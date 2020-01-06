КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА.



Утверждён постановлением Совета Атаманов Союза казаков России

№3 от 19 февраля 2006 г.

«Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких

диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения

за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солнцем и проливным дождём. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и наспех построенные шалаши… Таков наш удел, таковым ему оставаться навеки… (М.И.Платов.)

Казачество - Братство людей, объединённых особым состоянием духа и сознания, нравственности и морали.

Казаки – ветвь русского народа со своей культурой, историей и памятью. Славное прошлое Казачества, дела и заветы предков дают нам право с гордостью говорить: «Слава Тебе Господи, что мы казаки!»

В Казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили родной земле, Вере Православной, своему народу и Государству Российскому.

Казаки! Мы – потомки и наследники первопроходцев, сотворивших Россию.

Превыше всего в Казачестве всегда была КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ И НАРОДОПРАВСТВО.

1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ.

Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя.

Оказывая уважение другим, не унижай себя, Не завидуй другим и не держи зла в сердце своём. Не будь гордецом, и в мыслях не допускай, что ты выше других казаков. Никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. Будь доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли принять крайнее решение.

2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖЬИ»

Казаки равны, как в правах, так и в ответственности за содеянное, независимо от общего положения, образования м прошлых заслуг. Решение, принятое на Круге или Сборе – закон для всех. Совершеннолетнего казака никто не может лишить слова, кроме командира в строю. Любой казак может быть избран на любую должность. Для сохранения единства Казачества казак не должен стоять в политических партиях.

3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЁМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЁМ.

Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. Не поддавайся губительным страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия. Знай: мат ещё в тринадцатом веке придумали враги русского народа для оскорбления наших Матерей и Веры. Будь примером жизнью своей и защити обиженного, помоги страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом.

4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ.

Казак есть слуга своего Отечества – России и защитник его от внешних и внутренних врагов. Казачество своё главное предназначение видит в служении народу и России ради их благоденствия, а не для собственной корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь свою.

5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО.

Казак! Помни, что каждое твоё слово – это слово твоего народа, слово Казачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не проговаривайся, ибо спроста сказанное не спроста слушано. Стойкость чести – в слове.

6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ.

Уважай старших тебя. Помни! Без одобрения стариков ни одно важное решение не может быть исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторитета, заслуг и мудрости. Прислушайся к слову бывалых и избежишь многих ошибок. Каждого старика почитай отцом своим, а престарелую казачку – матерью. Со старшими по чину и должности будь вежлив, услужлив, отдавай им установленные почести.

7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО НАРОДА.

Казак! Будь благочестив и богомолен. Не забывай Отца твоего небесного, и Он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит и поддержит, наставит на путь истинный. Не забывай Церковь Православную. Посещай и поддерживай храмы. Шесть дней себе и трудам. Седьмой – Богу. «Без Бога ни до порога». Если сомнение коснулось твоей души и ты не знаешь, как поступить, поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Помни! Казачий обычай всегда скреплял семью, общину и всё Казачество.

Знай, чтобы иметь правильную оценку в делах Веры отцов наших. Выполняй предписания Постановления Святых Апостолов и Восьми Вселенских Православных Соборов. Соблюдай их. Будь нетерпим к ереси и богохульству. Молчать об Истине - всё то же, что отрицать её.

8. НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

С товарищами будь дружен, выручай их в нужде словом, советом и делом. Как ты будешь к ним относиться, так и они к тебе. И заслужишь общую любовь, а что может быть лучше этого! Помни, что там, где один за всех, а все за одного – никто не страшен. Они непобедимы.

9. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ.

Так всегда было у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и не спас?

10. КАЗАЧЬЕ ЗНАМЯ.

Знамя есть святыня, его надо беречь и защищать до последней капли крови. На нём крест или икона означают Веру Православную, казачий герб – знак казачьего объединения или организации. Как дома чтят родовую икону, так и казак должен почитать и оберегать своё знамя. Где знамя, там победа. Где нет знамени, там нет победы, а позор. Победить врага не могут трусы, бесславно потерявшие своё знамя.

11. ПРИСЯГА КАЗАКА.

Под казачьим знаменем казак принимает присягу на Верность России и Казачеству. Присяга есть клятвенное обещание, которое ты даёшь Богу на кресте Спасителя и ЕГО Евангелии в том, что везде и всегда будешь защищать Веру Православную и Отечество до последней капли крови. Пойти против присяги – значит стать изменником и предателем Казачества и Отечества.

12. ОТЕЧЕСТВО.

Отечество твоё, Родина твоя – Великая Россия, т.е. всё наше Государство, а не только край, область, район, станица, где ты родился.

Россия – это наша Мать, та страна, которая нас растит, кормит и даёт нам всё для жизни, за это мы должны, если потребуется, её защищать, отдать за неё всё, даже жизнь свою. Любовь к Родине – святое чувство. Помни всё это и люби свою Родину – нашу общую Мать – великую и славную Россию. Здесь святыни – могилы твоих предков. Чти их!

13. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ.

Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в достатке, не протягивая руку с куриком «Дай!» Живи своим трудом. Презирай праздность. Любое дело должно «гореть» в твоих руках.

14. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ. СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ.

Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без её просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи – отц, с него и спрос за всё. Отец! Добейся в семье авторитета и взаимопонимания. Воспитай детей своих честными, смелыми, добрыми, отзывчивыми, бескомпромисными в борьбе со злом, преданными Отчизне. Воспитай их казаками. Дай детям достойное образование. Казак обязан оберегать женщину, защищать её честь и достоинство, этим обеспечивается будущее своего народа. Чти мать свою и отца.



Воистину нам досталась нелёгкая доля, но всё же мы счастливые люди. Это так потому, что во славу Божию жить для России – наша забота и цель; во славу Божию бороться с её врагами – наш священный сыновий долг;



Во славу Божию умереть за Россию – наше священное право!



МОЛИТВА ВОИНА.

Перед вступлением в бой с врагами Отечества и Веры Православной.



Господи Боже, Спаситлю мой!

По неизречённой любви Твоей

Ты положил Душу Свою за нас.

И нам заповедовал полагати

Души наша за други своя.

Исполняя святую заповедь Твою

И уповая на Тя,

Безбоязненно иду я положить живот свой

За Веру, Царя и Отечество,

И за единоверных братий наших.

Сподоби меня, Господи, непостыдно

Совершить подвиг сей во Славу Твою!

Жизнь и смерть моя – в твоей власти!

Буди воля Твоя!



Аминь.

Источник: https://www.proza.ru/2018/08/28/312