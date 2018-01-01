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Наши новогодние традиции: поздравление президента России

00:18. 1 января 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

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Невозможно представить наступление Нового года без боя кремлевских курант, поздравления президента, загадывания желаний и салата «Оливье». Все это привносит в нашу жизнь определенную стабильность, подводит итоги уходящего года и заставляет смотреть в будущее с оптимизмом. Вот и сейчас Путин обратился к россиянам с новогодним обращением, пожелав, пожалуй, самое главное, что всем нам нужно: мира и процветания, благополучия стране и ее народу, укрепления родственных связей и больше любви к своим близким. Остальное в наших руках. Вместе мы справимся…

Так давайте же праздновать и радоваться! С Новым 2018-м годом, друзья!

Метки: 2018, великая россия, владимир путин, Новый Год
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