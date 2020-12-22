Вопрос, камрады, архиважный!

Да, граждане...

То, что сегодня происходит на гибридном фронте войны с агрессором это ж форменная труба выходит.

Активисты, волонтеры, политики, эксперты и сотни тысяч других бездельников, ни дня не проработавших конкретно, психуют и воспаляются за нанесение атомных ударов по агрессору, возбуждаются за введение удушающих санкций террористическому соседу, короче нервничают - а вдруг война прекратится.

Кто ж им башлять будут за разжигание?

Вы ж видите, особенно пузырятся те у которых, знаете ли, эти передовые вопросы хорошо оплачиваются теми, кто имеет копейку на этой войне.

И вопрос сей интересует эту кодлу в каком-то отвлеченно-философском смысле, переходящем в практические заработки.

Так вот за победу над врагом!

Физики и математики перед спором всегда договариваются за термины, в отличии от полудурочных политиков и экспертов! А ведь в политике грамотно сформулированный вопрос всегда так же важен, как и чёткий ответ.

Поэтому вот Вам аксиома, - в современном обществе экономический базис определяет идеологическую надстройку, которая формирует самосознание народа, укрепляя существующее положение.

Бытие определяет сознание!

Итак!

Украина, без Галичины, на протяжении многих веков, была центром всевозможных войн.

Жители проживающие на территории современной Украины жили в основном сельским трудом В ОБЩИНАХ! И хорошо жили несмотря на войны! Достаточно почитать классиков Белинского, Гоголя, Чехова, Тычину, Сосюру.

А сейчас имеем тысячи юродивых политологов с Галичины, утверждающих, за зеленый кэш, что украинские земли находились миллионы лет под оккупацией, а если свободолюбивые "украинские казаки" под присмотром опричников из ГПУ-НКВД и воевали за империю, то мечтали в это время о будущей воле-вольной под руководством демократического мира, которая и наступила после майдана

И этот постулат становится ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСОМ НОМЕР ОДИН НА УКРАИНЕ!

Кто против тот козлиная харя и шпион кремля.

Поэтому поговорим о войнах !

Вот в современной Украине солдат это свободный гражданин, добровольно, по контракту, пошедший в лучшую армию мира, материально мотивированный, грамотный, человек, сражающийся за идею "Украина от Сяна до Дона"!

За украинскими солдатами весь цивилизованный мир! Кругом одни союзники, помощь со всего мира! Инструктора лучшие в мире из Грузии, США, НАТО и Израиля. Киборги, можно сказать!

И???

А теперь вспомним голодоморы три штуки, репрессии три штуки, оккупации Российской империи три штуки, это когда украинцев считали неизвестно чем, и уничтожили 100 миллионов душ, по словам славных галичанских исследователей института беспамятства, и зададим себе вопросы с истории:

- А почему украинские солдаты, имеющие доступ к оружию, не поубивали своих оккупационных офицеров кровавого СССР, например?

- Почему сейчас, почти через сто лет о трагедиях голодоморов, репрессий и оккупации постоянно камлают руководители Украины и шаманы майдана, начиная правда с 1999 года, а во вторую мировую, когда прошло всего несколько лет после голодоморов и репрессий миллионы украинцев проявляли чудеса храбрости и моральное превосходство над противником.

Вот.

- 33%, или один из трех трижды Героев Советского Союза, в годы войны родом из Украины (Иван Никитович Кожедуб).

- около 25% или 26 дважды Героев Советского Союза родом из современной Украины.

- 24%, или 10 маршалов Советского Союза из 41 также родились в Украине.

- 17.4%, или 2021 человек из 11 603, Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны - украинцы.

Ведь на это странно глядеть сегодня - с одной стороны замордованные украинские рабы с палачами из ГПУ за спиной, воюющие с одной винтовкой на десятерых, или с черенками от лопат, а с другой демократический Евросоюз во главе с Гитлером, Муссолини, Пэтеном, Рюти, Антонеску, и такой для Европы плачевный результат.

Ведь, по словам современных экспертов в телевизоре в годы совка у украинских солдат не было ни малейших политических и гражданских прав, которые ему имело смысл защищать, не было даже собственности и родины, и на тебе.

И поверьте, казаки, Великая Победа произошла также благодаря феноменальной стойкости и мужеству миллионов СОВЕТСКИХ украинцев одетых в солдатские шинели.

И вообще странно выглядит гулаговская история Украины, - терять нечего кроме голодомора и репрессий, а поди вон, сломали хребет всей Европе.

А например Франция, на то время, одно из самых экономически и культурно развитых государств мира, где изобрели патриотизм, так вот там, гитлеровцы шмякнули Францию и заодно Англию, за неполных два месяца. Имеется ввиду операция " Динамо".

Япония! Украинец Радион Малиновский ЗА МЕСЯЦ прихлопнул Квантунскую армию, которая пять лет гоняла США по Азии!

Не будем, правда лезть в исторические дебри с некоторым сожалением и грустью. Ответ очень темный и неясный, видимо мы чего то не знаем...

И посмотрим в день сегодняшний.

Куда глядеть на происходящее очень уж невыносимо, особенно с высоты фактов истории. Эта прошлое, так сказать, портит всю панораму европейскости Украины и снижают мысль о величии европейской демократии до уровня посредственности.

Может быть всё-таки что-то подправить в государстве Украина? Чтобы победить...

Может и правы древние украинцы, выведшие формулу - в современном обществе экономический базис определяет идеологическую надстройку, которая формирует самосознание народа, укрепляя существующее положение.

А может быть, скорее всего, и еще имеются какие-нибудь причины.