Новогоднее обращение президента Владимира Путина 2019

Новогоднее обращение президента 2019 смотреть онлайн Владимира Путина в новогоднем эфире телеканалов можно традиционно увидеть за 5 минут до начала боя курантов, когда президент обратится к стране с праздничными словами. Обычно в этот торжественный миг президент России говорит о важнейших этапах, которые страна преодолела в уходящем году, а также подводит некоторые итоги. Большинство жителей страны стараются не пропустить этот момент и посмотреть выступление президента, после чего под бой курантов люди открывают шампанское и празднуют наступление нового года

Источник: www.youtube.com