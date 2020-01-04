Новости Украины и Новороссии 04 января 2020

Ни Луганск, ни Донецк не поверят никаким гарантиям со стороны Украины. Их единственная гарантия — это своя армия, свои пограничники и своя политическая власть. Об этом в эфире «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Он подчеркнул, что «и в Луганске, и в Донецке к Минским соглашениям относились очень неоднозначно», считая их «недостаточными» и «уступкой Украине».

«Время расставляет что-то по своим местам… И совершенно становится понятно, что это дипломатический как бы вопрос внешней политики, который так или иначе ставит вопрос об изменении вектора украинской идеологии и структуры украинского государства. И Минские соглашения, так сказать, очень глубокие по этому параметру…

Речь идёт не просто о том, чтобы как-то там всё угомонить… Главная позиция простая: ни Луганск, ни Донецк, я говорю своё мнение, но мне кажется, что я чувствую ситуацию, — никогда не поверит никаким гарантиям, которые, так сказать, может дать Украина.

Единственная гарантия, которая для Луганска и Донецка существует — это наличие своих возможностей в любой момент прервать любое украинское безумие мгновенно, не допустив его.

Как бы это ни называлось — армия, милиция… Но это свои войска, это свои пограничники, это своя политическая власть там, которая может далее устанавливать те или другие отношения с Киевом. Это возможно.

Но то, что там произойдёт — на одну секунду! — отдача реальных материальных возможностей украинцам наводить шорох! Это уже исключено.

Никакие там “хороший парень Зеленский”… Хороший он, не хороший, добрый, злой, да какой угодно — дальше это не будет иметь никакого значения.

Во-первых, совершенно видно, что когда ума нет и нет стратегии, то это заменяет хитрость. Им кажется, что они ужасно хитрые, причём такая местечковая очень хитрость… Это ум низкого человека…

Вот эта хитрость, вот эта всё время ухмылочка, такая вот провинциальная. А мы сейчас вот тут вот так, так, а мы сейчас признаем, а потом отменим, а мы отманеврируем… Все уже это поняли.

Во-вторых. Все поняли, что криво натянутые маски миротворцев и всего прочего — это очень кривые, жалкие, постоянно сползающие маски миротворчества. Как и всё прочее, что они на себя нацепили, не стоит ломаного гроша.

И, в-третьих, все понимают, что процесс украинский идёт, у него есть динамика.

Зеленский будет проигрывать дальше и дальше. Это неизбежно. Это всякое свойство беспомощных популистов.

А дальше обнажится новый рельеф. Кто там будет, ещё неизвестно. Поэтому если хотите что-то получить от Донецка и Луганска, отдайте по полной программе.

Политическую власть они выбрали, вот она и будет. Силовые структуры, их контроль над границей и их возможности вершить свою судьбу во всём, что касается, так сказать, языка и устройства жизни.

Вот когда они будут понимать, что к ним не сунутся, технически не смогут сунуться, тогда, может быть, они начнут восстанавливать отношения. Может быть!» — поделился мнением российский эксперт.

Читайте также: Путин назвал польского посла «свиньёй» и «сволочью» (ВИДЕО)