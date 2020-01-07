Россия – Цивилизация Добра !
17:23. 7 января 2020 84 просмотра 6 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/O-pIVW2ysCs
Источник: https://youtu.be/O-pIVW2ysCs
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За что бы ты ни брался, у тебя должны быть вера, вдохновение, бескорыстие. Твоё сердце окаменеет без молитвы о страдающем мире.
Так и есть.
Сань, как ты прав! Добра, с точки зрения картавых , полно! А сюжет – тупой. Можно надёргать любую инфраструктуру мира под музон.
Лучше, конечно не дёргать. Отдача замучает. Оптимально – созерцать)). Однако кому как нравится!)
Где же Ваша любовь к России?
И миллион непохороненных воинов 75 лет валяются по “Цивилизациим Добра” и никому дела нет.
Да!
Мы такие.
Ими почти весь мир усеян. Цивилизация в процессе развития пошла по пути естественно-искусственного пути отбора. Был путь выбирать лучших добровольно, но выбор осуществляется через силу в темном деле, а не силу того же в светлых деяниях.