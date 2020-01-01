Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
08:48. 1 января 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Глава государства отметил, что страна стоит на пороге третьего десятилетия XXI века, а это бурное, динамичное и противоречивое время. Обращаясь к жителям страны, Владимир Путин отметил важность общих усилий для достижения ее благополучия
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