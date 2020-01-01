Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 января 2020
- 06:26 Турецкий Дед Мороз везёт смертоносные подарки умирающим боевикам в Сирии (ФОТО).
- 04:00 СРОЧНО: Террористы атаковали авиабазу «Хмеймим», ВКС России громят позиции врага.
- 31.12 22:27 Война 2020: США перебрасывают войска для новой схватки в Ираке (ФОТО, ВИДЕО).
Турецкий Дед Мороз везёт смертоносные подарки умирающим боевикам в Сирии (ФОТО)
Пожалуй, одно из самых успешных контрнаступлений Сирийской арабской армии за последнее время в данный момент проходит в зоне деэскалации Идлиб. Бандформирования несут большие потери в личном составе и технике. Однако, у Турции в Сирии свои интересы, в связи с чем они активно спонсируют боевиков в провинции Идлиб.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Информация о поставках вооружения подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» поступает постоянно.
Недавно был обнародован факт переброски порядка 20 БМП через границу Турции в районе Рас-эль-Айн для укомплектования боевиков тяжелой техникой. В следующий раз передача прошла в районе пропускного пункта «Чобанбей», оттуда выдвинулись два автомобиля с оружием и боеприпасами, а также две автоцистерны с топливом на северо-восток Алеппо, в район населенного пункта Абла. Стоит отметить, что колонна сопровождалась сразу двумя турецкими бронемашинами спецслужб.
Впрочем, как оказалось, это были лишь мелкие партии, которые предназначались целенаправленно под конкретных полевых командиров, которые оказывали содействие Турции во время оккупационной операции «Источник мира».
Основной поток «турецкой помощи» был зафиксирован 26 декабря в районе деревне Икарда в 20 километрах юго-западнее Алеппо. По разведданным было зафиксировано порядка 80 грузовиков, которые передвигались по территории Сирии ночью с выключенными фарами.
Такой метод передвижения явно говорит о том, что колонна не хотела, чтобы о ней узнали, да и четыре турецких «Kirpi» в сопровождении указывают на значимость груза.
Как выяснилось, турки под видом гуманитарной помощи населению Идлиба доставили оружие, боеприпасы и топливо для группировки «Фейлак аш-Шам». Такой «гуманитарной» помощью турецкие спецслужбы балуют свои группировки с периодической частой.
Турции с каждым разом становится все сложнее и сложнее скрывать свою причастность в поддержании конфликта на территории Сирии. Регулярные поставки оружия протурецким группировкам усугубляют отношения официальной Анкары на мировой арене.
Сожжённая турецкая бронетехника
Отметим, что в последнее время в боях в Сирии правительственными войсками были уничтожено значительное количество современных бронеавтомобилей специального назначения Panthera F9, принадлежавших террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевикам СНА. Данные боевые машины поставляются вооруженными силами Турции бандформированиям.
Читайте также: TOW против Т-62: В Сирии американская ракета влетела в советский танк (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Террористы атаковали авиабазу «Хмеймим», ВКС России громят позиции врага
Российская военная база «Хмеймим» в сирийской Латакии в новогоднюю ночь подверглась обстрелу реактивными системами залпового огня со стороны протурецких боевиков, которых моментально наказала боевая авиация ВКС РФ.
Подробности «Русской Весне» только что сообщил военный источник с места событий.
«Системы ПВО „Панцирь — С1“ перехватили и уничтожили все шесть запущенных ракет, а российская авиация уничтожила все пусковые установки боевиков группировки „Сирийская национальная армия“, несмотря на то, что они находились в непосредственной близости от турецких наблюдательных постов № 11 и № 12 в провинции Идлиб. Жертв и разрушений с российской стороны нет», — рассказал собеседник «Русской Весны».
Примечательным остается тот факт, что удары российской авиации по районам вокруг турецких постов были зафиксированы в эту ночь ещё до обстрела авиабазы. Не исключено, что боевики планировали куда более массированный удар, но были упреждены российскими бомбардировщиками.
Пока не известно, была ли это хорошая работа разведки или турки согласно тайным договорённостям, начали уже сами сливать позиции и планы боевиков, но уже очевидно, что омрачить праздник у боевиков точно не получилось. Авиабаза «Хмеймим» работает в штатном режиме, никакого ущерба бандформирования нанести не смогли.
Читайте также: Позорный котёл: Турецкие базы в Сирии попали в полное окружение в ходе спецоперации САА и ВКС России (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война 2020: США перебрасывают войска для новой схватки в Ираке (ФОТО, ВИДЕО)
Соединенные Штаты отправляют дополнительные вооруженные силы в иракскую столицу для противостояния с проиранскими силами, которые днём во вторник окружили американское дипломатическое представительство в Багдаде и пытались штурмовать его.
Подробности о переброске контингента морской пехоты сообщил министр обороны США Марк Эспер. Глава Пентагона также призвал власти Ирака выполнить взятые на себя обязательства по охране сотрудников посольства.
«Мы предприняли определенные меры по защите для обеспечения безопасности граждан США, военнослужащих и дипломатов в Ираке, а также для обеспечения нашего права на самооборону», — заявил Эспер.
По данным, опубликованным информационным агентством Reuters, для охраны американского представительства в Ираке будет отправлено большое количество военнослужащих, в том числе морских пехотинцев из других регионов Ближнего Востока.
Сто морских пехотинцев на конвертопланах Osprey (см. фото ниже) уже прибыли для усиления посольства в Багдаде из Кувейта, заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что в результате многочисленной акции протеста радикально настроенные манифестанты попытались штурмовать посольство США. Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства. Демонстранты разбили камеры наблюдения и забросали здание бутылками с зажигательной смесью.
Столкновения произошли сразу после похорон членов проиранской шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» (которую многие СМИ уже двое суток путают с ливанской «Хезбаллой»), убитых в результате авиационных ударов американской авиации в Ираке и Сирии два дня назад.
Обновлено
Американских СМИ передают, что Вашингтон в ближайшие дни намерен увеличить на 4 000 солдат и офицер военный контингент Вооружённых сил США, дислоцированный в странах Ближнего Востока.
Также появилась информация о том, что в этот же регион направятся корабли амфибийно-десантной группы ВМС США с флагманским универсальным десантным кораблём USS Bataan с морпехами из состава 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты на борту. Эта флотская группировка сейчас находится в Атлантике к юго-западу от пролива Гибралтар. Ожидается, что корабли ускоренными темпами начнут форсированный переход в зону ответственности 5-го оперативного флота Военно-морских сил США, отвечающего в том числе за Персидский залив и близлежащие регионы.
Читайте также: СРОЧНО: по военной базе США нанесён удар «Градами» — мир на пороге большой войны?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su