Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Глава государства отметил, что страна стоит на пороге третьего десятилетия XXI века, а это бурное, динамичное и противоречивое время. Обращаясь к жителям страны, Владимир Путин отметил важность общих усилий для достижения ее благополучия



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RFsr5nzEdCo