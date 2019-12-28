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Ужасающие доказательства того, что увеличение губ — не самая разумная затея

22:37. 28 декабря 2019 183 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…

Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.

Напоминает Лилу из “Футурамы”

Эх, испортила себя


Все-таки естественность лучше

А вот эта точно залезла на пасеку

Изменения не пошли ей на пользу

Главная роль в ужастике ей обеспечена

Дочка вся в маму

Неужели кто-то считает это красивым?

Ей точно нужно сменить стилиста

Ну куда еще больше?!

А ведь была такая милая!

Новые губы не улучшили внешность

Эту даму пчелы покусали не только за губы…

Изменения, которых лучше бы не было

Еще чуть-чуть и губа достанет носа

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9584044.html

Метки: женщины, красота

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