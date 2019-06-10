Саша Корпанюк: Схождение благодатного украинца -бандеровца …

Обезжиренный Гройсман идет на выборы!!!

Лихорадочная работа авантажного реформатора Украины продолжится.

Так что не горюйте сиромахи-украинцы! Не впадайте в эйфорию.

Вас ждёт ещё более увлекательное житие-бытие в тот момент, как только Гройсман со своей " новой командой" опять вернётся жрать из корыта власти и незамедлительно возьмётся продолжать свои начинания по поводу выжимания соуса из 13 миллионов украинских пенсионеров, 3-х миллионов инвалидов, и тех мещан, кто не спрятался, или остался в живых, по недосмотру этого реформатора и его "старой сборной".

Готовьтесь дорогие, запасайтесь мылом, веревками, гробами. Соль и спички не понадобятся...

Весьма интересный фрукт той бандеровец и украинец в первом поколении Вова "Реформа"Гройсман.

Ни дня не служивший в армии, по какой-то совершенно засекреченной справке, как и все гуси с такими справками очень любит Гройсман всё военное.

"Команда" у него заместо кагала, награжден двумя пулемётами, двумя пистолетами, в том числе киношным, мощным Jericho 941. И двумя орденами за высокий профессионализм...

А ведь вся его "профессиональная" служба на собственный карман и, по его словам, на благо Украины, - это нарушение Статьи 48 Конституции Украины, которая гласит:

"Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище".

В государстве, где главным реформатором служит бандеровец Гройсман, народ трудится, чтобы заработать себе денег хотя бы на еду. А содержать то государство знаете как дорого господину Гройсману? Поэтому и пенсии никудышние и тарифы адские.

Если можно охарактеризовать всю многотрудную службу В.Гройсмана в качестве украинца и бандеровца №2, то не страшась за его нервный организм и неуравновешенную психику, по которым он откосил от армии, можно сказать, что его основная работа - ЛГАТЬ и УНИЧТОЖАТЬ Украину!

Если народ врёт властям - это преступление. Если власти врут народу - это политика.

Вот самое интересное из базара ещё и оказывается любителя спортивных терминов, "бывшего игрока чужой сборной", при представлении своей "команды":

"Я принял решение сформировать настоящую команду украинской стратегии, приоритетом которой будет реальность изменений, которые хотят почувствовать люди".

Туманно и странно сказано, и вообще как-то немножко по-дебильному.

Быть может, одно влияет на другое и как-нибудь такое взаимно действует.

И вот это его козырное "я принял"... Ах, ты ж, какой независимый.

Судя по списку его реформаторов, которые почти все как один учились или стажировались в США, "игрок своей сборной" надеется на поддержку большого белого брата.

Наивный, те братья всё знают, до копейки, сколько положил себе в карман базарный премьер, с разных Роттердамов+, и прочих схем. И держат его в наморднике и на коротком поводке.

Вот ключевое!

"Нас 100 процентов — тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной» сказал Орлёнок Гройсман, взлетевший выше неба с винницкого базара, имея за плечами какое-то мутное двухлетнее образование, и абсолютное незнание предметов за которые говорит с апломбом директора рынка....

Мелко плавает вождь своего народа, но как под себя гребет! Считает что украинцы 100% за него, потому что он бандеровец, настоящий украинец, и скачал жир с лица и пуза, чтоб не раздражать пенсионеров сытым видом.

Единственное что с успехом у нового украинского бандеровца получилось так это его "главная задача — изменение качества жизни граждан"( цитата февраля 2016 года). Как изменил? На новые свои штаны спорюсь – нипочем не угадаете.

Итак, попытаемся растолковать за Вову, его богатую страну, в которой он живёт, и за его успешные успехи в качестве жизни.

За последние три года реформации.

Промышленность!

"Уважать себя заставил"( умер по-старому) ракетный гигант Южмаш, зарастая травой и распродавая здания и имущество.

"Приказал долго жить" авиаконцерн Антонов, единственное в Украине предприятие полного цикла самолётостроения.

Николаевский судостроительный завод "уснул навеки". Там, где делали крейсеры и авианосцы, теперь делают катера и печки "буржуйки" для ВСУ.

Каза болду (умер, не дожил до зимы, каз.) следующим предприятиям!

В стадии закрытия находится Запорожский автозавод.

В Кременчуге встал автосборочный завод. Российские и корейские автомобили там больше не собирают.

Замер так же и Кременчугский сталелитейный завод.

После победы достоинства 2014 года скоропостижно скончался Азовмаш, куда входили Мариупольский завод тяжелого машиностроения, Азовэлектросталь, Мариупольский термический завод и Полтавхиммаш.

Теперь никто не делает железнодорожные грузовые вагоны и платформы, автотопливозаправщики, автоперевозчики, металлургическое, горнорудное и крановое оборудование.

Одесский припортовый завод - банкрот. Его больше не пытаются запустить. Он никому не нужен – ни Украине, ни Европе.

Львовсельмаш – оплот курса на превращение в аграрную сверхдержаву – обанкротился и больше не выпускает всякие сеялки, веялки и культиваторы.

Умерли насильственной смертью: Автомобильный завод "Часив Яр", Автомобильный завод "Черкасский автобус", Автомобильный завод корпорации "Эталон", Азотный завод "Ривнеазот", город Ривне, Азотный завод "Северодонецкое объединение Азот", город Северодонецк, Аккумуляторный завод "Веста".

Погибли Днепропетровский комбайновый завод, Днепропетровский трубный завод, Завод "Азовские смазки и масла", Завод "Днепрошина", Запорожский арматурный завод, Запорожский сталепрокатный завод, Запорожский ферросплавный завод, Львовский автобусный завод ЛАЗ, Харьковский авиационный завод. Харьковский тракторный завод пока работает, но на 4-дневном графике. Закрыт цементный завод «Пушка» в г. Краматорск.

Все эти памятники коммунизма можно сказать, не вписались в новый украинский высокотехнологичный рынок.

Но ведь так же накрылись медным тазом почти все сахзаводы в столице сахарного Донбасса Виннице, Лохвицкий сахарный завод, Оржицкий сахарный завод, Ривненская спичечная фабрика, Троицкий маслодельный завод, Баливский комбинат хлебопродуктов...

Мартиролог свершений гения винницкого базара длинен и ужасен....

Гройсман восхваляет свои успехи, упивается своим базарным умишком, и красноречиво считает что за последние пять лет в Украине победивший майдан во главе с его гением сделал то, что не могли сделать предыдущие власти за 23 года. И даже Евросоюз во главе с Алоизычем с 1941 по 1944 годы не смог так близко приблизить украинский народ к Европе...

Бойкий гражданин бандеровец той премьер, несмотря на образование, так и сыпет заученными фразами про прогресс, реформы, улучшение жизни, хождение в ЕС, прощание с имперским прошлым... Слесарь с 14 лет... Брунет с глазами...

Что у него в необразованной голове, интересно?

Вот специально для маломыслящих, которые идут голосовать за стратега Гройсмана, ещё кое-что, кроме уничтожения бесплатной медицины и образования.

Наркотики в Украине.

Самые высокие темпы роста наркотизации населения. Цифры свидетельствуют, что наркомания в Украине охватила около полумиллиона человек. И это только официальная цифра. Специалисты считают наркомания в Украине реально может касаться более пяти миллионов человек.

Будьмо!

Украинская молодежь занимает первое место в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи. Такие данные содержатся в исследовании Всемирной организации здравоохранения.

Самые высокие темпы роста эпидемии СПИДа.

Исследователи ООН зафиксировали в Украине вторую по масштабам эпидемию ВИЧ/СПИД в Европе. В настоящее время с ВИЧ живут 238 тысяч украинцев, а каждый год появляется еще 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет.

Проституция.

Куда уж без неё при рыночной демократии.

В Раде заседающие сластолюбцы неоднократно предлагали легализировать проституцию, чтобы обложить налогом украинок, трудящихся на этом тяжелом демократическом фронте.

Наверное многих депутатов обижали те жрицы любви.

А чего, депутаты-политики знают толк в продажности. Например, были бы у этих слуг народа мозги и совесть они бы их продали, и недорого.

Украинский институт социальных исследований им. Яременко, подсчитал что в стране имеется от 50 до 80 тысяч проституток — не считая тех, кто работает за границами Украины. Но кто ж им признается, тем институтам, так что смело умножайте на разы...

Безвизовый режим, дешевизна и нищета населения по факту превратили Украину в европейскую версию Таиланда.

В Киеве продается «Флирт-разговорник» — специальное пособие для иностранцев, желающих получить интим-услуги от украинских девушек.

Трудовая эмиграция.

По словам замполита советской армии, человека с необъятным нижним бюстом и лицом, министра соцполитики Украины, за границей на плантациях работают до 10 миллионов украинцев.

Имеем ещё и такой успех за 2018 год.

В Украине было зафиксировано 500 тысяч преступлений, среди которых 1 508 это умышленные убийства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Отмечается также, что среди этих преступлений было зафиксировано 172 тысячи тяжких и особо тяжких правонарушений. И то, если зарегистрировали.

И всё это счастье гройсманское имеем на 25 миллионов населения, оставшихся в Украине после показательного выступления Гройсмана в качестве Председателя правительства.

Такое впечатление, что при Гройсмане вся Украина вышла на панель, уничтожает промышленность, бухает, села на иглу, бросилась из родной страны на поиски лучшей доли. А Вова, судя по телодвижениям и базарам в телевизоре, весь в белом, обезжиренный, и ни сном ни духом за происходящее.

Но всё впереди бедолаги, Гройсман с командой углубит свои деяния и начинания. Дайте только прорваться к рулю.

Вы представляете, что творится с нервами и умственными способностям людей, три года погружённых в омут лжи, получающих непрерывный запредельный стресс по поводу повышения тарифов, цен, уменьшения В ТРИ РАЗА пенсий и доходов, НЕУВЕРЕННОСТИ в дне грядущем?

Поэтому, наверное пойдут голосовать за Гройсмана и его новую сборную, а некоторые почку продадут для поддержания штанов команды Орлёнка Вовы.

Потому что шок, нарастающая нужда, стресс и тотальная пропаганда, за последние пять лет, сломали способность нормально воспринимать происходящее у колоссального количества людей на Украине.

Они дезориентированы и брошены в глубокое отчаянье. В таком положении они верят всему и хватаются за всё. Ими очень легко манипулировать и их крайне легко обманывать.

Поэтому голосуйте за Гройсмана. Или за то же лицо только в профиль - Порошенко. Или за силиконовую бабу Юлю Тимошенко. Или за Галстука Саакашвили.

Выбирать Вам, сиромахи... Берегитесь, голубчики, без кашне и галош не выходите на улицу.