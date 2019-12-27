Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 декабря 2019

В Сирию приходят холода, в некоторых районах выпал снег. Тысячи семей по всей стране нуждаются в помощи, им нужно продовольствие и теплые вещи. В этих условиях российские военные резко увеличили количество проводимых гуманитарных акций. Только за один день Центр по примирению враждующих сторон провел сразу 4 гуманитарных и благотворительных акций в разных концах страны.

В городе Алеппо российские военнослужащие и фонд имени А. Кадыров провели гуманитарную акцию в районе Фардус, раздав местным жителям 350 продовольственных наборов и 1 т хлеба. В этом районе велись боевые действия, что привело к разрушению большого количества зданий и жилых домов.

После освобождения данной части города Алеппо местные жители постепенно возвращаются в свои дома. Визит российских военнослужащих вызвал радость у жителей района. Согласно ранее достигнутых договоренностей с Мухтаром (главой района), жители заранее прибыли на место проведения гуманитарной акции и выстроились в очередь.

Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивала группа российской военной. Помимо продовольственных наборов и хлеба, представители ЦПВС выдавали наборы теплой детской одежды, которая особенно актуальна в прохладные декабрьские дни. Жители района Фардус неоднократно благодарили российских военнослужащих за оказанную помощь и поддержку сирийскому народу и сирийской арабской армии в борьбе с международным терроризмом.

В населенном пункте Нава провинции Деръа российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмада Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей. Нуждающимся жителям было выдано 350 продовольственных наборов с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.

Так же были выданы канцелярские принадлежности, одеяла и предметы первой необходимости. Кроме того, ученикам местной школы были вручены новогодние подарки. По окончании гуманитарной акции жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.

На северо-востоке в провинции Хасика российские военные провели гуманитарную акцию в Телль-Музан, что недалеко от города Камишлия. Выдано 400 продовольственных наборов, общим весом около 2000 кг, а военные специалисты медицинского отряда специального назначения развернули мобильный медпункт из пневмокаркасных палаток для оказания высококвалифицированной медицинской помощи местному населению. Прием вели травматолог, хирург, два терапевта, ЛОР, специалист УЗИ и офтальмолог, принято более 150 человек.

Не забыли российские офицеры и про самых маленьких жителей Сирии.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова поздравили с наступающим Новым годом детей сирийских военнослужащих, погибших в борьбе с международным терроризмом.

Праздничное мероприятие прошло в отеле «Шахба» города Алеппо, администрация которого сделала все возможное, чтобы юные гости перенеслись в настоящую новогоднюю сказку. Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с любимыми сказочными героями, все вместе позвали сирийского Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.

Завершился новогодний вечер раздачей подарков, подготовленных Центром по примирению враждующих сторон и Общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова.

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