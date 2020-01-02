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Голландия официально перестала существовать

22:05. 2 января 2020 174 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Голландия официально перестала существовать | Русская весна

Нидерланды перестали называться «Голландией» с 1 января 2020 года. Об этом сообщило нидерландское правительство.

Ранее это название фигурировало на официальном логотипе королевства. Теперь госучреждения, школы, вузы, частные компании и СМИ должны использовать только его официальное название.

Правительство объясняет такой шаг попыткой отойти от имиджа страны легализованных наркотиков и проституции.

«Мы модернизируем наш подход. Мы хотим показать нидерландцев как открытых, изобретательных и инклюзивных людей», — сообщили в Нидерландском совете по туризму.

Власти предполагают, что благодаря ребрендингу иностранцы заинтересуются менее развитыми направлениями, что позволит смягчить нагрузку на такие традиционные туристические направления, как Амстердам, Харлем или Гаага.

Известно, что реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро. Ранее стало известно, что правительство также решило отказаться от использования термина «Квартал красных фонарей», заменив его на историческое название района «Де Валлен».

Северная и Южная Голландия, благодаря которым страна и получила свое неформальное название, — две из двенадцати провинций Нидерландов, бывшие на протяжении всей истории страны самыми развитыми и известными регионами. Именно поэтому название «Голландия» прижилось во многих языках для обозначения всей страны.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1577991917

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 23953 20901
    Вячеслав 3 января 2020 в 11:03

    Да и хрен бы с ней, с этой Голландией, – страной тюльпанов и педерастов… Диалог из “Бриллиантовой руки” вспомнился:

    …Тема лекции: “Нью-Йорк – город контрастов”.
    ― А я не был в Нью-Йорке!
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    ― Пожалуйста, “Стамбул – город контрастов”. Какая разница, объявление перепишем.

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  • 2408 2028
    Женечка 3 января 2020 в 13:19

    Летучий нидерландец.

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