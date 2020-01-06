Зачем в России возрождают казачество?

Казачество всегда было неотъемлемой частью русского государства, собственно и формироваться оно стало как раз в эпоху становления России, при царях Иванах. Позже казаки стали служивым сословием, оформившись в особую этническую группу. На протяжении столетий казаки зарекомендовали себя как вольные люди со своим кодексом чести, готовые с оружием в руках защищать границы государства. Делали они это виртуозно, неспроста многие иностранные правители мечтали иметь казаков на своей службе, как самых непревзойденных воинов эпохи. Революция смела казачество, уничтожив казачье сословие и лишив привилегий, многих истребив физически. Но, не смотря на репрессии и эмиграцию, казаки остались и их потомки тоже.

Расказачивание.

После развала СССР и реабилитации казаков, уже в новой России власть взяла курс на возрождение казачества. Было издано несколько федеральных законов относительно положения и роли казаков в новом государстве. Но вот вопрос, зачем возрождать казачество в новую эпоху? Времена изменились, изменилось общество, в современной России нет сословий ( ну по крайней мере официально), давно нет царя. Воевать с шашками и нагайками на лошадях уже не актуально. Есть ли место казачеству в современных реалиях и не будет ли возрождение казачества политическим суррогатом и сборищем «ряженных» ролевиков?

фото Ермоловского казачьего полка, 1996г.

В постсоветской России казачество, начало само себя проявлять, демонстрируя сохранение традиций и духа казачества. Еще в 90-е годы, когда на границах новой страны бушевала война, казаки смогли организоваться и выступить против Чеченских бандформирований. Знаменитый Ермоловский батальон состоял исключительно из добровольцев кубанских и терских казаков. История батальон насчитывала всего несколько месяцев, но это были месяцы непрерывных боев. И шли казаки воевать не за какие-то материальные интересы, а защищая свои родные станицы и славянское население. Казаки как и прежде ( в царские времена) вновь проявили себя грозой кавказцев, войдя в Грозный сразу поползли слухи о полчищах опасных казаков. Из Грозного казачий батальон вывели уже через две недели в качестве уступки местному населению.

После Чеченской войны на южных границах России было неспокойно. Незаметно возникали межнациональные конфликты, случаи притеснения местного населения особенно в Ставропольском крае. Дабы «остудить» конфликтные ситуации и сгладить острые углы во благо спокойной жизни мирного населения, вновь вспомнили о казаках. Участие казачества и конных патрулей помогло добиться стабилизации ситуации, и спокойного сна граждан. Даже спустя столько лет после расказачивания, казаки показали себя как защитники мирной жизни.

Донские казаки на параде в Москве ,2015г.

Кроме того, казачество играет важную историческую и культурную роль в рамках современного вектора на возрождение национального самосознания и патриотизма. Казачья доблесть и образ защитников славянских народов может быть отличным примером для подрастающего поколения, тем более казаки с их склонностью к самоорганизации и традиционализмом могут стать важной опорой для россиян в условиях глобализации и размывании ориентиров в наше время.

Казаки успешно служат в войсках ( даже в ВДВ,ПВО и танковых), была восстановлена казацкая форма, вернулась нагайка, как важный атрибут казаков. В куренях по всей России возрождается казачий уклад , искусство, активно занимаются патриотической работой с подрастающим поколением.

Кубанская нагайка.

Конечно, с казаками не все так просто , не раз в сети оказывались видеоматериалы, где представители казачества «превышали свои полномочия», и вели себя вызывающе, но такие «персонажи», всегда в меньшинстве.

«Главное, чтобы и казачество, и государство при этом не забывали, что главная их цель – всё-таки защита прав и свобод всех без исключения граждан России, а не только тех, кто входит в плеяду избранных, достойных особого внимания. Хотелось бы верить, что в этом плане государство и современные казаки единодушны.»

В современном постиндустриальном обществе казачество вполне может найти важное место с государства, тем более схожие традиции ( на подобие традиций вольного войска) вполне удачно прижились в Швейцарии, Израиле, Японии. Поэтому казачество возрождается, пусть есть противоречия, но если эта сила сохранит в себе преданность уже не царю ( так как его давно нет), а именно народу и интересам страны казачество станет важной опорой россиян в современном мире.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/granistory/kazaki-20-zachem-v-rossii-vozrojdaiut-kazachestvo-5d1dfc56f221ef00adfa7602