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План мировой элиты удался. Что дальше. Взгляд из Америки

09:30. 4 января 2020 194 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Какие планы элит уже претворены в жизнь в сердце капсистемы и вскоре будут любыми способами воплощаться у нас. Как идёт процесс воспитания и образования в прогрессивном мире и что получается в результате. Об этом и многом рассказывает кандидат физико-математических наук, консультант по Big Data Ирина Мухина.

Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH…
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Антиутопии Д. Оруэлла, О. Хаксли, Е. Замятина и другие книги раздела Фантастика без торговой наценки http://bit.ly/2Rhf9wN

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gYsxTpTPrmw

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