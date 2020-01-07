Памяти Бушина Владимира Сергеевича. О жизни, друзьях и врагах

... Мавзолея и 9 мая.— ВладимирСергеевич, можете назвать лучшие, по...это никакие не «причуды памяти», а заурядное шкурничество. ...большевистская родина была между жизнью и смертью. А Шолохов...вот стихотворение, написанное сержантом Бушиным тогда в Кенигсберге.ДЕНЬ...
...трезвом уме и ясной памяти замахиваться не принято.... активного, здорового образа жизни. Физкультурников всех возрастов ...свое здоровье, продлеваем себе жизнь этими тренажерами, укрепляются ...из них. Цитата, ВладимирСергеевичБушин, член Союза писателей СССР...
... верховного совета. Поэт-фронтовик ВладимирБушин по мотивам известного произведения Александра...родной брат Александра Пушкина, Лев Сергеевич, и герой балканских войн ...жизнь свою положившие «за веру царя и отечество», менее достойны благодарной памяти...
ВладимирБушин о Солженицыне через призму...«Словаря языка Пушкина», Александр Сергеевич во всех своих сочинениях, например...? Конечно, немощь, болезни. Жизнь Матрёна прожила тяжёлую, сказать страшно...и язык русский изглаживаются из памяти». У самого за двадцать ...