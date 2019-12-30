Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 декабря 2019

Российские военнослужащие Центра по примирению подарили сладкие подарки детям семей русской общины в городе Алеппо.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Представители Русской общины в городе Алеппо по традиции организовали мероприятие, посвященное наступающему Новому году, который так с нетерпением ждут дети.

Погрузиться в атмосферу праздника и волшебства вместе с ребятами пригласили российских военнослужащих и представителей фонда Ахмата Кадырова, которые помогли организовать празднество для самых маленьких, поучаствовав в формировании сладких подарков.

В свою очередь дети показали костюмированный новогодний спектакль и несколько зажигательных номеров.

В этот праздничный вечер не обошлось без главных героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки. В завершении мероприятия каждый желающий ребенок поздравил Деда Мороза небольшим выступлением — стихотворением или песней.

Офицеры Центра по примирению выразили большую благодарность представителям Русской общины и ребятам, кто участвовал в творческих номерах. Российские военнослужащие не оставили ни одного ребенка без сладкого подарка и теплых слов поздравления с наступающим Новым годом.

До войны в городе Алеппо численность русской общины составляла около 7000 человек. С началом боевых действий многие покинули Сирию. На данный момент русская община насчитывает более 400 человек. Стоит отметить тенденцию к возвращению, связанную с процессом восстановлением мирной жизни.

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