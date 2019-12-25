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Шойгу: Россия перевооружает войска, не втягиваясь в гонку вооружений

11:21. 25 декабря 2019 123 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FeLRIxrbSqQ

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