Русская армия сделала мощный рывок

На расширенной коллегии Министерства обороны России подведены итоги 2017 года по армейскому строительству и вооружению. Эти итоги вдохновляют

Внесение в субботу в Госдуму законопроекта о новом дне воинской славы 11 декабря - Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке – несомненно, правильное. В очередной раз можно поаплодировать политическому чутью Владимира Жириновского.

И всё же это уже – символ на символе. Ибо и сама победа русской армии в Сирии над запрещённой террористической группировкой ИГ стала символом, показателем и доказательством того здоровья, в котором пребывают сейчас Вооружённые силы России. И пусть проблем в армии ещё немало – но именно здоровьем веяло от докладов, что были озвучены на состоявшейся только что расширенной коллегии Министерства обороны России.

Итоги 2017 года: победа в Сирии, успехи перевооружения, рост уважения к армии

Министр обороны Сергей Шойгу на Коллегии. Фото: www.globallookpress.com

О победе в Сирии уже сказано немало. Но она, блестящая сама по себе, всё же только отражение всё более улучшающегося состояния армии России вообще. Только такой вывод следует и доклада на коллегии министра обороны Сергея Шойгу.

Самая главная гарантия от совершения глупостей западными варварами - Ракетные войска стратегического назначения перевооружили три ракетных полка на комплексы "Ярс" подвижного базирования. Стратегическая авиация получила три модернизированных самолёта – ядерных ракетоносцев.

Сухопутные войска получили 2 тысячи 55 новых образцов вооружений и модернизированных имеющихся в арсеналах. Ими переоснащены три дивизии и 11 воинских частей.

Воздушно-космические силы приросли 191 современным самолётом и вертолётом, 143 единицами вооружения ПРО и ПВО. Здесь сформированы две авиадивизии - военно-транспортная и особого назначения. На опытное, но всё же боевое дежурство встала Единая космическая система.

Военно-Морской Флот вырос на 10 кораблей и боевых катеров, на 13 судов обеспечения, на 4 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". В морскую авиацию пришли 15 новых современными самолётов и вертолётов.

По всем Вооружённым силам показывает свои высокие возможности Единая система управления тактического звена. Время подготовки к боевым действиям ускорено на 20-30%, а при управлении боем потери времени сокращены в полтора, а где-то - и в три раза.

Всего же за пять лет новой военно-технической политики русская армия получила 80 межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок, 3 подводных ракетных крейсера стратегического назначения и 6 подводных лодок другого назначения, 3237 танков и боевых бронированных машин, более 1000 самолётов и вертолётов, 150 кораблей, 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 16 полков зенитных ракетных систем С-400, 19 дивизионов зенитно-артиллерийских комплексов "Панцирь-С". И так далее, и так далее.

Не забывали и о солдате как таковом: уже 35 общевойсковых соединений – то есть практически все Сухопутные войска - экипировали бойцов защитным комплектом "Ратник-2".

Всего, заявил Шойгу, оснащённость армии и флота современным вооружением достигла 59,5%. Причём в Стратегических ядерных силах этот уровень стоит на отметке 79%, в ВКС – 73%, в Военно-Морском Флоте – 53%. Меньше всего в Сухопутных войсках – 45%. Но в сравнении с 2012 годом, когда доля современного вооружения и техники в войсках составляла всего 16%, это – впечатляющий прогресс.

"Идёт планомерное перевооружение всех видов и родов войск, - констатировал выступивший на коллегии президент России Владимир Путин. - За последние годы была проведена действительно масштабная работа: завершены глубокие структурные преобразования Вооружённых Сил, более эффективной стала вся система военного управления".

Готовимся к войне?

Президент России Владимир Путин на Коллегии Минобороны. Фото: www.globallookpress.com

В принципе, президент особо этого и не скрывал. Да, готовимся, Нет, сами начинать её не будем, потому что не хотим. Но готовиться к ней надо, ибо ползёт к нашим границам военная инфраструктура НАТО, усиливают западные варвары свои вооружённые группировки, проявляют явные агрессивные намерения. "Давайте будем называть вещи своими именами, - предложил президент. - По событиям, касающимся Европы, речь идёт именно о наступательной инфраструктуре, которая там создаётся. Ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США, которые, как вы знаете, недавно изложили свою оборонную стратегию. На дипломатическом языке, если можно два слова сказать, она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный".

Президент также без дипломатических экивоков сформулировал и то, что заботит нас в части размещения комплексов ПРО в Европе. Речь шла о том же, о чём не раз писал Царьград: американские пусковые установки систем противоракетной обороны лишь формально предназначены для противоракет, но дело в том, что это универсальные установки, которые могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет. "То есть пусковые установки для противоракет в любой момент могут стать установками для крылатых ракет средней дальности", - подчеркнул Владимир Путин.

В этих условиях – а президент напомнил и о нарушениях Штатами договора о запрещении ракет средней и малой дальности, и о напряжённой обстановке на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке, вообще везде там, где американцы "защищают мир и демократию", - нет иной альтернативы кроме как продолжать довооружать, дооснащать и доводить до предельной боеготовности нашу армию.

Поэтому как раз недавно утверждена новая государственная программа вооружения, реализация которой начнётся уже со следующего года. Президент расписал и акценты в ней: оснащение войск "высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы".

Общая цель новой программы – добиться того, чтобы в начинающие казаться грозовыми 2020-е годы русская армия была оснащена максимально эффективным современным вооружением и была натренирована воевать по завету упомянутого президентом генералиссимуса Суворова: не числом, а уменьем.

Что же, опыт сирийской кампании вроде бы говорит о первых успехах на пути к этой цели.

И потому 11 декабря стоило бы действительно сделать днём воинской славы ещё и по этому поводу…