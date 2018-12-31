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Новогоднее обращение президента Владимира Путина 2019

22:18. 31 декабря 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:

Новогоднее обращение президента 2019 смотреть онлайн Владимира Путина в новогоднем эфире телеканалов можно традиционно увидеть за 5 минут до начала боя курантов, когда президент обратится к стране с праздничными словами. Обычно в этот торжественный миг президент России говорит о важнейших этапах, которые страна преодолела в уходящем году, а также подводит некоторые итоги. Большинство жителей страны стараются не пропустить этот момент и посмотреть выступление президента, после чего под бой курантов люди открывают шампанское и празднуют наступление нового года

Источник: www.youtube.com

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