Саша Корпанюк: Украина и победа.

"Стратегия без тактики - это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии - это просто суета перед поражением."

СуньЦзи.

Здорово завинчено!

- Видишь дорогу? И я не вижу. А она есть.

Украинский философ.

Как победить в агрессорской и гибридной войнах? Как вообще в культурных, заграничных учреждениях в этом случае поступают?

Вот главная диллема, стоящая перед элитой Украины.

И вот зададим себе каверзный вопрос - а что считать победой и что такое элита, она же офшорная аристократия Украины, родившаяся из ребра КПСС, КГБ, и ВЛКСМ?

Да, кстати, вот вам изыск из мира лингвистики.

"Победа" вообще-то произошла от - "běditi" убеждение, и слово беда оттуда же. А вот украинское "перемога" из peremo, perimo - "отнимать, лишать, разрушать, уничтожать, изнурять, истощать, убивать, умерщвлять, препятствовать".

"Га" движение. Нога, телега, дорога, бродяга. То есть долог переможный путь...

А в словарях победа: "Уcпex в битвe, вoйнe пpи пoлнoм пopaжeнии пpoтивникa."

И вот поэтому и спросим себе смелый вопрос - а что считать победой?

И главное как победить?

Агрессор Кремль ведь не желал захватывать всю Украину в принципе. На кой она ляд ему сдалась? 11 миллионов пенсионеров, 3 миллиона инвалидов, спидоносцы, туберкулезные, наркоманы, разрушенная инфраструктура, необразованное население! Медицина гаплык! Гордые и чертовски опасные контрабандисты, наркобароны, бандитские группировки... Незаконные добытчики янтаря, песка, гранита, мрамора, леса!

Сотни партий, тысячи религиозных конфессий! Американцы, грузины, литовцы, поляки и прочие друзья демократии на самых смачных бюрократических местах. И главная профессия в стране это вовсе не инженер, конструктор, фрезеровщик-токарь какой-нибудь, а активист-миллионер и волонтёр-миллиардер!

И лишь ветер европейской демократии посвистывает в дырявых карманах нищего населения.

ВОРУЮТ ВСЕ и ВСЁ!

Все чиновники воры! А их миллионы, если с родственниками! И как их поменять в случае захвата независимой Украины? И на кого?

Возможно ли всю эту лиходейскую кодлу немного перековать и переменить их опасное мировоззрение? Да ни в жизнь...

Так что базары о том, что доблестный главком Пэтрэ "Чэл Маре" Порошенко и его снайперская бригада майдана, лично грудями остановили танки захватчика, оставим экспертам, активистам, героям майдана, политикам и прочим проповедникам из церкви Святого ТВ!

Сейчас конечно Кремль даже рад отдать Донбасс назад, но не хочет терять лицо.

В мире политики ведь как - включил заднюю, проиграл фраерок. Вынул нож режь.

Показал слабость – потерял власть.

И что же мы видим в Украине отторгнув излишние фантазии, навеянные доморощенным капитализмом?

Все великие победы, вся тысячелетняя история, вся сильная власть это, казаки, картинка с телевизора!

После достоинства майдана в дом украинцев пришла ложь! Все исторические события происходящие в Украине власть перевернула, переиначила, извратила и жители многострадальной Украины перестали различать где ложь, а где правда. К этому добавились убийственные, но чертовски демократические, реформы в образовании и медицине.

Тут уместно вспомнить слова А.Чехова:-

"Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу".

Отсюда и имеем сообщение Министерства соцполитики Украины:

- "Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. От различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец."

Ведь это какая собака знает какие удобства и какая коренная ломка происходит сегодня в державе и в головах украинцев лично???

Любой украинец, разбуди его ночью, скажет Крым наш, Донбасс вернём! Наше дело правое победа, она же беда, будет за нами! Как говорится — хоть и рыло в крови, а наша взяла. Перемога! Разрушим, истощим...

Вот только когда?

Заграница помогает, даёт парабеллумы ЗА ДЕНЬГИ, вагонами демократию засылает, демократия делиться тоннами резаных зеленых бумажек В ДОЛГ, цивилизации ЕС и США душат злодея агрессора санкциями, в тыловом Киеве миллионы мордатых героев майдана и истеричные героини требуют войны до победного конца, а победы то не видать... Прямо "Мама, вызывай ментов"...

Пустяки всё это!

Для того, чтобы набить морду супостату, который ещё и ядерный, нужно иметь моральное превосходство!

Идею!

Солдат вооруженный идеей гораздо злее, успешнее, результативнее военного по контракту пришедшего сражаться за зарплату, и у которого сегодня атака, а завтра получка.

И никому не рассказывайте что защита родной земли, дома, семьи это самая серьёзная мотивация для бойца. Вспомним как не желали воевать за свою страну чехи со словаками, французы, поляки...

Сдались Адольфу Алоизычу в течении от шести дней до месяца.

Армии, превосходящие гитлеровскую, разбежались. Дания, Норвегия, Нидерланды... И всё это сильные, богатые, состоявшиеся государства.

Поэтому открываем по этому поводу широкую дискуссию.

Солдат будет сражаться до последнего вздоха только за то, что он считает высшей ценностью, с врагом к которому он испытывает абсолютное отрицание, злобу, ненависть можно сказать.

Вражду классовую, религиозную, национальную, расовую.

К слову сказать, именно поэтому войны по вышеперечисленным принципам всегда были и остаются самыми непримиримыми и кровавыми.

Кстати, когда превосходящая гитлеровскую армию почти вдвое, армия Чехословакии сдалась в плен, вместе с судетской стеной Бенеша, Гитлер сказал, что прав был Я.Гашек и назвал граждан Чехословакии симулянтами.

Массовый коллаборационизм европейских народов и сдача в плен армиями, во время второй мировой войны имеем за крепкие аргументы вышеизложенного.

И наверное война Украины с агрессором, только поэтому имеет такой диковинный характер.

Одним словом, расстраиваться не приходится.

Войну не объявили, торговые связи на месте, контракты подписывают. Артисты гребут лопатой на корпоративных концертах у захватчика. "Ладу" в Запорожье собирают. Политические шоу смотрят все!

И самое главное ПРАВОСЛАВИЕ ОДНО НА ВСЕХ!

Конечно в Украине изобрели свою историю во главе с гражданином Австро-Венгрии, Польши, Германии Штефаном Попелем-Бандерой, галицкими козаками, боевым гопаком.

Целый институт изменения памяти рассказывает о защите извечными лыцарями львовских полонин бедолаг из Евросоюза от московитской орды.

Томос на Святейшую Церковь Украины получили, чтоб подальше от канонического православия. Целые горизонты открыли.

Правда называют её официально Православной церковью Украины, что противоречит тексту томоса!!! Где дословно имеем Святейшую Церковь Украины.

Всё-таки ПЦУ звучит как-то авантажнее СЦУ. Благороднее что-ли, ассоциаций меньше. СЦУ. Короче кругом аферисты. Одно раскормленное жульё... Вчера православные УПЦ, сегодня СЦУ молятся. А позавчера агенты КГБ и работники ВЛКСМ и КПСС. Действительно СЦУ как-то...

НО!

К великому сожалению закопёрщиков майдана, настоящий среднестатистический украинец - нищий мещанин, которому всё до фени, и который мечтает больше о теплой бабе и хорошем куске мяса, чем о том, чтобы ценой своей жизни спасать от подлого агрессора европейскую демократию и добро местных ворюг у власти.

Конечно имеем кучку припадочных активистов за гранты, требующих танковые броски на Кубань, желающих послать спецназ для захвата Кремля, но это всё за деньги. Уплати им, они завтра в комсомол вступят, где раньше и состояли.

Непримиримой ненависти к оккупантам у них нет. Все они скачут в тыловом Киеве пока с этого имеют бабло!

А в случае шухера : -"Мама, вызывай ментов". Не могу не повторится.

А мещанину оно надо? За что ему погибать? За чиновников? За воров? За Бандеру?

К сожалению лютой ненависти к оккупанту-агрессору у украинцев нет! Ну нет! Около двух миллионов украинцев работает в РФ. И большая часть это вуйки с львовских полонин.

И ничего плохого родственники, живущие с этого в Украине, не видят.

С их свободной точки зрения в данном факте ничего такого оскорбительного нету.

И вообще.

В Украине все слушают российскую попсу, читают книги и газеты на русском языке, едят пельмени, смотрят русские сериалы и порно, в РФ украинские артисты получают всевозможные награды, считают украинцев братьями, едят украинско-русский борщ, вареники, сало, танцуют гопак.

Правда общество расколото. По религиозному признаку. Не по языку, не по героям, а по религии!

Общество расколото! Запад католический, восток православный. И всё это было до АТО, до нападения бурятов из псковской дивизии.

Майдан достоинства начал Любомир Гузар. Именно он произнёс парадную речь, и в Киев хлынули студенты Украинского католического университета, плюс львовские "онижедети", и началось-завертелось.

Конечно, для большинства населения Украины, майданная власть своей не стала. Мутные типы заполонившие коридоры корыта власти страны, ничего кроме как украсть не умели и не умеют.

Страна резко грохнулась в средневековье. Произошла чудесная перемена, близкая к фантастике. Печи топят кизяками, свечки вместо совковой лампочки, дидухи, хусточки, автентичные пляски, попы преподают в вузах, машут кадилами и крестят танки и самолёты. Солдат в атаку благославляют.

Мощная поддержка Зеленского в 2019 г. – типичный случай протестного голосования против правительства войны. Против всего того кошмара, в котором жила Украина после прихода к власти вождей майдана достоинства.

Вот где действительно было — в огороде бузина, а в Киеве — дядя.

Надо бы добраться до этого дяди.

Вернемся к победам.

Как говаривал украинский философ:

-Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать народу жизнь, которую стоило бы защищать.

ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА поможет победить в войне! Общество должно принять лозунг "Всё для фронта, всё для победы" основой своего существования!

А каким своим крайним благополучием может пожертвовать украинец для победы? По тарифам не платить? Нищей пенсией делиться? Нет той жизни, которую надо защитить.

Экономически Украина не может вытянуть войну, без внешней помощи. Не может вести интенсивные боевые действия, так как это очень затратно. Запасы боеприпасов СССР не бесконечны. А выстрел из пушки НАТО стоит штуку баксов.

Стрельнул из джавелина - 73 тыщи долларов. Патрон НАТО 3 бакса. Производители всего этого смертоубийства ЧАСТНИКИ!!!! В долг не дают, только плати и бери.

Мещане и пенсионеры нести военные издержки не могут физически, миллионеры-политики, имеющие импортные паспорта, не видят в украинской государственности ценность, ради которой стоит жертвовать своей драгоценной жизнью и тряхнуть мошной.

Нет патриотов в отечестве. Есть литовцы, поляки, грузины, американцы, и прочие пришедшие сколошматить бабло на горе украинцев!

Вот такой вот купорос.

Украина может победить агрессора только лишь в одном случае - если украинцы будут видеть в перемоге смысл своего существования. Нет победы - нет жизни!

И скоро, может, ударит час, когда жители государства разберутся, где правда, где ложь, и какой томос ближе к душе, что заставит инертные массы идти до победного конца. И перемочь упырей.

А так остальное всё благополучно.

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