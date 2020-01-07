Для раздумий.
11:09. 7 января 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал: BlackCat
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Красота души созидается из смирения, чистоты, терпения и добрых дел любви.
Варджа не работает, потому что контакты – разрядники запаяны на “электрод”. Церковный колокол – есть ничто иное, как составляющая Варджи (гражданское применение резонатора). Принцип резонатора и фокусировки волны колебания, переходящую в энергию электрическую (разность потенциалов электрода и контактов).