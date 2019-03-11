Из статьи в „Шпигеле” о достижениях российских компаний в сфере IT-технологий

Российские IT-компании теснят западных конкурентов, утверждает Беньямин Биддер в немецком журнале «Шпигель». В тени таких гигантских концернов, как Газпром, в России появилась активная отрасль информационных технологий, ее стартапы достигают успехов на мировом рынке и приносят разработчикам миллиарды. Пожалуй, это самый знаменательный успех российской экономики.



Россия — это Нигерия в снегу". Это сказал однажды сооснователь компании «Гугл» (Google) Сергей Брин в контексте экономической отсталости и зависимости России от сырьевого экспорта и коррупционных связей.

Но это только часть правды. В тени таких государственных гигантов, как Газпром и Роснефть, в России появилась процветающая сфера информационных технологий. Ее подъем — вероятно, самый знаменательный успех российской экономики после распада СССР. Хотя дела идут хорошо и у оружейников, и в сельском хозяйстве, но эти сферы поддерживаются субсидиями государства.

Сфера информационных технологий, напротив, растет, несмотря на значительное сопротивление со стороны политики. Согласно данным консалтинговой компании «Руссофт», экспорт в этой отрасли с 2002 года вырос примерно в 25 раз — с 345 миллионов до 8,5 миллиардов долларов в 2017 году.

Без шансов для «Гугла», «Фейсбука» и иже с ними



Это не случайность. Фундамент для процветания сферы информационных технологий был заложен, когда еще никто от Калининграда до Владивостока не знал в советское время, что такое компьютер. Коммунистическое руководство систематически продвигало математические таланты. [Врёт немчура. В советское время прекрасно знали, что такое компьютер. Во всяком случае, в то же время, что и «на Западе». Только называли его ЭВМ. Из комментариев к публикации. – Прим. ss69100.]



Многие российские школы до сих пор делают большой упор на математику и тем самым закладывают основу для обучения успешных программистов. Для многих молодых россиян это привлекательная профессия: хороший программист зарабатывает в Москве порядка 250 тысяч рублей, это примерно в три раза выше средней зарплаты в городе.

Из этого уже извлекли выгоду российские интернет-концерны, которым удалось сдержать американских конкурентов, таких как «Гугл» или «Фейсбук». В рунете лидерами рынка являются поисковая система «Яндекс», холдинг «Мэйл.ру» и социальная сеть «Вконтакте».

Это заслуживает внимания еще и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США. Среди 25 самых посещаемых сайтов мира, по данным «Симиларвеб» (SimilarWeb), 19 американских, два китайских и четыре российских.

Но эти данные показывают и некоторые слабые стороны. Так, «Вконтакте» и другие компании в своих отраслях хотя и являются лидерами на российском рынке, но на международном уровне их успех довольно ограничен. От 85 до 90% их пользователей — из России или приграничных стран. Только «Яндекс» попытался закрепиться за рубежом. В 2012 году компания открыла офис в Стамбуле. Несмотря на это, доля на рынке в Турции составляет 4%.

Молодые компании нацелены на глобальный рынок

Между тем растет количество российских стартапов, которые рассматривают российский рынок как трамплин для выхода на мировой. Например, компания «Додо пицца» из Москвы, которая разработала сложную IT-систему для франчайзинга. В 2019 году она планирует открыть рестораны в Германии.

Свои возможности демонстрирует и компания «Скайэнг» (Skyeng), которая при помощи цифровых технологий планирует изменить другую область — рынок обучения иностранным языкам.

«Скайэнг» — онлайн-платформа, которая объединяет в одном месте молодых, хорошо образованных преподавателей английского языка из российской провинции и учеников, которым нужны дополнительные уроки. Занятие проходит по Скайпу: учитель дает задания, а ученик отвечает письменно или устно.

Используется программное обеспечение, которое автоматически распознает самые частотные ошибки ученика и дает рекомендации и учебный материал преподавателю. Компания также разработала приложение, которое позволяет ученикам отмечать в таких стриминговых сервисах, как «Нетфликс» (Netflix), или в статьях в интернете незнакомые слова на английском языке.

Затем слова автоматически включаются в личные словари учеников и отправляются учителю. Цель — сделать из занятий по английскому языку «стандартный продукт с четко прослеживаемым качеством», объясняет основатель компании «Скайэнг» Александр Ларьяновский. Прежде чем вложить 300 тысяч долларов личных средств в этот проект, он был менеджером «Яндекса», где отвечал за международную деятельность компании. С момента последнего этапа финансирования инвесторы оценивают стоимость «Скайэнг» в 100 миллионов долларов.

Мирового успеха добилась и московская компания «Груп Ай-би» (Group IB), специализирующаяся на компьютерной безопасности. Ее основал студент Илья Сачков. 280 сотрудников сидят в Москве за тяжелыми стальными дверями, но действуют при этом по всему миру. В число клиентов компании входят «Майкрософт» (Microsoft), «Американ тобакко» (American Tobacco) и «Дэ-ха-эль» (DHL).

И «Европол» (Europol) заключил в 2015 году соглашение о сотрудничестве с компанией Сачкова, несмотря на начало войны на Украине. С «Интерполом» (Interpol) также ведется совместная работа. Американский журнал «Форбс» (Forbes) в 2016 году включил Сачкова в список 30 крупнейших талантов IT-бизнеса во всем мире.

Неслучайно именно в России успешные стартапы выстраивают зачастую молодые предприниматели, говорит основатель «Додо пицца» Федор Овчинников. У страны есть преимущества, которые поначалу кажутся странными и неочевидными. На переговорах с западными партнерами он часто отмечает одно различие. Молодые россияне скорее готовы пойти на риски, в том числе потому, что им не так много терять, как коллегам на Западе.



В Европе все, напротив, «поначалу волнуются, достаточно ли у них опыта для следующего шага, постоянно думают о возможном банкротстве. Наши люди делают больше попыток».

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4364986.html