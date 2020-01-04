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Упражнение “Пустота” для остановки ума.

10:12. 4 января 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/7_XTeRyHDP4

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2700 1736
    чужой 4 января 2020 в 11:09

    Если положить башку курицы на землю, и нарисовать перед ней полосу, то курица может долго лежать и смотреть. Наверно в это время курица узнает о себе много нового. Когда я смотрю на два уха у женщины одновременно, то у меня появляется такой неудержимый ржачь, ухи то разные на самом деле. А между ухами такие прекрасные глаза, что я от стестения начинаю невольно смотреть на жопу. Ни одна не сказала что я пошляк, а только возникает непревзойденная улыбка настоящей женщины. Попробуйте.

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