Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 января 2020

Фейки на Западе обожают. А вот за объективность в подаче информации могут и покарать. Так, весьма авторитетный американский журнал Newsweek уволил своего сотрудника Тарека Хаддада, который оказался слишком хорошим журналистом. Не в то время и не в той стране.

Репортёр пытался шокировать Запад правдой о том, что авиация и корабли НАТО нанесли массированный удар по Сирии, имея абсолютно лживый повод. Он даже подкинул идею изданию Bellingcat, чтобы начали раскручивать «теорию заговора» о том, что он наполовину араб, наполовину русский.

Хаддад готовил материалы по химической атаке в сирийском районе Дума под Дамаском 7 апреля 2018 года. В тот день представители организации «Белые каски», известные пособники террористов «Аль-Каиды»*, заявили, что войска Асада, начавшие наступление на Восточную Гуту, сбросили на город бомбы с зарином или хлором, в результате чего погибли от 40 до 70 человек и ещё более 300 пострадали.

В своём материале Тарек Хаддад упоминал письмо инженера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который назвал химическую атаку в Думе «постановкой». Текст журналиста не прошёл вычитку у редактора-международника. Тогда он решил выяснить почему так. И оказалось, что его коллега был тесно связан с дочерней компанией американского Совета по международным отношениям.

По словам Хаддада, бывшего сотрудника журнала Newsweek, «это серьёзный конфликт интересов».

«Задача журналиста состоит в том, чтобы привлекать правительство к ответственности, следить, чтобы оно не делало то, что делать не должно. В этой ситуации вскрылась информация, которая наносит ему ущерб, и историю блокируют. Это доказывает, что эти люди не должны работать журналистами», — заявил он в интервью каналу «Россия 1».

Как отметила журналистка Елизавета Храмцова, «карьеру Тарека Хаддада погубила черта, которая, казалось бы, должна быть у каждого журналиста».

«Он привык задавать вопросы», — сказала она.

По словам Храмцовой, журналист обсуждал свой материал сразу с несколькими редакторами, «но все они раскритиковали коллегу за плохую работу с источниками информации и даже обвинили в том, что он специально раскручивает «подстрекательские теории».

Читайте также: Запад в шоке: продюсер BBC заявил, что съёмки «жуткой химатаки Асада» — фальшивка

Дмитрий Бабич, редактор-лингвист портала ИноСМИ, пояснил, что «свой для западных СМИ — это тот, кто не задаёт вопросов».

«А просто ему дают нарратив, например, „Саддам Хусейн — угроза для человечества, у него есть оружие массового поражения“, и этот журналист, не задавая вопросов, ничего не проверяя, ведёт именно эту линию», — отметил Бабич.

Как отметила Храмцова, «очевидно, что даже спустя полтора года тема провокации в Думе остается крайне токсичной для западной прессы».

«Когда российские журналисты привезли на заседание ОЗХО сирийского мальчика Хасана Диаба, который невольно стал участником видеоспектакля, так называемые мэйнстрим медиа молчали о правде, которую рассказал ребёнок», — подчеркнула Храмцова.

Она напомнила, что «именно из-за того шоу американцы совершили авианалет на Сирию».

«”Томагавки” уже выпущены, и назад они не вернутся, — сказал по этому поводу Аббас Джума. — Если на сегодняшний день СМИ будут писать о том, что это всё было инициировано спецслужбами, что это всё спектакль, что никакой химатаки не было и всё это был один большой фейк, мне сложно представить, как американские власти будут оправдываться».

Читайте также: Глобальный обман ценой в печенье: подробности «химатаки» в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, также считает, что «это история, которая свидетельствует о лицемерии, страхе перед правдой и нежеланием признавать очевидное».

«Деятельность секретариата ОЗХО, на самом деле, очень вредит репутации этой уважаемой организации и в конце концов погубит её», — сказал он.

Журналиста Newsweek уволили за попытку докопаться до истины. В последние недели работы, как рассказала Храмцова, ему могли, например, дать задание за один день разработать сразу четыре глубокие темы, в которых он не был специалистом. А проверять их должен был редактор развлечений.

«Репортёр уволился», — отметила она.

По словам Абделя-Мунема Салем Адила, корреспондента общеарабской телекомпании «Аль Маядин», в истории с Тареком Хаддадом нет ничего удивительного.

«В странах Запада информация является очень важным орудием в том, чтобы усыпить бдительность людей и распространить это на весь мир, — сказал он. — И это понятно, что хотят помешать стабилизации ситуации и завершению этого кровавого конфликта в Сирии».

В западной прессе скандал в Newsweek ни у кого интереса особо не вызвал. Пока что на связь с журналистом вышел только консервативный телеканал Fox News. Хаддад даже подкинул идею изданию Bellingcat, чтобы начали раскручивать «теорию заговора» о том, что он наполовину араб, наполовину русский.

Однако так называемые расследователи не спешат задавать вопросы, ответы на которые им вряд ли понравятся.

Читайте также: Жестокие кадры ЧВК «Вагнер», удар США по Сирии и мальчик, сказавший миру правду (ВИДЕО)

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.