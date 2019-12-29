Природа бунта
09:41. 29 декабря 2019 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/-d9j8cjJkw4
Источник: https://youtu.be/-d9j8cjJkw4
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.