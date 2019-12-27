«Историки пришли к однозначным выводам: пакт был инициативой Германии»

Как обычно формулируется идея о «спусковом крючке»? Если бы Сталин отказался от подписания пакта, то Гитлер бы испугался и не напал. Эту идею доказать с опорой на немецкие документы невозможно. Гитлеру сам по себе договор с СССР был не нужен. Ему было важно предотвратить соглашение между Польшей и СССР, Великобританией и СССР. В Германии же тоже знали, что британцы послали свою военную миссию. Там разведка, конечно, не знала, что это за военная миссия, зачем англичане едут в Москву. Но все-таки едут.

Если бы Гитлер знал, что британцы и поляки отказываются заключать с СССР соглашения, я думаю, он бы не совершил этой ошибки в конечном счете и не договорился бы со Сталиным. Потому что негативные последствия для Германии, как представляется, все-таки больше, чем выигрыш.

И сказать, что Гитлеру этот советско-германский договор принес какие-то дивиденды… так сказать нельзя, абсолютно.

– Правда ли, что аналогичные пакты с Гитлером ещё до Советского Союза заключили Великобритания, Франция и Польша?

– Аналогичные в том смысле, что это были договоры о ненападении. Да, Польша заключила при Пилсудском в 1934 году. По сути, как нацисты пришли к власти в Германии, договор о ненападении и был заключен. Когда мы говорим о ненападении германо-британском, то это как раз Мюнхенская декларация 1938 года. Французы аналогичную декларацию подписали в декабре этого же года.

Но сказать, что в этих соглашениях есть аналог советско-германского секретного приложения с разделом сфер интересов, так сказать нельзя. Потому что Мюнхенское соглашение ‒ это намного более гнусный документ. Потому что там просто, честно, открыто все было: сели за стол и коллективным диктатом принудили независимое суверенное государство передать часть своей территории агрессору.

Сталин Польшу ни к чему не принуждал с Гитлером. Они тайно договорились о сферах интересов, а дальнейшее развитие событий было непредсказуемым. Польша могла сдаться без войны, и ничего бы этого не было.

– Почему ряд западных публицистов и историков именуют этот пакт не иначе как позорным?

– Знаете, это не историки так считают, а в основном идеологи. Для них это была катастрофа, все их предвоенные расчеты на то, что им удастся каким-то образом увлечь Гитлера экспансией на восток, и там будут драться два усатых тирана друг с другом, ‒ вдруг все эти расчеты оказались пшиком, блефом.