руцкого, Ельцин регулярно докладывал руководству США и докладывал, об успехах односторонней сдачи в Холодной войне. Маски были сброшены окончательно…

23 августа американский ставленник Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР, а 6 ноября — о прекращении деятельности КПСС. Москва оказалась под контролем американских убийц и шпионов. Драма окончательного поражения оказалась большинством современников попросту непонятой…

Время всё расставило по своим местам. Идеологическая ветошь о «народной революции», о том, что русский народ, якобы победил своего врага – коммунизм и обрёл свободы – развенчивается официальными заявлениями американских руководителей.

Так, например, в 2014 году Госсекретарь США Джон Керри потребовал от России признавать и подчинятся поражению в "холодной" войне. Госсекретарь США Джон Керри, выступая 18 марта перед группой студентов университета в государственном департаменте, заявил о своем удивлении и разочаровании словами президента РФ Владимира Путина, посмевшего отсоединить Крым от Украины, пишет ABC News. Керри выразил сомнения, нужен ли на самом деле Крым России, или же это всего лишь "злость ввиду поражения в "холодной войне" и распада СССР".

Посол США в ООН Саманта Пауэр 15 марта 2014 года публично назвала Россию "побежденной", отметив, что "поведение Москвы возмутительно, потому что Москва, шантажируя США ядерным оружием, унижает Америку". Речь шла об истерике С.Пауэр, у которой в голове не укладывалось самостоятельное поведение побеждённой и оккупированной страны.

Михаил Хазин, эксперт "Эхо Москвы" и телепередачи "Однако", комментируя ситуацию с Пауэр и с политикой США в частности, отмечает мировую позицию американцев, как победителей "холодной войны", которые, спустя десятилетия, не могут признавать изменившуюся ситуацию, продолжая нести на себе венец "победителей", не способных и не желающих вести цивилизованные переговоры[5].

Иначе говоря, для США однозначно 1991 год – их великая победа и наше позорное поражение. Версия же Ельцина о «победе свободы в России» – для внутреннего пользования туземцев и не подтверждается никакими фактами.

Для подчёркивания всей унизительности капитуляции Москвы в 1991 году президент США не стесняется использовать подчёркнуто-унизительные выражения. 9 декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил:

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени»[6]. Вот так: Москву не «освобождали от деспотии», а на колени поставили!

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Поражение и самороспуск ГКЧП фактически привел к краху центральной власти России, переподчинению властных структур марионеточным лидерам и ускорению распада страны.



В течение месяца после путча объявили о переходе под американский контроль одна за другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них для придания легитимности этим решениям провели фиктивные референдумы о независимости ход и результаты которых никто не проверял, потому что уже некому было проверять.

По версии оккупантов республики получили «свободу» – но именно так, «свободой», США и называют свою власть в пропагандистских целях.

После взятия Москвы ельцинскими бандами США приступили к оформлению колониальных администраций. Уже в сентябре 1991 всеми западными странами торопливо была массово признана независимость прибалтийских республик.

Расчленение России было зафиксировано в акте о капитуляйии 18 октября 1991 года в Кремле.

Игравший роль капитуляции «Договор об Экономическом сообществе» начинался словами: «Независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу…», что означало фактическое признание отделения республик, которые ранее объявили о выходе из Союза.

Капитуляцию подписывали марионеточные власти восьми республик (Белорусская ССР, Казахская ССР, РСФСР, Туркменская ССР и объявившие о выходе из СССР Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также М. С. Горбачёв. Участниками договора признавались расчленение страны (свобода выхода из сообщества), и введение национальных валют. Предписывалось разделение золотого запаса России-СССР, его алмазного и валютного фондов.

26 октября 1991 года американские шпионы овладели Туркменией. Драматичной была борьба за Украину, где 1 декабря 1991 провели фиктивный референдум, никем не проверяемый.

Согласно этому псевдо-воле-изъявлению сторонники независимости победили даже в таком традиционно пророссийски настроенном регионе как Крым.



Данный референдум был проведен незаконно, так как на нём не был чётко задан вопрос о выходе Украины из состава СССР, а также были допущены другие нарушения Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года: в Крымской АССР не был проведен отдельный референдум по вопросу о её пребывании в составе СССР или в выходящей союзной республике, как этого требовала статья 3 упомянутого закона. Но вопросы законности никого уже не волновали: на войне, как на войне.



Холопы торопились присягнуть американским победителям, обгоняя друг друга на бегу.

4 ноября начальник управления Генпрокуратуры СССР по надзору за исполнением законов о государственной безопасности В. И. Илюхин возбудил уголовное дело против Горбачёва по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) в связи с данными постановлениями Госсовета.



Очевидно, Горбачёв, подписав их, нарушил Конституцию СССР и закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР» и тем самым нанёс ущерб территориальной неприкосновенности и государственной безопасности СССР.

Генеральный прокурор СССР Николай Трубин преступно закрыл это дело. После этого Илюхин был уволен из прокуратуры СССР. Да и самой страны уже больше не существовало…

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8 декабря 1991 года главы трёх из четырёх республик, основателей СССР, — Белоруссии, России и Украины, — собравшись в Беловежской пуще (село Вискули, Белоруссия), констатировали, что СССР прекращает своё существование, объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Подписание соглашений вызвало негативную реакцию Горбачёва, однако после августовского взятия Москвы американскими шпионами реальной властью он уже не обладал. По выражению Б. Н. Ельцина, Беловежское соглашение не распускало СССР, а лишь констатировало его фактический к тому моменту распад.

10 декабря Верховный Совет Украины c оговорками ратифицировал соглашение о создании СНГ. За ратификацию проголосовало 295 депутатов, 10 проголосовали против и 7 воздержались. Сразу после этого состоялся телефонный разговор Кравчука с Шушкевичем, который в этот момент вел заседание Верховного Совета Белорусии. После окончания этого разговора белорусские депутаты поставили соглашение на голосование.



За ратификацию проголосовало 263 депутата, 1 проголосовал против (это был А.Г. Лукашенко, будущий витязь славянства) и 2 воздержались. Упоминания об СССР оставались в Конституции Республики Беларусь 1978 года вплоть до принятия новой в марте 1994 года.

11 декабря Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждавшим Беловежское соглашение. Полный текст заявления в печати даже не был опубликован[7]. Практических последствий это заявление не имело. Ведь страна уже была оккупирована американскими наёмниками.

12 декабря предательский Верховный Совет РСФСР под председательством Р. И. Хасбулатова ратифицировал Беловежское соглашение, а также принял решение о денонсации РСФСР союзного договора 1922 года. А так же об отзыве российских депутатов из сформированного в октябре нового Верховного совета СССР – уже не существовавшего государства.

Вследствие отзыва депутатов от РСФСР и Белорусской ССР, Совет Союза лишился кворума. Ряд членов российского парламента отмечали, что, согласно ст. 104 действовавшей на тот момент Конституции РСФСР для ратификации соглашения необходимо было созвать высший орган государственной власти — Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку соглашение затрагивало государственное устройство республики как части Союза ССР и тем самым влекло за собой изменения российской конституции.

Следует отметить, что формально Россия и Белоруссия не провозглашали независимость от СССР, а лишь констатировали факт прекращения его существования. 13 декабря президент СССР Михаил Горбачев свои указом утвердил новый текст воинской присяги, в которой не было упоминания об СССР.



В сущности, этот день можно считать формальным днём капитуляции российской армии, которой (за малым исключением) так и не дали выступить из казарм навстречу агрессору.

16 декабря Президиум Верховного Совета РСФСР постановил передать в ведение российского парламента все здания и сооружения, ранее принадлежавшие Верховному Совету СССР[8]. Историческая Россия прекратила существование: её имя приняла на себя Локотская Республика, кусок её бывшей территории.

Но формально руководство страны ещё продолжало существовать. 18 декабря 1991 года Совет Республик СССР принял заявление, в котором отмечалось, что «недопустимы антиконституционные действия по отношению к Верховному Совету СССР и Президенту СССР».



22 декабря 1991 года в Москве у ВДНХ состоялся многотысячный митинг «Марш голодных очередей». Участники этого митинга выступали за сохранение СССР.

Органы власти исторической России как субъекта международного права прекратили существование 25—26 декабря 1991 года. 23 декабря Верховный Совет Казахской ССР ратифицировал Беловежское соглашение вместе с Алма-атинским протоколом. Упоминания о том, что Казахстан является союзной республикой СССР, оставались в Конституции Казахской ССР 1978 года (Глава 7. Казахская ССР — Союзная Республика в составе СССР, ст. 68-75) вплоть до 28 января 1993 года, когда была принята и вступила в силу Конституция Республики Казахстан.

25 декабря Президент СССР М.С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР, подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление стратегическим ядерным оружием президенту России американским марионеткам.

В тот же день советские органы капитулировали и в Таджикистане, что стало там прологом долгой и кровавой гражданской войны.

28 декабря 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление, где говорилось, что Верховный Суд СССР, Высший Арбитражный Суд СССР и Прокуратура СССР упраздняются со 2 января 1992 года.

26 декабря 1991 года считается днём прекращения существования СССР, хотя некоторые учреждения и организации СССР ещё продолжали функционировать в течение 1992 года при оккупационных властях, а Комитет конституционного надзора СССР и Межреспубликанский экономический комитет СССР вообще никогда не были официально распущены.

В апреле 1992 года Vl съезд народных депутатов России трижды отказался ратифицировать соглашение и исключить из текста Конституции РСФСР упоминание о Конституции и законах СССР, что впоследствии стало одной из причин противостояния Съезда народных депутатов с проамериканской марионеточной властью. Конституция СССР и законы СССР продолжали упоминаться в статьях 4 и 102 Конституции Российской Федерации.

19 июня 1992 года лидер Украины Леонид Кравчук подписал закон о полном исключении упоминаний об СССР из Конституции Украины 1978 года.



В сентябре 1992 года группа народных депутатов Российской Федерации во главе с Сергеем Бабуриным направила в Конституционный суд Российской Федерации ходатайство о проверке конституционности постановлений Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» и «О денонсации Договора об образовании СССР». Это обращение так и не было рассмотрено.

(Продолжение следует)

[1] 6 августа 1990 года глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин сделал в Уфе заявление: «мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить». В СМИ высказывание стало известно как «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это весьма ободрило представителей захватного права, которые превращали свои честолюбивые фантазии в реальность.

[2] 20 июля Верховный Совет Северо-Осетинской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Северо-Осетинской АССР. Вслед за этим 9 августа была принята Декларация о государственном суверенитете Карельской АССР, 29 августа — Коми ССР, 20 сентября — Удмуртской Республики, 27 сентября — Якутской-Саха ССР, 8 октября — Бурятской ССР, 11 октября — Башкирской ССР-Башкортостан, 18 октября — Калмыцкой ССР, 22 октября — Марийская ССР, 24 октября — Чувашской ССР, 25 октября — Горно-Алтайской АССР, и т.п.

[3] «За» проголосовали более 76 % от числа принявших участие в референдуме (в том числе более 70 % в РСФСР и в Украинской ССР).

[4] https://www.pravda.ru/news/world/12-08-2016/1309644-razvalsssr-0/

[5]https://oane.ws/2014/03/19/abc_news_kerri__rossii_vy_proigrali_holodnuyu_voynu__smirites.html

[6] https://ria.ru/world/20171209/1510559793.html

[7] Заявление содержало следующий вывод: «Любые республики не могут принимать на себя решение вопросов, касающихся прав и интересов других республик. С этой точки зрения содержащаяся в Соглашении констатация того, что „Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование…“ не имеет юридической силы».

Позиция ККН основывалась также на том, что «в соответствии с Союзным договором 1922 года Белоруссия, РСФСР и Украина, являясь одними из учредителей СССР, вместе с тем никакого особого статуса и каких-либо дополнительных прав по сравнению с остальными союзными республиками не имели.



С того времени в конституционном законодательстве СССР стал действовать принцип равноправия союзных республик. Следовательно, Белоруссия, РСФСР и Украина были неправомочны решать вопросы, касающиеся прав и интересов всех республик, входящих в Советский Союз».

[8] В том числе жилые, лечебно-оздоровительные, медицинские организации и другие учреждения с их недвижимым и движимым имуществом, денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, страховых, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях и организациях.