50 российских компаний – лидеров мирового рынка. Краткий обзор



2. ПАО «Сбербанк» (http://www.sberbank.ru/), штаб-квартира в Москве.Крупнейший банк России, а также всей Центральной и Восточной Европы. Занимал 28,7 % в совокупной величине российских банковских активов на начало 2016 года. В 2019 году в списке крупнейших мировых банков занял 66-е место с общими активами 412,00 миллиарда долларов. Самый дорогой российский бренд (842,2 миллиарда рублей в 2019 году) и самый сильный банковский бренд в мире по версии Brand Finance. Крупная технологическая компания с масштабными инвестициями в IT-сектор. Сбербанку принадлежит ООО «Rambler Group», которое владеет сервисом для ведения дневников «Живой Журнал», изданием «Lenta.ru» и другими популярными сайтами Рунета с общей аудиторией в 40 миллионов человек.



3. ООО «Мэйл.ру» (http://mail.ru/), г. Москва. Владеет почтой «Мэйл.ру», социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», онлайн-играми Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и Lost Ark, картографическим сервисом MAPS.ME, мессенджером ICQ, мобильным сервисом бесплатных объявлений «Юла», каршерингом YouDrive и платформой для доставки еды Delivery Club. Является пятой в мире интернет-компанией по числу посещаемых пользователями страниц, почта Mail.Ru занимает шестое место среди самых популярных почтовых служб мира.



4. ООО «ВКонтакте» (международное название:VK) (http://vk.com/), штаб-квартира в Санкт-Петербурге, сервера в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейшая в России социальная сеть. Является 12-м по посещаемости сайтом мира по данным SimilarWeb на октябрь 2019 года. Значительное число пользователей зарегистрировано за рубежом.



5. ООО «Яндекс» (http://yandex.ru/), штаб-квартира в Москве. Офисы в Санкт-Петербурге, Минске, Алма-Ате, Стамбуле, Берлине, Люцерне, Амстердаме, Шанхае и других городах мира. Российский поисковик Яндекс является четвёртым по популярности в мире, занимая важное положение на рынках стран СНГ и Турции. Занимает 13-е место по посещаемости среди сайтов мира по данным SimilarWeb (на октябрь 2019 года). Один из самых известных продуктов – голосовой помощник «Алиса».



6. ООО «Транзас Навигатор» (http://transas.ru/), город Санкт-Петербург. Мировой лидер в производстве морских электронных карт и навигационных систем. Занимает 45 % глобального рынка морских тренажёров и свыше 30 % рынка морских электронно-картографических систем (2015). Системы «Транзас» установлены на 13 тысячах коммерческих, патрульных и военных судах более чем сотни стран мира, а 205 береговых навигационных систем установлены в 100 портах 55 стран. В частности, российский софт стоит на авианосце «Шарль де Голль».



7. ООО «Аби Продакшн» (ABBYY)(http://www.abbyy.com/ru-ru/), главный офис в Москве.Разработчик программных решений в области интеллектуальной обработки информации (ABBYY FlexiCapture), оптического распознавания текстов (ABBYY FineReader) и лингвистики (электронные словари ABBYY Lingvo). Продукты ABBYY используют более 50 млн пользователей и десятки тысяч организаций по всему миру, в том числе крупнейшие международные IT-компании. В 2019 году ABBYY была признана мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов.



8. VEON (ранее VimpelCom Ltd.)(http://www.veon.com/), зарегистрирована в Амстердаме, Нидерланды. Основное подразделение – ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ВымпелКом) со штаб-квартирой в Москве. Крупнейший по числу абонентов (включая иностранных) сотовый оператор с ключевым российским участием. Работает под брендом «Beeline» в России, а также в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Бренд «Киевстар» на Украине, Djezzy в Алжире; Banglalink в Бангладеше, Jazz в Пакистане, Telecel в Зимбабве. Обслуживает более 211 миллионов пользователей во всех странах присутствия. По состоянию на июнь 2019 года входит в топ-10 мировых операторов связи, занимая 10-е место.



9. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) (http://mts.ru), штаб-квартира в Москве. Крупнейший по числу пользователей в России сотовый оператор. Обслуживает более 107 миллионов абонентов во всех странах присутствия, играя важную роль на рынке связи России, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Армении. По состоянию на май 2019 года входит в топ-30 мировых операторов связи, занимая 24-е место.



10. ПАО «МегаФон» (http://megafon.ru), штаб-квартира в Москве. Второй по числу пользователей в стране российский сотовый оператор, более 76 миллионов абонентов. По состоянию на май 2019 года входит в топ-30 мировых операторов связи, занимая 26-е место. Дочерней компанией МегаФона является технологическая корпорация Mail.ru Group, сайты которой входят в число самых посещаемых в России и в мире.



11. НПО «ЛИТ» (http://www.lit-uv.com/ru/), г. Москва и г. Эрфурт, Германия. Входит в тройку мировых лидеров рынка оборудования ультрафиолетового обеззараживания воды с продажами порядка 60 миллионов долларов в год. Оборудованием компании оснащены, например, весь петербургский Водоканал и крупнейший в Евросоюзе комплекс УФ-обеззараживания на водопроводной станции в Будапеште.



12. НТО «ИРЭ-Полюс» (http://www.ipgphotonics.com/ru…), г. Фрязино Московской области, подразделение международной компании IPG Photonics Corporation. Мировой лидер (более 80 % рынка) в производстве сверхмощных промышленных волоконных лазеров.



13. ГК «Роскосмос» (http://www.roscosmos.ru/), штаб-квартира в Москве, инфраструктура во многих регионах страны. Эксплуатирует рекордное количество космодромов, включая Байконур в Казахстане и уникальный плавучий космодром «Морской старт» в Тихом океане. Единственная в мире компания, которая осуществляет сейчас регулярные пилотируемые полёты в космос (на МКС). Экспортирует ракетные двигатели в ЕС и США, также имеется передовое производство спутников. В общей сложности Россия занимает третье место в мире (после США и ЕС) по производству ракетно-космической техники.



14. ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК)(http://uacrussia.ru/), офис в Москве, производственные площадки во множестве регионов страны. Одно из крупнейших авиастроительных объединений в мире. По многим позициям производства и экспорта – прежде всего, по военным и транспортным самолётам – входит в число мировых лидеров. Крупнейшим предприятием ОАК является ПАО «Компания „Сухой“», производитель военных самолётов Су и гражданских Сухой Суперджет-100. В 2014 году Россия вышла на первое место в мире по производству военной авиатехники, обогнав США по выпуску боевых самолётов и заняв первое место в мире по экспорту истребителей. Российский гидросамолёт Бе-200, является единственным в мире реактивным самолётом-амфибией.



15. АО «Вертолёты России» (http://www.russianhelicopters….), штаб-квартира в Москве, производственные площадки в Москве, Подмосковье, Улан-удэ, Казани и других регионах. Дочерняя компания госкорпорации «Ростех». Занимает порядка 10 % мирового рынка вертолётов и первое место в мире по производству боевых вертолетов (на 2014 год). Холдинг «Вертолёты России» к 2015 году произвёл 23 % всего мирового парка военных вертолётов, 32 % мирового парка боевых и 43 % средних военно-транспортных вертолётов, 60 % тяжёлых гражданских вертолётов (максимальной взлетной массой более 20 тонн) и 66 % средних гражданских вертолетов (со взлетной массой от 7 до 20 тонн).



16. АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК)(http://www.aoosk.ru/), штаб-квартира в Санкт-Петербурге, производственные площадки в Петербурге, Калининграде, Северодвинске, Владивостоке, Астрахани и Крыму. Благодаря предприятиям ОСК Россия занимает второе место в мире по военному судостроению после США и является единственным в мире производителем атомных ледоколов, плавучих атомных станций и атомных подводных лодок всех классов. Верфи ОСК являются крупными экспортёрами боевых кораблей и основными поставщиками для ВМФ России – второго по силе военного флота в мире.

17. ПАО «КАМАЗ» ( http://kamaz.ru/ ), г. Набережные Челны, входит в ГК «Ростех». Крупнейший в России производитель тяжёлых грузовиков и дизельных двигателей, входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовиков. В 2018 году на экспорт отгружено более 4 тысяч автомобилей и сборочных комплектов деталей. Многократно признавался «Лучшим российским экспортёром». Продукция поставляется в более чем 40 стран мира.

18. АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)(http://www.tmholding.ru/), штаб-квартира в Москве. Занимает 12% мирового рынка электрических локомотивов (за период 2013-2017 годов). Крупнейший в России и СНГ производитель рельсового подвижного состава. Продукция эксплуатируется в более чем 10 странах мира.



19. АО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) (http://sinaratm.ru/), подразделение «Группа Синара» (http://sinara-group.com/) с центральным офисом в Екатеринбурге. Занимает 8 % мирового рынка электрических локомотивов (за период 2013-2017). Поставки в более чем 10 зарубежных стран.



20. НПК «Объединенная Вагонная Компания» (ОВМ) (http://www.uniwagon.com/), штаб-квартира в Москве. Крупнейшее предприятие холдинга – Тихвинский вагоностроительный завод (http://www.tvsz.ru/) в городе Тихвин Ленинградской области. Крупнейший поставщик грузовых вагонов в России, входит в топ-3 производителей вагонов в мире. С января 2012 года к февралю 2019 выпущено 100 тысяч грузовых вагонов, в том числе 19,7 тысяч в 2018 году.



21. ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» (http://rostselmash.com/), главный офис в Ростове-на-Дону, объединяет 13 предприятий в России, Канаде и других странах. Занимает 17% на мировом рынке уборочной сельхозтехники и 70% на российском рынке.



22. ГК «Калашников» (http://kalashnikovgroup.ru/), дочерняя структура «Ростеха». Штаб-квартира и основное производство в Ижевске (Удмуртия), подразделения в Рыбинске, Мытищах, Нижневартовске. Крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также многих видов высокоточного оружия (95 % производства стрелкового оружия в России, 80 % рынка). На мировом рынке – около 1 % в стоимостном и 2-3 % в натуральном выражении. Производитель знаменитых автоматов Калашникова (АК-47 и АК-74) – самого распространённого в мире стрелкового оружия. Продукция, по состоянию на 2019 год, поставляется в 27 стран.



23. АО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“» (http://www.almaz-antey.ru/), штаб-квартира и производство в Москве, подразделения в Нижнем Новгороде и других городах. Производит средства противовоздушной обороны, в частности, комплексы ПВО большой дальности С-300, С-400, С-500, которые считаются одними из лучших в мире. С-400 поставляется в Белоруссию, Китай, Турцию, С-300 – в два десятка стран. По объёму продаж в период 2013–2016 гг. устойчиво занимал 11-14-е места среди 100 крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса.



24. АО «ПК „Уралвагонзавод“» (http://uralvagonzavod.ru/), входит в состав ГК «Ростех», головное предприятие – завод «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Крупнейший в мире производитель танков, четвёртый в мире производитель вагонов (18 тысяч единиц в 2018 году) – ранее был первым (теперь уступает ТВСЗ). Крупнейший в России производитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, цистерн. В 2012 году было выпущено 28 тысяч вагонов, что составляет мировой рекорд. За всю историю произведено около миллиона вагонов. Танки поставляются во многие страны мира.



25. RT (ранее Russia Today) (http://www.rt.com/, http://russian.rt.com/) – российский международный многоязычный информационный телеканал. Главный офис в Москве. Имеет студии в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Вещает на русском, английском, испанском, французском и арабском языках, доступен для более чем 700 миллионов зрителей по всему миру. Еженедельная телеаудитория составляет на сегодняшний день более 100 млн человек. В июле 2019 года количество просмотров видео RT на YouTube достигло 9 миллиардов, что является рекордом в категории новостных каналов. Популярность канала объясняется тем, что он даёт площадку для альтернативных точек зрения, которые блокируются в мейнстримных западных СМИ.



26. ООО Студия «Анимаккорд» (http://animaccord.ru/), г. Москва. Мультипликационные ролики студии «Анимаккорд» имеют в общей сложности более 50 миллиардов просмотров на YouTube. Мультсериал «Маша и Медведь» был переведён на 25 языков и показывался в эфире более 100 стран. Серия под названием «Маша плюс каша» набрала к 2019 году более 4 миллиардов просмотров и входит в число 10 наиболее просматриваемых роликов за всю историю (это самое популярное на YouTube немузыкальное видео).



27. Студия «Петербург» (http://skapetersburg.ru/), в составе группы компаний «Рики», г. Санкт-Петербург. Выпускает популярный детский мультсериал «Смешарики». В 2008 году 99 серий адаптированы для американского телеканала «The CW» под названием «GoGoRiki». Также «Смешарики» выходят ещё в 60 странах, переведены на 15 языков, ежедневная аудитория мультсериала – 50 млн человек, аудитория в Китае превышает российскую.



28. ГК «ЭФКО» (http://www.efko.ru/), головной офис в Воронеже, производственные площадки – в Белгородской, Воронежской, Московской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и Казахстане. Входит в тройку крупнейших российских агропромышленных компаний, крупнейший российский масложировой холдинг, производитель масла «Слобода». Лидирующий экспортёр подсолнечного масла, значительные поставки в Египет.



29. ПАО «Аэрофлот» (http://www.aeroflot.ru/ru-ru), базируется в московском аэропорту Шереметьево.Крупнейший российский авиаперевозчик. Вместе с дочерними авиакомпаниями «Россия», «Аврора» и «Победа» с 2017 года входит в ТОП-20 мировых авиаперевозчиков по пассажиропотоку. По итогам 2018 года занимает 40,7 % российского пассажиропотока, признаётся одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Неоднократно признавался лучшей авиакомпанией Восточной Европы. В Китае признан лучшей авиакомпанией для транзита в Европу.

30. МГК «Волга-Днепр» ( http://www.volga-dnepr.com/ ), штаб-квартира в Москве. Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик. Эксплуатирует крупнейший парк самолётов «Руслан», занимая более 50 % мирового рынка авиаперевозок уникальных и сверхтяжёлых грузов. 95 % перевозок осуществляется на международных авиалиниях.

31. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) (http://www.rzd.ru/), штаб-квартира в Москве. Коммерческие операционные линии РЖД в России имеют длину 85 тыс. км и составляют четвёртую в мире сеть ж/д после США, Китая и Индии. Также Россия занимает второе место в мире по протяжённости двухпутных магистралей и электрифицированных железных дорог. Транссибирская железная дорога является самой длинной железнодорожной магистралью в мире, а магистраль Обская – Бованенково на Ямале – самой северной железной дорогой в мире. По состоянию на 2012 год РЖД входила в топ-3 крупнейших транспортных компаний мира. Крупнейший работодатель России. В 2018 году компания заняла в рейтинге глобальной конкурентоспособности второе место по грузообороту, четвёртое – по пассажирообороту, первое – по безопасности движения, энергоэффективности и защите окружающей среды.



32. ПАО «Совкомфлот» (http://www.sovcomflot.ru/), главный офис в Санкт-Петербурге, представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае. Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морских перевозок углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Крупнейший морской перевозчик в северных широтах, треть судов имеет высокий ледовый класс. В 2012 году СКФ занимал первое место по дедвейту флота среди танкерных компаний.



33. ГК «Росатом» (http://www.rosatom.ru/), главный офис в Москве, предприятия и АЭС в нескольких регионах страны. Занимает первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. В 2016 году 10-летний портфель зарубежных заказов превысил $133 млрд. Благодаря Росатому Россия занимает третье место в мире по генерации энергии атомными станциями (2015). Российские технологии безопасности АЭС являются наиболее передовыми в мире. Россия является безусловным мировым лидером по переработке отработавшего ядерного топлива, обладая наиболее передовыми в мире технологиями в этой области. Также Росатом занимает первое место в мире по производству высокообогащённого урана для нужд атомной энергетики и первое место в мире по экспорту ядерного топлива. Российские технологии центрифужного обогащения урана являются наиболее эффективными в мире. По добыче урана Россия занимает шестое место в мире (2014). Эксплуатирует атомный ледокольный флот (крупнейший в мире).



34. ПАО «РусГидро» (http://www.rushydro.ru/) зарегистрировано в Красноярске, штаб-квартира в Москве, оператор большинства российских ГЭС. По установленной мощности более 39,4 ГВт на начало 2019 года – одна из крупнейших российских электрогенерирующих компаний и третья в мире гидрогенерирующая компания.



35. ГК «Хевел» (http://www.hevelsolar.com/), штаб-квартира в Москве, завод по производству модулей в Новочебоксарске. Солнечные фотоэлектрические модули «Хевел» по эффективности входят в топ-5 среди всех мировых производителей. 5 % продукции экспортируется, в том числе в Таиланд. Крупный контракт на поставку модулей в Швецию, планирующую полный отказ от углеродной энергетики к 2040 году.



36. ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/), штаб-квартира в Москве. Газодобывающая и газотранспортная инфраструктура по всей России, в особенности в Западной Сибири (ЯНАО) и на Сахалине. 17 % мировых и 72 % российских запасов газа, 12 % мировой и 68 % российской добычи газа, крупнейшая в мире газотранспортная система протяжённостью 172,1 тысяч км, 16 % российских электрогенерирующих мощностей, первое место в мире по производству тепловой энергии. Более половины газа идёт на российский рынок, и экспортируется более чем в 30 стран. 17-е место в списке крупнейших энергетических компаний S&P Global Platts (2018). Крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа (СПГ), имеющий монополию на экспорт трубопроводного газа. Россия благодаря «Газпрому» занимает второе место в мире по производству и первое место в мире по экспорту природного газа. Также Россия по итогам 2018 года вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), вслед за США и Австралией.



37. ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» (http://www.rosneft.ru/), штаб-квартира в Москве. Инфраструктура по всей России, основная част месторождений – в Западной Сибири. Занимает 6 % в мировой добыче нефти и сравнимую долю в мировом экспорте. Один из мировых лидеров в области нефтепереработки, геологоразведки, продажи топлива на АЗС. В 2013 году после слияния с ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной компанией – производителем нефти, на неё приходилось более 40 % российской добычи. Проекты в 25 странах мира, контролирует 12 % мощностей НПЗ в Германии.



38. ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» (http://www.lukoil.ru/), штаб-квартира в Москве, месторождения нефти и газа более чем наполовину в Западной Сибири. Занимает 2 % мировой добычи нефти, сравнимая доля в мировом экспорте. Около 1 % доказанных запасов углеводородов в мире. Экспорт идёт в более чем 100 зарубежных стран. Крупнейшая частная компания России.



39. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК)(http://www.suek.ru/), штаб-квартира в Москве, угольные шахты и разрезы в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшая в России угледобывающая компания, 27 % российской добычи, входит в десятку крупнейших угледобывающих компаний в мире. 5 % в мировом экспорте угля. Шестая в мире компания по доказанным запасам угля.



40. ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» (http://www.kru.ru/), в составе ОАО «УГМК», штаб-квартира в г. Кемерово. Вторая в России (11 %) по объёмам добычи угледобывающая компания. Примерно 2 % в мировом экспорте угля. Примерно пятая часть всего российского экспорта угля.



41. ПАО «АЛРОСА» (http://www.alrosa.ru/), штаб-квартиры в городе Мирный Якутия) и в Москве, основные месторождения в Якутии, в Архангельской области, в Африке. 26 % мировой и около 90 % российской добычи алмазов, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, в 2018 году добыто 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж составила 4,5 млрд долларов США. Прогнозные запасы алмазов составляют около одной трети общемировых.



42. АО «Калининградский янтарный комбинат» (http://www.ambercombine.ru/), город Янтарный, Калининградская область. Крупнейший в мире производитель и экспортёр янтаря, добывает в среднем по 300 тонн в год, контролирует 90 % мировых запасов.



43. ОК «РУСАЛ» (http://www.rusal.ru/), штаб-квартира в Москве, основные производственные мощности в Сибири.5,8 % мирового производства алюминия и 6,2 % мирового производства глинозёма (оксида алюминия). Основная часть продукции идёт на экспорт.



44. ПАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“» (http://www.nornickel.ru/) возглавляет группу предприятий под брендом ГМК «Норникель» (до 2016 года «Норильский никель»), штаб-квартира в Москве, основные производства расположены на Таймырском полуострове (район Норильска) и на Кольском полуострове. На долю «Норникеля» в 2016 году приходилось 40 % мирового производства палладия (1-е место в мире по объёму производства), 12 % никеля (второе место в мире), 11 % платины, 5 % кобальта, 2 % меди. Основная часть продукции идёт на экспорт.



45. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (http://www.vsmpo.ru/), в составе ГК «Ростех». «ВСМПО» – филиал в городе Верхняя Салда Свердловской области, «АВИСМА» – филиал в городе Березники Пермского края. Производит более 90 % российского титана, что составляет 30 % мирового рынка Крупнейший в мире производитель титана, ежегодно производит порядка 30 тысяч тонн титановой продукции, основная часть идёт на экспорт.



46. ПАО «Полюс» (ранее«Полюс Золото» ) (http://polyus.com/), штаб-квартира в Москве, месторождения золота в Красноярском крае (крупнейшее – «Олимпиада»), Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейшая в России золотодобывающая компания, в ходит в 10-ку крупнейших в мире. Доказанные и вероятные запасы золота составляют 64 млн унций – третье место в мире.



47. ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“» (http://www.metalloinvest.com/), штаб-квартира в Москве.Владеет одними из крупнейших в мире запасами железной руды на территории Курской магнитной аномалии. Крупнейший производитель железорудного сырья в СНГ, входит в топ-5 лидирующих неинтегрированных производителей в мире. Лебединский ГОК – единственный в Европе производитель горячебрикетированного железа (ГБЖ) – сырья для передовой технологии прямого восстановления железа. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ (40 % мирового рынка), занимает третье место в мире по производству окатышей, пятое место в мире по производству товарной железной руды. Входит в топ-5 производителей стальной продукции в России.



48. ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)(http://toaz.ru/) cо штаб-квартирой и производством в Тольятти. Входит в топ-3 основных производителей аммиака в России и в топ-10 крупнейших в мире. На ТОАЗ приходится примерно 1,5-2% мирового производства и несколько процентов мирового экспорта.



49. OCSiAl (O C Si Al – обозначения химических элементов кислорода, углерода, кремния и алюминия) (http://ocsial.com/ru/), главный офис в Люксембурге, производство в Академгородке в Новосибирске. Занимает 90 % мирового рынка углеродных нано-трубок, лёгких и прочных. Делает одностенные нанотрубки, тогда как во всём остальном мире – многостенные. Многостенная нано-трубка «свёрнута» из графита, а одностенная – из графена, то есть слой толщиной в одну молекулу, разница как между графитом и алмазом.



50. АО «Монокристалл» (http://www.monocrystal.ru/), Ставрополь, дочерняя компания многоотраслевого концерна «Энергомера» и госкорпорации «Роснано» . Обеспечивает около половины (47%) мирового производства искусственных сапфиров для светодиодов, прочных планшетных экранов и прочей оптоэлектроники, есть во всей технике Apple.Также производит металлизационные пасты для солнечной энергетики, которые используются в каждом 8-м модуле в мире (12% глобального рынка). 95 % продукции экспортируется в 25 стран мира.



Как видите, российскому бизнесу есть чем гордиться, причём не только в сфере добычи ресурсов или в производстве оружия. С советских времён наша экономика сильно продвинулась вперёд, много выдающихся компаний-чемпионов выросли с нуля или почти с нуля.



Список наверняка есть ещё чем пополнить, если мы забыли о каких-то компаниях-лидерах, назовите их пожалуйста, в комментариях. Если захотите лично отредактировать статью – сделайте это, регистрация на «Руксперте» не обязательна:



https://ruxpert.ru/Российские_…



Напомню также, что на «Руксперте» есть и статья с перечислением отраслей, где лидируют не отдельные наши компании, а вся наша страна целиком. Так, к примеру, Россия занимает первое место по производству пшеницы, высокообогащённого урана и боевых танков:



https://ruxpert.ru/Сферы_лидер…

Олег Макаренко



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