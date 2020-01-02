Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 января 2020
- 13:49 Сирийская армия захватывает джихадистскую бронетехнику в Идлибе.
- 08:03 Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (ФОТО).
- 07:19 Ресторан вместо революции.
- 05:19 Шокирующая правда: в США журналист уволен за статью о химатаке, ставшей поводом удара по Сирии (ВИДЕО).
Сирийская армия захватывает джихадистскую бронетехнику в Идлибе
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Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (ФОТО)
Российские военные продолжают выполнять задачи в разных концах Сирии, в последнее время они активно работают в провинции Хасака, которая ещё недавно была оккупирована американцами, не так давно позорно бежавшими из региона и бросившими своих союзников — курдов на растерзание турецким войскам и боевикам.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон. Также американские военные планировали операции и осуществляли воздушное прикрытие в сотнях операций курдов против террористов. Теперь же их защищает от уничтожения армия России, оказывая различную необходимую помощь, а также спасая от бандформирований и войск Анкары.
Из провинции Хасака совсем недавно ушла война, но даже после изгнания курдскими отрядами самообороны из этих районов террористов ИГИЛ* здесь остается огромное количество неразорвавшихся мин и снарядов. Поэтому перед каждой гуманитарной акцией российские саперы проводят инженерную разведку местности, тем самым спасая жизни и здоровье местных жителей, которые регулярно подрываются.
На днях на северо-востоке САР российские военные провели гуманитарную акцию в курдском населённом пункте Телль-Музан, что недалеко от города Камышлия. Нуждающиеся жители получили 400 продовольственных наборов общим весом около 2000 кг.
Военные специалисты медицинского отряда специального назначения развернули мобильный медпункт из пневмокаркасных палаток для оказания высококвалифицированной медицинской помощи местному населению. Прием вели травматолог, хирург, два терапевта, ЛОР, специалист УЗИ и офтальмолог, принято более 150 человек.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ресторан вместо революции
Покуда в Идлибе ВКС РФ урабатывают "воинов джихада", один из главарей "Джейш-аль-Ислам" Мухаммед Аллуш (который в числе прочего, участвовал в переговорах в Астане от сирийской оппозиции) открыл в Стамбуле ресторан "Эван" стоимостью несколько миллионов долларов.Эффективно распорядился деньгами выделенными на "сирийскую революцию". Как шутят на этот счет – перешел от торговли джихадом к торговле кебабами
Сторонники боевиков истерят по этому поводу и просят бойкотировать заявления этого кафира, который продал дело революции.
Не он первый, сразу вспоминается персонаж, который в самый разгар боевых действий, поехал в Турцию зажигать в отеле с проститутками.
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Шокирующая правда: в США журналист уволен за статью о химатаке, ставшей поводом удара по Сирии (ВИДЕО)
Фейки на Западе обожают. А вот за объективность в подаче информации могут и покарать. Так, весьма авторитетный американский журнал Newsweek уволил своего сотрудника Тарека Хаддада, который оказался слишком хорошим журналистом. Не в то время и не в той стране.
Репортёр пытался шокировать Запад правдой о том, что авиация и корабли НАТО нанесли массированный удар по Сирии, имея абсолютно лживый повод. Он даже подкинул идею изданию Bellingcat, чтобы начали раскручивать «теорию заговора» о том, что он наполовину араб, наполовину русский.
Хаддад готовил материалы по химической атаке в сирийском районе Дума под Дамаском 7 апреля 2018 года. В тот день представители организации «Белые каски», известные пособники террористов «Аль-Каиды»*, заявили, что войска Асада, начавшие наступление на Восточную Гуту, сбросили на город бомбы с зарином или хлором, в результате чего погибли от 40 до 70 человек и ещё более 300 пострадали.
В своём материале Тарек Хаддад упоминал письмо инженера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который назвал химическую атаку в Думе «постановкой». Текст журналиста не прошёл вычитку у редактора-международника. Тогда он решил выяснить почему так. И оказалось, что его коллега был тесно связан с дочерней компанией американского Совета по международным отношениям.
По словам Хаддада, бывшего сотрудника журнала Newsweek, «это серьёзный конфликт интересов».
«Задача журналиста состоит в том, чтобы привлекать правительство к ответственности, следить, чтобы оно не делало то, что делать не должно. В этой ситуации вскрылась информация, которая наносит ему ущерб, и историю блокируют. Это доказывает, что эти люди не должны работать журналистами», — заявил он в интервью каналу «Россия 1».
Как отметила журналистка Елизавета Храмцова, «карьеру Тарека Хаддада погубила черта, которая, казалось бы, должна быть у каждого журналиста».
«Он привык задавать вопросы», — сказала она.
По словам Храмцовой, журналист обсуждал свой материал сразу с несколькими редакторами, «но все они раскритиковали коллегу за плохую работу с источниками информации и даже обвинили в том, что он специально раскручивает «подстрекательские теории».
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Дмитрий Бабич, редактор-лингвист портала ИноСМИ, пояснил, что «свой для западных СМИ — это тот, кто не задаёт вопросов».
«А просто ему дают нарратив, например, „Саддам Хусейн — угроза для человечества, у него есть оружие массового поражения“, и этот журналист, не задавая вопросов, ничего не проверяя, ведёт именно эту линию», — отметил Бабич.
Как отметила Храмцова, «очевидно, что даже спустя полтора года тема провокации в Думе остается крайне токсичной для западной прессы».
«Когда российские журналисты привезли на заседание ОЗХО сирийского мальчика Хасана Диаба, который невольно стал участником видеоспектакля, так называемые мэйнстрим медиа молчали о правде, которую рассказал ребёнок», — подчеркнула Храмцова.
Она напомнила, что «именно из-за того шоу американцы совершили авианалет на Сирию».
«”Томагавки” уже выпущены, и назад они не вернутся, — сказал по этому поводу Аббас Джума. — Если на сегодняшний день СМИ будут писать о том, что это всё было инициировано спецслужбами, что это всё спектакль, что никакой химатаки не было и всё это был один большой фейк, мне сложно представить, как американские власти будут оправдываться».
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Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, также считает, что «это история, которая свидетельствует о лицемерии, страхе перед правдой и нежеланием признавать очевидное».
«Деятельность секретариата ОЗХО, на самом деле, очень вредит репутации этой уважаемой организации и в конце концов погубит её», — сказал он.
Журналиста Newsweek уволили за попытку докопаться до истины. В последние недели работы, как рассказала Храмцова, ему могли, например, дать задание за один день разработать сразу четыре глубокие темы, в которых он не был специалистом. А проверять их должен был редактор развлечений.
«Репортёр уволился», — отметила она.
По словам Абделя-Мунема Салем Адила, корреспондента общеарабской телекомпании «Аль Маядин», в истории с Тареком Хаддадом нет ничего удивительного.
«В странах Запада информация является очень важным орудием в том, чтобы усыпить бдительность людей и распространить это на весь мир, — сказал он. — И это понятно, что хотят помешать стабилизации ситуации и завершению этого кровавого конфликта в Сирии».
В западной прессе скандал в Newsweek ни у кого интереса особо не вызвал. Пока что на связь с журналистом вышел только консервативный телеканал Fox News. Хаддад даже подкинул идею изданию Bellingcat, чтобы начали раскручивать «теорию заговора» о том, что он наполовину араб, наполовину русский.
Однако так называемые расследователи не спешат задавать вопросы, ответы на которые им вряд ли понравятся.
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* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.
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