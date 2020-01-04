План мировой элиты удался. Что дальше. Взгляд из Америки

Какие планы элит уже претворены в жизнь в сердце капсистемы и вскоре будут любыми способами воплощаться у нас. Как идёт процесс воспитания и образования в прогрессивном мире и что получается в результате. Об этом и многом рассказывает кандидат физико-математических наук, консультант по Big Data Ирина Мухина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gYsxTpTPrmw