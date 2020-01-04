Новости Украины и Новороссии 04 января 2020
- 10:19 Порция “правды” от Украины.
- 06:30 «Донецк и Луганск не верят, Зеленский проиграет!».
- 04:30 Украина и Польша ругаются из-за звания главных фашистов: при чём тут Путин?.
- Вчера 22:40 Сжигают и расстреливают: вооружённая банда захватила рынок в Киеве (ВИДЕО).
Порция “правды” от Украины
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«Донецк и Луганск не верят, Зеленский проиграет!»
Ни Луганск, ни Донецк не поверят никаким гарантиям со стороны Украины. Их единственная гарантия — это своя армия, свои пограничники и своя политическая власть. Об этом в эфире «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Он подчеркнул, что «и в Луганске, и в Донецке к Минским соглашениям относились очень неоднозначно», считая их «недостаточными» и «уступкой Украине».
«Время расставляет что-то по своим местам… И совершенно становится понятно, что это дипломатический как бы вопрос внешней политики, который так или иначе ставит вопрос об изменении вектора украинской идеологии и структуры украинского государства. И Минские соглашения, так сказать, очень глубокие по этому параметру…
Речь идёт не просто о том, чтобы как-то там всё угомонить… Главная позиция простая: ни Луганск, ни Донецк, я говорю своё мнение, но мне кажется, что я чувствую ситуацию, — никогда не поверит никаким гарантиям, которые, так сказать, может дать Украина.
Единственная гарантия, которая для Луганска и Донецка существует — это наличие своих возможностей в любой момент прервать любое украинское безумие мгновенно, не допустив его.
Как бы это ни называлось — армия, милиция… Но это свои войска, это свои пограничники, это своя политическая власть там, которая может далее устанавливать те или другие отношения с Киевом. Это возможно.
Но то, что там произойдёт — на одну секунду! — отдача реальных материальных возможностей украинцам наводить шорох! Это уже исключено.
Никакие там “хороший парень Зеленский”… Хороший он, не хороший, добрый, злой, да какой угодно — дальше это не будет иметь никакого значения.
Во-первых, совершенно видно, что когда ума нет и нет стратегии, то это заменяет хитрость. Им кажется, что они ужасно хитрые, причём такая местечковая очень хитрость… Это ум низкого человека…
Вот эта хитрость, вот эта всё время ухмылочка, такая вот провинциальная. А мы сейчас вот тут вот так, так, а мы сейчас признаем, а потом отменим, а мы отманеврируем… Все уже это поняли.
Во-вторых. Все поняли, что криво натянутые маски миротворцев и всего прочего — это очень кривые, жалкие, постоянно сползающие маски миротворчества. Как и всё прочее, что они на себя нацепили, не стоит ломаного гроша.
И, в-третьих, все понимают, что процесс украинский идёт, у него есть динамика.
Зеленский будет проигрывать дальше и дальше. Это неизбежно. Это всякое свойство беспомощных популистов.
А дальше обнажится новый рельеф. Кто там будет, ещё неизвестно. Поэтому если хотите что-то получить от Донецка и Луганска, отдайте по полной программе.
Политическую власть они выбрали, вот она и будет. Силовые структуры, их контроль над границей и их возможности вершить свою судьбу во всём, что касается, так сказать, языка и устройства жизни.
Вот когда они будут понимать, что к ним не сунутся, технически не смогут сунуться, тогда, может быть, они начнут восстанавливать отношения. Может быть!» — поделился мнением российский эксперт.
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Украина и Польша ругаются из-за звания главных фашистов: при чём тут Путин?
Совсем недавно в ряде украинских городов прошли факельные шествия, приуроченные к 111 годовщине со дня рождения националиста Степана Бандеры. Точнее, это произошло 1 января, в том числе и в самом Киеве.
Организацию торжественных мероприятий взяли на себя ультраправые украинские силы. Даже нет смысла их перечислять, деятельность многих из них запрещена на территории России. Гарцующая толпа традиционно выкрикивала «Слава Украине», «Слава Степану Бандере», а также переделанную немецкую речёвку «Украина прежде всего».
Как после таких откровенных аналогий и даже подражательства можно не считать этих людей нацистами — непонятно. Даже если согласиться с тем, что личность самого Бандеры действительно вызывает некоторые сомнения и споры, то подобная риторика даёт вполне однозначные отсылки.
В большинстве стран все-таки Степан Бандера считается преступником и нацистом, поэтому украинские власти, согласовавшие праздничное шествие, подверглись ожидаемой обструкции со стороны Польши и Израиля.
Украинские политики уже нашли виноватых в такой реакции — президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил депутат Рады Николай Княжицкий. По его мнению, межнациональную рознь Украины и Польши подогрел российский лидер, обвиняя поляков в антисемитизме. При этом он напомнил, что исторические «нестыковки» есть как с одной, так и с другой стороны.
Княжицкий написал, что даже евреи на Украине встречали фашистские части с «хлебом и солью», видя в Гитлере спасение от сталинизма и политики колонизации британского толка. Он убежден, что такие явления носили массовый характер. Разумеется, никаких подтверждений этого тезиса не существует.
Зато существует немало подтверждений зверств батальонов УПА* в юго-восточной Польше, Волыни, Восточной Галиции и других местах. Польский сейм признал эти эпизоды геноцидом. Рада тут же осудила это.
Украина, в свою очередь, очень любит напоминать Польше об их «героях-фашистах». Все тот же Княжицкий вспомнил о так называемых «проклятых солдатах» и Свентокшиской бригаде, сотрудничавших с вермахтом.
Словом, кто как хочет, тот так и переворачивает весьма неприятные исторические события. Это, конечно, не способствует укреплению отношений, несмотря на очевидное желание президента Зеленского дружить с польским коллегой Дудой.
А виноват во всем, как и всегда, Путин.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в России экстремистская группировка
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Сжигают и расстреливают: вооружённая банда захватила рынок в Киеве (ВИДЕО)
В Киеве вооруженная банда нападает на Троещинский рынок. Злоумышленники путем шантажа требуют от владельцев точек платить им дань «за спокойствие».
Об этом сообщают украинские СМИ..
Банда требует по 10 тысяч долларов «за спокойствие» с каждой точки. В случае отказа — злоумышленники присылают людям СМС с угрозами порчи имущества и даже физической расправы. В ночь перед новым годом, с целью запугивания несогласных, бандиты уже наведались на Троещинский рынок.
Тогда они сожгли несколько павильонов и обстреляли из автомата и пистолета несколько витрин. Могли пострадать люди.
При этом в СМС-сообщениях злоумышленники утверждают, что «держат» этот рынок уже на протяжении 4-х месяцев.
«Десять тысяч долларов в месяц, и это все кончится», — требуют они. Также злоумышленники добавили: «Долго ждать не будем, все будет дорожать. Триста тысяч долларов потеряете, а потом здоровье и жизнь. Десять тысяч долларов на месяц и все кончится. А это была всего лишь разминка».
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали в предновогоднюю ночь нападение группы из 4 бандитов. Они подожгли салюты и дымовые шашки, под прикрытием которых обстреляли витрины и залили несколько из них зажигательной смесью. Когда очевидцы вызвали полицию, злоумышленники начали убегать, обстреливая по пути витрины из автоматов и пистолетов.
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