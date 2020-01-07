Главная » Аналитика, Наследие Славян, Наука

Для раздумий.

11:09. 7 января 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:

870_556_fixedwidth

19855

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Госдума — не место для раздумий
...выражение «парламент – не место для дискуссий», отсутствующих на заседаниях ...реактор и писать программное обеспечение для сложнейшего государственного процессора. При... полумиллионной зарплатой, изображающих непонятно для кого демократические процессы. Одно ...
Раздумья старого меча. Леонид Корнилов.
Раздумья старого меча. Леонид Корнилов Читает автор Для прослушивания нажмите на оранжевый кружок... прослушайте стихотворение на странице источника. РАЗДУМЬЯ СТАРОГО МЕЧАХорошо, когда с мечомТы...
Фильм «До первой крови». Как переформатировали сознание детей в перестроечное время
..., не обременяя себя раздумьями о человеческой морали и... ни сцена, то повод для раздумий. Музыка — по делу и...службой безопасности нацистской Германии для высшего руководства. Доклады ...Это перевернутый метафизический, сакральный для русского, да и советского...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...минуты быстролётны. Обычное состояние для этого божьего творения –...бросит, тем лучше для него и для всех... Р. Стивенсон... находить конструктивные пути для самовыражения. Для него характерен разрыв...висящий в вышине, моим раздумьям не мешает. Пойду пространство...
Что стоит за предложением забирать единственную квартиру за долги
... с их земли, освобождая место для пастбищ с овцами. Тут же...? Предлагаю вашему вниманию очередную «Реплику для раздумий» на эту тему. Видео ВКонтакте....S. Предыдущие выпуски рубрики «Реплика для раздумий»: О событиях в Венесуэле и...
В России все затягивают пояса, и растёт число миллиардеров
... повестке дня не стоит». Реплика для раздумий на эту тему. Видео ВКонтакте....S. Предыдущие выпуски рубрики «Реплика для раздумий»: №2. О любви и оценках...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7006 2874
    BlackCat 7 января 2020 в 11:17

    Варджа не работает, потому что контакты – разрядники запаяны на “электрод”. Церковный колокол – есть ничто иное, как составляющая Варджи (гражданское применение резонатора). Принцип резонатора и фокусировки волны колебания, переходящую в энергию электрическую (разность потенциалов электрода и контактов).

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)