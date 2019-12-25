Шойгу: Россия перевооружает войска, не втягиваясь в гонку вооружений

Глеб Щербатов Поскольку, что речь перед байкерами Владимира Владимировича, что умные советы Дмитрия Анатольевича школьникам, людям мало интересны (а более в стране ничего не происходит), ведущие силы Агентства Русской Информации сейчас усиленно заняты ...
Тимошенко вышла на свободу не только юридически, но и физически. Пока она находится в Харькове. Постановление о "выполнении международных обязательств в отношении Тимошенко" стало последним, которое Рада проголосовала до перерыва. Предложение поддержали ...
...с нашей настоящей Родиной - Россией. И что же происходит ...о независимости или воссоединении с Россией". То есть под благовидным...за призывы к присоединению к России, за установку российских флагов...воссоединиться со своей Родиной - Россией, мы уже вышли за ...
... на Украине. Вполне понятно, почему Россия считает, что то, что сейчас...». Яйценюк призвал мир дать России "по зубам" Россия пытается нарушить мировую систему... проникнуть украинские военныеВ осажденный украинскими войсками Славянск под прикрытием миссии ОБСЕ...
Согласно поговорке и рыбку съесть и в кресло сесть и сковородку не помыть. Дедушку на войне убило? Бывает.