План мировой элиты удался. Что дальше. Взгляд из Америки
Какие планы элит уже претворены в жизнь в сердце капсистемы и вскоре будут любыми способами воплощаться у нас. Как идёт процесс воспитания и образования в прогрессивном мире и что получается в результате. Об этом и многом рассказывает кандидат физико-математических наук, консультант по Big Data Ирина Мухина.
Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH…
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Антиутопии Д. Оруэлла, О. Хаксли, Е. Замятина и другие книги раздела Фантастика без торговой наценки http://bit.ly/2Rhf9wN
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Экспертов доморощенных развелось. И, что интересно, все сплошь блоггеры с надеждой на охват.
Эти гуманитарии копошатся как червяки в своей навозной куче и ждут событий, чтобы ковыряться в своей куче дальше.