Шпиона пропустил — победу упустил.

Последние тридцать лет Украиной правят некие товарищи, целенаправленно работающие на уничтожение тех амбиций, которые делают страны и народы великими.

За тридцать лет демократии возникли вопросы по поводу, значит:

– Что такое исключительное может предложить Украина на мировом рынке? Кроме уникального, но разрушенного врагами Украины, транзита АЗИЯ-ЕВРОПА?

– Как заставить мировые ТНК строить на Украине, обладающей несметными сырьевыми ресурсами, что-то такое особенное без чего мир не может обойтись?

– Чем, как и когда будут заменены российские и белорусские энергетические поставки?

– Куда будут перенаправлены товары, предназначавшиеся для российского и белорусского рынков?

– Когда по-настоящему откроют рынки Европы для Украины?

-​ Каким образом будут компенсированы транзитные потери?

– Где Украина возьмет деньги, чтобы возвращать кредиты, покупать топливо, содержать армию, выплачивать пенсии?

И ГЛАВНОЕ :

– Где найти страну, дружественную современной Украине, которая разделит тяготы украинского народа??

Многие свидомые украинцы могут возразить. Байден перед встречей с тираном говорил с президентом Украины, поговорил по телефону и заверил в том, что ни его лично, ни Украину США никогда не бросят. Точно так, Бен Ладен и Саддам Хусейн могут подтвердить.

А беглый Янукович даже подписывал с Германией, Польшей, Францией и ЕС целое соглашение.

Возвращаемся к вопросам, на которые не существует ответа без исследований, под микроскопом, произошедших событий за последние годы.

Ответ может быть только один – НИКОМУ НЕ НУЖНА МОЩНАЯ, БОГАТАЯ, СУВЕРЕННАЯ СТРАНА!

Но это так, риторический ответ.

А главное,- кто в этом виноват! Или кому это надо?

Заглянем в седую историю.

Весь демократический мир поддержал революцию на граните в Киеве, организованную агентами КГБ, в результате чего Украина обрела независимость.

К власти пришли законспирированные работники КГБ, задача которых сейчас выполнена, так как на поставленные выше вопросы нет ответов!

А тогда…

Планета ахала и удивлялась, какая, наверное, будет замечательная жизнь.

Только в дальнейшем житии вышел перетык и прискорбный случай: кандалы демократии, европейские ценности, военные базы, НАТО, ЕС, неотдаваемые кредиты, повышение тарифов в тысячу раз, падение нацвалюты, вымирание населения, уничтожение здравого смысла населения из атомного ТВ и СМИ, в общем всё хорошо.

Все ликуют.

Вся нация сплотившись, в едином порыве мечтают стать европейцами, ну, или на крайняк гражданами США, с вытекающими отсюда кружевами! И вроде всё шло по плану.

Но! НО!

До ажура как до неба…

Как говорят поэты шансона:

-“Балдоха светит, но не греет”.

Таки имеются приспешники старого режима, состоящие наверняка на спецучётах в КГБ ещё со студенческой, стукачески-комсомольской поры, вонзающие палки в колёсья телеги, везущей украинскую нацию в молочную речку с кисельными берегами.

Напомним столпившимся на палубе нашего лайнера, доставляющего народ к светлому будущему, произошедшее в пятидесятимиллионной стране, с пятой экономикой Европы, самым большим торговым флотом в мире, и ГЛАВНОЙ ТРАНЗИТНОЙ АРТЕРИЕЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ!!!!

Началась вся эта катавасия в 1991 году. Как продолжение революции работников КГБ, агентов коммунистов и комсомольцев Украины.

Первым украинцем, отдавшим территории Украины был гетьман Ющенко!

Ющенко оказался совсем убогим и хворым, ещё и с нехаризматичной, покарябанной фотографией, и успел подарить только нефтеносный черноморский шельф. Румынам.

И тогда начали работать скрытые агенты КГБ и КПСС. Результаты имеем в наличии.

Дальше воплей «НАТО – так!» дело не двинулось. Были сильны позиции электората промышленного Донбасса и пророссийского Крыма, которому древние украинцы выкопали Чёрное море.

Все симпатики Ющенко перебежали к Януковичу. Вот все кто перебежал, и есть, с вероятностью 97%, стукачи ещё КГБ.

Потом перескочили снова к демократам майдана с Порошенко во главе! Сдали Крым и Донбасс. Сейчас лыжи вострят к слугам народа.

Путин в апреле 2008 году сказал Бушу, на саммите НАТО в Бухаресте:

-” Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами! Из сорока пяти миллионов человек по официальной переписи только семнадцать миллионов русских. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? “.

И главный посыл:

..-“нужно действовать очень-очень аккуратно.”

Забыли детали? А Путин ведь в КГБ работал… Намекнул, так сказать.

И пошел движняк. Поставили на Януковича. И мимо.

Но, конечно, это было давно. И другие были тогда обстоятельства. И жизнь другая. Бескровная. И до того, братцы другая, что, на любой самый ничтожный взгляд, только к 2014 году и подошло время мировым хозяевам отменить китайские церемонии.

Шмякнули марионетку Януковича! Слаб фраерок оказался в низу позвоночника, несмотря на пару ходок, правда фуксом. Фукс это такой лох на которого вешается делюга, ежели его замели на месте рывка, но он соскакивает по разным причинам.

Не смог Янукович, с самого начала владычества, ничего противопоставить ни своим, которые его предали, ни хозяевам Госдепа. У него семья. А также “Серна Михайловна, и ещё одна женщина из Ростова”.

И вот тогда, начиная с революции на граните, коммунистах Кравчуке и Кучме, при демократическом Ющенко, а затем и при тоталитарном Януковиче в Украине и начал полностью формироваться кагал агентов Кремля!!!!

Припомнили им как они, путаясь в слезах и соплях, писали расписки о сотрудничестве, с выражением совершеннейшего почтения.

И в 2014 они проснулись и вышли из тени!

И это не вздор и не ерунда!

С Вашего разрешения…

12 апреля 2014 года в столицу майдана совершенно секретно на два дня прилетел глава ЦРУ США Д.Бреннан.

Представляете! Главный разведчик супердержавы! ТАЙНО!!!! Самый-самый тайный!

А 13 апреля Телеканал НТВ сообщил :

– “Стало известно о тайных консультациях украинских силовиков и киевских властей с руководителем ЦРУ. Джон Бреннан под чужим именем приезжал в Киев и проводил секретные встречи с новым украинским руководством и представителями спецслужб”.

И только 14 апреля пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, раскололся:

– «…глава ЦРУ Джон Бреннан посещал Киев в минувшие выходные”.

Какие ещё нужны доказательства.

Украина перенасыщена кремлевскими агентами влияния, кротами и информаторами во всех уровнях власти.

И во главе активнейших помощников Кремля, ЧК-ГРУ-КГБ-ФСБ находятся все без исключения руководители страны, политики, активисты и прочая шушера у подножия трона, имеющая комсомольско-чекистско-коммунистическое прошлое.

Кто вольно за деньги, а кто и невольно! Агенты влияния!

В силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, произнеся эти драматические речи, дозвольте напереть на фактическую сторону дела.

Что интересовало друзей из демократического лагеря в Украине?

Вступление страны в НАТО, и как вершина любви, это счастье великое – Крымский полуостров и база НАТО в Севастополе.

Ну и по мелочам, там:

– Строительство военных баз в окружении дружелюбных, мирных аборигенов, бесперебойный транзит по “Новому шелковому пути”, газовая труба “удавка ЕС”, трудолюбие украинцев на плантациях за бусы и огненную воду, и прочие сладкие грёзы.

И тут им началось.

Если чего-нибудь есть или имеется, или случилось значит, были к тому уважительные причины.

Например, Изваринск, Иловайск, Амвросиевка, Еленовка, аэропорты Донецка и Луганска, Дебальцево не могли состояться без активного содействия из самых высоких киевских кабинетов. Приказы ведь отдавались из Киева!

Знаете пословицу:

Громче всех кричит “Держи вора” сам вор?

Как сказано у Матфея:

-7:16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?

Говорить и рвать на грудях тельняшку это одно! А вот дела их скорбные совсем наоборот.

Если на трезвую голову, при отключенном ТВ, внимательно изучить всю деятельность главарей майдана у руля корыта власти по теперешний день, становится понятно, что тут всё не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд!

Когда об будущих реформах и за светлые демократические ценности начинают рассказывать украинские политики-депутаты-эксперты, то все усилия американо-европейского министерства пропаганды сходят на нет, и всё это превращается в жанр фарса, комедии, гротеска.

Итальянская забастовка — также называется обструкция — форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, – можно успешно прихлопнуть любое важное дело путем его слишком рьяного исполнения, что мы и видим.

Или – заставь дурака Богу молиться, он себе башку оторвёт.

И что мы имеем в сухом остатке? От действий агентов влияния? И тех, кто за деньги работает Штирлицами?

Загибайте пальцы!

Крым сами знаете чей! Но долги украинские разным МВФ и прочим, Крым отдавать не будет, к гадалке не ходи.

А вот вы читатели тоже уверены, что произошедшее в Крыму является спонтанным волеизъявлением народа, принятым в пару-тройку дней, с помощью вежливых зелёных.

Или подготовка к этому мероприятию продолжалась не один год! В смысле торговались нелюди !

А вот более каверзный вопрос:

– С какими полномочиями, и от кого был делегирован миллиардер-депутат, будущий президент, в Крым?

Далее.

Промышленный Донбасс оккупирован. Долги Украины кредиторам его не волнуют.

Добыча сланцевого газа на Востоке страны забыта и зачёркнута.

Железные дороги и автострады перекрыты, шелковый путь через Украину зарос травой.

Бандеровцы враги Европы! Вон даже “Героям слава” предложили заклеить на ЕВРО.

Главарями страны сделано все возможное, чтобы, невзирая на всю воинственную риторику официальной пропаганды, тема войны в умах большинства украинцев ушла на второй план. Народ Украины устал от войны, массовое уклонение от мобилизации давно уже норма, флота как такового уже нет, как и боевой авиации!

Обнищавшему в короткие сроки населению уже не до войны, голова у народа Украины нынче болит совсем о других вещах.

Дружественный Израиль уже не такой дружелюбивый, несмотря на украинцев в первом поколении у руля власти Украины.

Тем более в Израиле уже Нафтали Беннет рулит.

Польша, Венгрия, Румыния хотят свой кусок территорий! Естественно без долгов, и без бандеровцев!

Долги МФВ отдавать Украина должна многомиллардно. Правда Стросс-Кан сказал, что Украина никогда не отдаст свои долги никому.

США и Евросоюз уже не могут, не хотят, да и не имеют возможности выбраться из Украины без потери репутации и денег.

Запад потерял на Украине уже многое, и еще больше потеряет, благодаря сами знаете кому.

Прославление Бандеры и ОУН-УПА есть часть кремлевского плана по уничтожению участия Польши в делах по управлению Украиной. Чем больше украинские власти возвеличивают культ Бандеры, тем больше пропасть между Польшей и Украиной! И Израилем!

Украинский нацизм выродился.

Где славная ВО “Свобода”? Главная блюстительница украинских национальных традиций? Которая сейчас представляет угрозу только пенсионерам, и то только тогда, когда полицаи охраняют носителей традиций Бандеры!

Ну, ещё смешат нацию идиотскими речами в телевизоре.

Членство в ЕС и НАТО даже самым упоротым свидетелям Церкви безвиза, халявных галушек, и реформ, кажутся мифом. Несмотря на завывания шаманов евроинтеграции.

Церковь СЦУ вместе с Томосом теряет свои позиции.

Может грубый ум, обстрелянный тяжелой артиллерией из телевизора, не совсем так понимает тончайшие и нежнейшие сплетения происходящего в Украине.

Но можно осмеливаться приблизительно так думать, благодаря некоторому знанию жизни и пониманию насущных потребностей людей, жизнь которых не все время идет по руслу цветистой дороги нарисованной главарями майдана и их тайными и явными покровителями.