Кодекс чести казака.
КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА.
Утверждён постановлением Совета Атаманов Союза казаков России
№3 от 19 февраля 2006 г.
«Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких
диванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения
за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солнцем и проливным дождём. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и наспех построенные шалаши… Таков наш удел, таковым ему оставаться навеки… (М.И.Платов.)
Казачество - Братство людей, объединённых особым состоянием духа и сознания, нравственности и морали.
Казаки – ветвь русского народа со своей культурой, историей и памятью. Славное прошлое Казачества, дела и заветы предков дают нам право с гордостью говорить: «Слава Тебе Господи, что мы казаки!»
В Казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили родной земле, Вере Православной, своему народу и Государству Российскому.
Казаки! Мы – потомки и наследники первопроходцев, сотворивших Россию.
Превыше всего в Казачестве всегда была КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ И НАРОДОПРАВСТВО.
1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ.
Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя.
Оказывая уважение другим, не унижай себя, Не завидуй другим и не держи зла в сердце своём. Не будь гордецом, и в мыслях не допускай, что ты выше других казаков. Никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. Будь доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли принять крайнее решение.
2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖЬИ»
Казаки равны, как в правах, так и в ответственности за содеянное, независимо от общего положения, образования м прошлых заслуг. Решение, принятое на Круге или Сборе – закон для всех. Совершеннолетнего казака никто не может лишить слова, кроме командира в строю. Любой казак может быть избран на любую должность. Для сохранения единства Казачества казак не должен стоять в политических партиях.
3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЁМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЁМ.
Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. Не поддавайся губительным страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия. Знай: мат ещё в тринадцатом веке придумали враги русского народа для оскорбления наших Матерей и Веры. Будь примером жизнью своей и защити обиженного, помоги страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом.
4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ.
Казак есть слуга своего Отечества – России и защитник его от внешних и внутренних врагов. Казачество своё главное предназначение видит в служении народу и России ради их благоденствия, а не для собственной корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь свою.
5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО.
Казак! Помни, что каждое твоё слово – это слово твоего народа, слово Казачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не проговаривайся, ибо спроста сказанное не спроста слушано. Стойкость чести – в слове.
6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ.
Уважай старших тебя. Помни! Без одобрения стариков ни одно важное решение не может быть исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторитета, заслуг и мудрости. Прислушайся к слову бывалых и избежишь многих ошибок. Каждого старика почитай отцом своим, а престарелую казачку – матерью. Со старшими по чину и должности будь вежлив, услужлив, отдавай им установленные почести.
7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО НАРОДА.
Казак! Будь благочестив и богомолен. Не забывай Отца твоего небесного, и Он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит и поддержит, наставит на путь истинный. Не забывай Церковь Православную. Посещай и поддерживай храмы. Шесть дней себе и трудам. Седьмой – Богу. «Без Бога ни до порога». Если сомнение коснулось твоей души и ты не знаешь, как поступить, поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Помни! Казачий обычай всегда скреплял семью, общину и всё Казачество.
Знай, чтобы иметь правильную оценку в делах Веры отцов наших. Выполняй предписания Постановления Святых Апостолов и Восьми Вселенских Православных Соборов. Соблюдай их. Будь нетерпим к ереси и богохульству. Молчать об Истине - всё то же, что отрицать её.
8. НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА.
С товарищами будь дружен, выручай их в нужде словом, советом и делом. Как ты будешь к ним относиться, так и они к тебе. И заслужишь общую любовь, а что может быть лучше этого! Помни, что там, где один за всех, а все за одного – никто не страшен. Они непобедимы.
9. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ.
Так всегда было у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и не спас?
10. КАЗАЧЬЕ ЗНАМЯ.
Знамя есть святыня, его надо беречь и защищать до последней капли крови. На нём крест или икона означают Веру Православную, казачий герб – знак казачьего объединения или организации. Как дома чтят родовую икону, так и казак должен почитать и оберегать своё знамя. Где знамя, там победа. Где нет знамени, там нет победы, а позор. Победить врага не могут трусы, бесславно потерявшие своё знамя.
11. ПРИСЯГА КАЗАКА.
Под казачьим знаменем казак принимает присягу на Верность России и Казачеству. Присяга есть клятвенное обещание, которое ты даёшь Богу на кресте Спасителя и ЕГО Евангелии в том, что везде и всегда будешь защищать Веру Православную и Отечество до последней капли крови. Пойти против присяги – значит стать изменником и предателем Казачества и Отечества.
12. ОТЕЧЕСТВО.
Отечество твоё, Родина твоя – Великая Россия, т.е. всё наше Государство, а не только край, область, район, станица, где ты родился.
Россия – это наша Мать, та страна, которая нас растит, кормит и даёт нам всё для жизни, за это мы должны, если потребуется, её защищать, отдать за неё всё, даже жизнь свою. Любовь к Родине – святое чувство. Помни всё это и люби свою Родину – нашу общую Мать – великую и славную Россию. Здесь святыни – могилы твоих предков. Чти их!
13. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ.
Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в достатке, не протягивая руку с куриком «Дай!» Живи своим трудом. Презирай праздность. Любое дело должно «гореть» в твоих руках.
14. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ. СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ.
Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без её просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи – отц, с него и спрос за всё. Отец! Добейся в семье авторитета и взаимопонимания. Воспитай детей своих честными, смелыми, добрыми, отзывчивыми, бескомпромисными в борьбе со злом, преданными Отчизне. Воспитай их казаками. Дай детям достойное образование. Казак обязан оберегать женщину, защищать её честь и достоинство, этим обеспечивается будущее своего народа. Чти мать свою и отца.
Воистину нам досталась нелёгкая доля, но всё же мы счастливые люди. Это так потому, что во славу Божию жить для России – наша забота и цель; во славу Божию бороться с её врагами – наш священный сыновий долг;
Во славу Божию умереть за Россию – наше священное право!
МОЛИТВА ВОИНА.
Перед вступлением в бой с врагами Отечества и Веры Православной.
Господи Боже, Спаситлю мой!
По неизречённой любви Твоей
Ты положил Душу Свою за нас.
И нам заповедовал полагати
Души наша за други своя.
Исполняя святую заповедь Твою
И уповая на Тя,
Безбоязненно иду я положить живот свой
За Веру, Царя и Отечество,
И за единоверных братий наших.
Сподоби меня, Господи, непостыдно
Совершить подвиг сей во Славу Твою!
Жизнь и смерть моя – в твоей власти!
Буди воля Твоя!
Аминь.
Источник: https://www.proza.ru/2018/08/28/312
Какая лживая и фальшивая мерзость .
Казачество в России будет восстановлено в полном объёме и в новом качестве. Казачество – это образ жизни и мировоззрения, но не идеология.
Кот ты бредишь.
Это клоунада.
А так -то да!! И гусарство и драгунство и кирасирство обязательно восстановят и конницу Будёнго.
Ты лучше мне ОДНОНО назови кто живёт по этому бредовому кодексу.
Вы ВСЕ подлые лицемерные лжецы пальцы-веером
Вы не понимаете. Казаки современности – это не только шашка, нагайка и папаха. Это образ жизни и мировоззрения. Казаки в современной России и в её будущем займут свою собственную нишу – нишу профессиональных воинов, привилегированных, и имеющих право поддерживать порядок в обществе на местах. Внешне казаки мало будут отличаться от обычных граждан. Разве что особой атрибутикой в форме.
Не уверен что ВАС с шашками и нагайками суперпроФФи всех отправят на УБОЙ например на БВ. Хотя хорошая идея.
По идее два моджажеда с пулемётом могут за день утилизировать до 10 тыщ героев с шашками и нагайками.
Ну как немцы в ВОВ.
Вы казаком видите человека с нагайкой в руках и на коне. Я же казаком вижу спеца ВС России, в первую очередь спецподразделений, которым можно доверить не только материально-техническую подготовку, но и нечто большее. Знания, которые не доверишь призывнику-срочнику. Со временем поймете.
МТП лучше доверьте прапорщикам. Они лучше всех знают физику в разделе “Теория относительности”.)
В спецподразделениях казаков НЕТ. НИОДНОГО. Эта ДИЧЬ не позволит выйти на столь высокий уровень. Но ты это никогда не поймёшь.
https://topwar.ru/154146-plastuny-slavnyj-put-kazachego-specnaza.html
Спецподразделения разные бывают. Казаки – люди, которым с детства прививают основы, необходимые для выполнения важных ответственных задач. И я, хоть и не казак, но казачья кровь во мне, служил в ВР. И весь наш род служил, отец в КГБ, дед в ВС СССР, не говоря уже о ближних и дальних по отцовской, которые служили и за пределами СССР.
прекрати эту тему Кот-посмотри на Кубань-там вообще одно сплошное ОПГ Цапков,если и будет возрождение духа ,то не через казаков или хохлов Донецка,там сплошные деньги от всё тех же генуэсцев 12 века..Вторую Куликовскую что ли устроить задумали ,ведь мечтают же хохлы о землях Кубани,Воронежа ,моего Белгорода.
НЕ переживай.
Это клоунада и сепарация кретинов.
Пусть танцуют свой гопак.
Хуже если такое где-то выучится и станет чем-то управлять.
Ты растёшь на глазах…
Кубань меняется, и будет меняться в будущем. Туда возвращают дух Руси. Если Вы не понимаете о чем я – съездите туда. Да, там идет трансформация, и среди казачества будет собственная чистка. Все будет, Мари. Так должно быть.
Я где-то это слышала ,ах Да:”белорусы -это русские ,только качественнее” И потом что значит возвращается,а куда и когда он оттуда ушел. Намешано в тебе кровей и вот она запела ,а кротким прикидывался.
Народностям, в первую очередь самим решать, кто они и зачем. На то и самосознание. Вы же предлагаете табуировать выбор.
И, да, Вы давно записались в группу поддержки Жоры? Сдается мне с самого начала нашего общения с Вами. Без обид, Мари, но я вижу и это.
Вы что, в песочнице делитесь игрушками? вы забыли какого мы тут все возраста?молодежь здесь набегами ,типа Веты и тут же соскакивает ,их интеллект Вики не может попасть в струю поживших.Вы с Жорой два сапога пара ,три дня после Н.Г. черте чем занимались здесь и еще к вам примыкать??,ты вроде женат ,с борщом ,а бедный Жорик похож на одинокого человека,но и он реальнее,чем твои заскоки в разные стороны.Нет ,уж,без меня как-нибудь,пребывание моё здесь говорит только о том ,что у меня не хватило денег на путешествие к воде ,я очень водный человек ,как и имя.Всё,как-то так .
Русалке – море.. Эх-х! Океан надоел..
Народности сами решат, если ты им своего Иегову нахваливать и навязывать не будешь…
…если ты им своего Иегову…
А он мой разве? Вы так решили?
Ты же вон как нахваливаешь рабов божьих… А бог у христиан – Иегова… Тебе ли об этом не знать?
Я говорю о доблестных и честь имеющих войнах, что пронесли через века свою доблесть, свои устои, свою веру и свои морально-этические убеждения, которые ничуть не противоречат современному видению здорового общества и культуры.
Ваш, – кто тут жидолюбствовал на сайте ранее? Опять амнезия у Вас .
Снова, Жора, Ваша притянутость фактов за уши, в духе типичного закрытого сознания. Довод тот Ваш был, забыли? Или решили свою идею всем навязать?
Это для населения сайта Вы в очередной раз демонстрируете своё кольцо безнадёжности ? Факты – это факты. Их притягивать не надо.
Кубань изменится, когда шоры с себя иудо-христианские сбросит, вытравит из себя раба божьего…
Для начала разберитесь в вопросе того, что для казаков есть вера в Бога. Вдруг не то, что у Вас в голове?
А Вы разобрались? Вас приглашали на ДОН. Вот там и разглядели бы , если успели бы , со своей гнилью.
У меня все впереди. И Дон в том числе, возможно.
На то такие, как я и прозревают, чтобы в их затуманные христианским мракобесием головы знания нести… Славяне ВЕРЯТ СВОИМ БОГАМ, а рабы верят В какую-то призрачную сущность – ты даже и в этом НИКАК не можешь разобраться… Или казаки – инородцы?
Марина , они – Коты закольцованные , лихорадочно ищут, на кого опереться в своём будущем доминировании. Вот, казаков притянули, как всеобъемлющую силу на просторах РФии, по их мнению. А хотят они, Коты логические, простого , как 2+2х2 , – ВЛАСТИ, КОНТРОЛЯ и ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Совпадение с картавыми.))
ОПЯТЬ!!!!!!!!
Шо не так?
Жора, мне импонируют Ваши маневры. Неужто Вы считаете что я на что то претендую? Не мне решать это и не мне самого себя и мне подобных выбирать. Между тем, реакция на казачество однозначна и прогнозируемо понятна. Ибо казачество в его исконном понимании несет в себе тот самый образ морально-этического кодекса славян. С этим не побороться ни Вам, ни остальным, ибо это в генетике.
Конечно претендуете. Продвигаете идеи WISE в жизень.)
Вам так хочется этого.
И Вам! А Вы уже там !
Я тут, на ЯП, общаюсь с Вами. Жора, не расстраивайте меня, Вы же спец, а скатились до уровня дилетанта в общении. Сломалось что то в Вас?
Нет, так как мы с Вами по кругу идём , – вот и уровень мой общения с Вами , как с пустышкой.
Если Вам так кажется – почему же не попытаетесь выйти из этого круга? Что то не дает, верно? И я про это Вам уже писал. Ищите за пределами Вашего Я и найдете.
Вы ещё раз подтверждаете избирательность своей памяти в жизни на сайте. Сколько уже об одном , и том же. Ну ладно.
Жора, не я тему поднял. Что с Вами? Вы уже три-четыре преложения воедино собрать не можете? Отдохните. Как спец Вы сыпетесь чуть ли не с каждым Вашим постом. Спишут.
Настроение ровное, до 14.01 , возможной дефлорации Вашей , далековато. Скука.
И это (потенциально) подымет Вас в Ваших же глазах?) А вдруг нет?)
Не люблю сцыкливых , как Вы, людей.
Скажу больше – Вы сами для тех же казаков России обозначаете себя, как тех, кто для них и был врагом внутренним. Снимаю шляпу. Весь ЯП охарактеризовался единым порывом, и лишь для того, чтобы казаки, прочитав эти строки лишний раз вспомнили про свою суть и сплотились.
И я за это, за порыв. А Вы – в своих узких интересах.
И этого Вам хочется. Это объяснило бы для Вас наши диалоги. Забавно, как Вы скатились до уровня типичного закрытого сознания. Открыто проявляя его признаки.
Забавную вещь показали с 19-30 на ТВ канале “Россия 24″ 05.01.20. Как раз по Вам . 20 минут всего. Называется : “Формула успешного обмана. Расследование Эдуарда Петрова.” Рекомендую и Вам , и всем, кому интересно. Хотя Вы мимикрировали, но недалеко.)
Я не смотрю телевизор, забыли?
Это не Вам, а Вам – рекомендую разочек взглянуть. Просто, так, – не советую.
И для чего мне это, по Вашему?
Гляньте , и , может чё-та словите. Тенденции, например..
Которые навязывают?
Эт Вам решать.
Много делается для возрождения Казачества А это как серпом по яйцам некоторым
Потому что знают, что казаки – это будущая основа России. Морально-этические столпы общества, что и в современность отлично вписывают традиции славянства и воинского духа. Боятся.
“«Слава Тебе Господи, что мы казаки!» – В этом и есть их настоящая суть… Настоящих казаков извели под корень ещё при Екатерине II… Остались лишь рабы божьи… У них на первом месте – их господь Иегова, а уж потом – всё остальное… Если будешь про своего Исуса что-то мямлить, то вот – дывись: В первом «Послании к коринфянам» глава 12 стих 3 сказано: «…и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
А вот таких казаков, как Степан Разин, кидавший попов с колоколен, нет вообще…
А это Вы у казаков нынешних спросите.
Уже спрашивал – ты только чуточку поумнее будешь…
КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА.
Утверждён постановлением Совета Атаманов Союза казаков России
№3 от 19 февраля 2006 г.
——-
Берём тех кто эту муету утвержлали и КАЖДАЯ эта тварь живёт не по этому кодексу.
уроды
Этих писяк , которые , естессно, не хотели додумать, как это внедрить практически и кем, не загонишь туда проверить, как это писяйсво практически работает , и работает ли оно. ) Мишура.
Это внутренне состояние подлости души
КПСС
скорее идея о монархизме ближе козакам и донецку ,а КПРФ вынужденно с ними обьединяется ,ибо обгадилась в 1991г.
Скорее люди родились с мозгом который им не позволяет понять ничего сложного. И алгебра в пятом классе это уже тупик и процессор не справляется и как дальше жидЬ.?
Ведь не стать ему никем кроме сторожа или таксиста а хочется понтов,уважения,цацок,лампасы.
И потому некто с Кубани может сделать оглушительную карьету хоть и тётка но директор РТ в 25 лет ибо подла но ТАЛАНТЛИВА.
А кого-то надо собрать в стадо и изолировать для последующей утилизации. А пока пусть ходят в лампасах чтоб жизни радовались
Когда спросишь любого казака, мол, ты уважаешь Степана Разина, он тебе ответит, что да! А как тогда быть с тем, что он попов “православных” с колоколен кидал? Вот тут и ступор наступает…
Но ведь до революции в Церковь все ходили .а после революции потекло море крови И не только Казаки учавствовали в кровопролитие. И чем больше гадости пишут о Казаках. Тем я больше их уважаю.
Сторожа и таксисты и ДОЛЖНЫ уважать казаков. Так и задумано.
Они одинаково тупые.
“КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖЬИ» Вот он весь в этом – для приобретения очередных рабов христианского бога Иеговы…
С чего Вы взяли, что казаки под “рабами Божьими” подразумевают то, что Вы себе придумали?
Вы забываете о том, что среди казаков и в то время было много староверов. И им было разрешено это. Ибо заслуживали.
https://youtu.be/i0V282zAnWs