Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 декабря 2019
- 03:30 Сирия: один насыщенный день армии России (ФОТО).
- 02:00 Осаждённый Триполи запросил у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную помощь.
- Вчера 23:20 Латакия: Ежегодное празднование Рождества.
- Вчера 21:39 Налет на конкурирующую фирму.
Сирия: один насыщенный день армии России (ФОТО)
В Сирию приходят холода, в некоторых районах выпал снег. Тысячи семей по всей стране нуждаются в помощи, им нужно продовольствие и теплые вещи. В этих условиях российские военные резко увеличили количество проводимых гуманитарных акций. Только за один день Центр по примирению враждующих сторон провел сразу 4 гуманитарных и благотворительных акций в разных концах страны.
В городе Алеппо российские военнослужащие и фонд имени А. Кадыров провели гуманитарную акцию в районе Фардус, раздав местным жителям 350 продовольственных наборов и 1 т хлеба. В этом районе велись боевые действия, что привело к разрушению большого количества зданий и жилых домов.
После освобождения данной части города Алеппо местные жители постепенно возвращаются в свои дома. Визит российских военнослужащих вызвал радость у жителей района. Согласно ранее достигнутых договоренностей с Мухтаром (главой района), жители заранее прибыли на место проведения гуманитарной акции и выстроились в очередь.
Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивала группа российской военной. Помимо продовольственных наборов и хлеба, представители ЦПВС выдавали наборы теплой детской одежды, которая особенно актуальна в прохладные декабрьские дни. Жители района Фардус неоднократно благодарили российских военнослужащих за оказанную помощь и поддержку сирийскому народу и сирийской арабской армии в борьбе с международным терроризмом.
В населенном пункте Нава провинции Деръа российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмада Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей. Нуждающимся жителям было выдано 350 продовольственных наборов с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.
Так же были выданы канцелярские принадлежности, одеяла и предметы первой необходимости. Кроме того, ученикам местной школы были вручены новогодние подарки. По окончании гуманитарной акции жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.
На северо-востоке в провинции Хасика российские военные провели гуманитарную акцию в Телль-Музан, что недалеко от города Камишлия. Выдано 400 продовольственных наборов, общим весом около 2000 кг, а военные специалисты медицинского отряда специального назначения развернули мобильный медпункт из пневмокаркасных палаток для оказания высококвалифицированной медицинской помощи местному населению. Прием вели травматолог, хирург, два терапевта, ЛОР, специалист УЗИ и офтальмолог, принято более 150 человек.
Не забыли российские офицеры и про самых маленьких жителей Сирии.
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова поздравили с наступающим Новым годом детей сирийских военнослужащих, погибших в борьбе с международным терроризмом.
Праздничное мероприятие прошло в отеле «Шахба» города Алеппо, администрация которого сделала все возможное, чтобы юные гости перенеслись в настоящую новогоднюю сказку. Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с любимыми сказочными героями, все вместе позвали сирийского Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
Завершился новогодний вечер раздачей подарков, подготовленных Центром по примирению враждующих сторон и Общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Осаждённый Триполи запросил у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную помощь
Правительство национального согласия Ливии (признанное в ООН) официально запросило у Турции военную поддержку. Об этом сообщает Reuters.
По информации СМИ, Ливия официально запросила у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
По данным источника британско-эмиратского телеканала Sky News Arabia, в Триполи среди всего прочего намерены получить от Турции комплексы ПВО.
В Ливии после свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в результате организованного из-за рубежа местного «майдана » начался хаос и гражданская война.
Некогда процветавшее государство Ливийская Джамахирия раскололось на восточную часть (избранный жителями парламент под руководством Агили Салеха и Халифы Хафтара) и на западную (правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сараджа, ПНС). Между ними идет война. За каждым из них стоят различные выгодополучатели.
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Латакия: Ежегодное празднование Рождества
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Налет на конкурирующую фирму
Фактурные фото налета американского спецназа и подготовленных США "афганских коммандос" на нарколабораторию Талибана в провинции Пактия, где маковое сырье перерабатывали в героин.
Беспощадная борьба с конкурентами на героиновом рынке продолжается.
Всего заявлено, что с 20 декабря в ходе операции в провинции Пактия убито 30 боевиков Талибана, несколько взяты в плен (плюс немного стрелкового оружия в виде трофеев), уничтожено несколько тонн героинового сырья (ожидается, что эти рейды приведут к росту рыночной стоимости героина).Кроме тогда армия и американцы провели операцию против Талибана в провинции Кандагар, заявив 41 боевика убитыми и 22 ранеными.
Талибан уже заявил, что конкуренты очень скоро поплатятся, начав с нескольких терактов и нападений на дорогах (убито до 15 человек – как военных, так и гражданских, включая 6 солдат убитых шахид-мобилем на базе в провинции Балх) и похищения 27 членов "группы борьбы за мир" (впрочем, лидеры Талибана потом заявили, что их с кем-то перепутали и после проверки их отпустили, мол ошибочка вышла, в следующий раз похитят тех, кого следует, а так то Талибан тоже привержен "делу мира").
Такими темпами начать вывод войск до выборов Трампу может и не удастся, хотя Талибан как бы был не против начать уже с 2020 года заниматься "контртерроризмом" в Афганистане в рамках сделки заключенной в Дохе.
Американцы очевидно полагают, что если нанести несколько ударов по Талибану, то это сделает талибов более сговорчивыми на переговорах с Трампом, но есть основания полагать, что Талибан понимая стратегический цейтнот Трампа, может занять более жесткую позицию, убив перед выборами еще несколько американских солдат, чтобы показать провальность политики Трампа в Афганистане.
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