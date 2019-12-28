Ужасающие доказательства того, что увеличение губ — не самая разумная затея

Пухлые, аппетитные губы в моде, однако у большинства женщин, которые прибегли к помощи ботокса, результат выглядит довольно плачевно. Чаще всего губы выглядят неестественно, странно и абсурдно. Будто дамы забрались на пасеку и украли у пчел мед, ну а потом, разумеется, поплатились за это. А еще похоже, что все женщины с надутыми губами претендуют на роль в фильме ужасов…

Перед вами 15 наглядных примеров того, что надутые губы не украшают женщину.

Напоминает Лилу из “Футурамы”



Эх, испортила себя





Все-таки естественность лучше



А вот эта точно залезла на пасеку



Изменения не пошли ей на пользу



Главная роль в ужастике ей обеспечена



Дочка вся в маму



Неужели кто-то считает это красивым?



Ей точно нужно сменить стилиста



Ну куда еще больше?!



А ведь была такая милая!



Новые губы не улучшили внешность



Эту даму пчелы покусали не только за губы…



Изменения, которых лучше бы не было



Еще чуть-чуть и губа достанет носа



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9584044.html