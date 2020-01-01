Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 января 2020

Пожалуй, одно из самых успешных контрнаступлений Сирийской арабской армии за последнее время в данный момент проходит в зоне деэскалации Идлиб. Бандформирования несут большие потери в личном составе и технике. Однако, у Турции в Сирии свои интересы, в связи с чем они активно спонсируют боевиков в провинции Идлиб.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Информация о поставках вооружения подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» поступает постоянно.

Недавно был обнародован факт переброски порядка 20 БМП через границу Турции в районе Рас-эль-Айн для укомплектования боевиков тяжелой техникой. В следующий раз передача прошла в районе пропускного пункта «Чобанбей», оттуда выдвинулись два автомобиля с оружием и боеприпасами, а также две автоцистерны с топливом на северо-восток Алеппо, в район населенного пункта Абла. Стоит отметить, что колонна сопровождалась сразу двумя турецкими бронемашинами спецслужб.

Впрочем, как оказалось, это были лишь мелкие партии, которые предназначались целенаправленно под конкретных полевых командиров, которые оказывали содействие Турции во время оккупационной операции «Источник мира».

Основной поток «турецкой помощи» был зафиксирован 26 декабря в районе деревне Икарда в 20 километрах юго-западнее Алеппо. По разведданным было зафиксировано порядка 80 грузовиков, которые передвигались по территории Сирии ночью с выключенными фарами.

Такой метод передвижения явно говорит о том, что колонна не хотела, чтобы о ней узнали, да и четыре турецких «Kirpi» в сопровождении указывают на значимость груза.

Как выяснилось, турки под видом гуманитарной помощи населению Идлиба доставили оружие, боеприпасы и топливо для группировки «Фейлак аш-Шам». Такой «гуманитарной» помощью турецкие спецслужбы балуют свои группировки с периодической частой.

Турции с каждым разом становится все сложнее и сложнее скрывать свою причастность в поддержании конфликта на территории Сирии. Регулярные поставки оружия протурецким группировкам усугубляют отношения официальной Анкары на мировой арене.

Сожжённая турецкая бронетехника

Отметим, что в последнее время в боях в Сирии правительственными войсками были уничтожено значительное количество современных бронеавтомобилей специального назначения Panthera F9, принадлежавших террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевикам СНА. Данные боевые машины поставляются вооруженными силами Турции бандформированиям.

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