Новая Армия России: какими видит народ своих защитников сегодня

Возросшая боеспособность, регулярные поставки новейших вооружений и техники, масштабные военные учения и успехи русского оружия в Сирии — Вооруженные силы за последние несколько лет заметно изменились.

По результатам проведенного на днях опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), большинство жителей России оценивают положение дел в армии как отличное. Носить погоны почетно.

Более половины опрошенных считают военную службу престижной, хотя каких-то шесть лет назад так думала лишь пятая часть. Согласно последним опросам ВЦИОМ, около трети россиян (31%) называют армию своей страны лучшей в мире, а 52% — одной из лучших.

Армия, за которую не стыдно

Новую Армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в «цифровом» камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров.

«Вежливые люди» были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, «разгрузки» с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях, немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.



© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Военнослужащий на фестивале «Армия России» в Москве

То, как к появлению «вежливых людей» отнеслись крымчане — будущие граждане России, — не поддается описанию. Бесчисленные селфи с мужчинами в камуфляже, слова благодарности, трогательные попытки угостить военных домашними пирожками.

По глазам военных, явно ошеломленных таким вниманием, в те дни читалось: они сделают все, чтобы отстоять интересы народа. Спустя четыре года после крымских событий, в начале февраля 2018-го, ФОМ провел опрос более чем в ста населенных пунктах России.

Читайте также: Пентагон прокомментировал прибытие российских «царей неба» Т-50 в Сирию (ФОТО, ВИДЕО)

В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 регионов. Цифры говорят одно: подавляющее большинство россиян верят в свою армию и в то, что в случае внешней агрессии она сумеет их защитить.

«Я служил в мотострелковых войсках в середине 2000-х и по тому, что вижу сегодня в телевизоре, могу с уверенностью сказать — у нас совсем другая армия, — считает москвич Сергей Дятлов, менеджер по продажам. — Наконец-то появился единообразный камуфляж, в войска пошла новая техника. В нашей же части все БТР и БМП были еще советского производства. Стало больше учений, солдаты заняты настоящей боевой работой».

«Игрушки» для настоящих мужчин

Уверенность Сергея подтверждает сухая статистика. Динамика перевооружения впечатляет. Только за 2017 год отечественный ОПК модернизировал и изготовил для армии и флота около 3,5 тысячи единиц техники.

Летчики постепенно пересаживаются на многоцелевые истребители Су-35С поколения 4++, сверхманевренные Су-30СМ и ударные Су-34.

Из боевой винтокрылой техники в части поступают ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», всепогодные разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и морские «вертушки» Ка-29.

Военно-морской флот перевооружается новыми корветами и фрегатами с дальнобойными крылатыми ракетами «Калибр-НК», осваивает современные подводные лодки и противодиверсионные катера.



Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского флота. 28 июля 2017

Промышленность не обижает и сухопутчиков. Модернизированные танки Т-72Б3, Т-80БВМ, машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и другая техника приходят в войска эшелонами.

Спецназ усиливают бронеавтомобилями «Тайфун» и «Тигр», а артиллеристы принимают артустановки «Мста-С» и «Мста-Б». Десантники получают новейшие боевые машины БМД-4М «Садовница» и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Пожалуй, еще никогда в истории российской армии не уделялось столько внимания индивидуальной экипировке солдата.

В войска массово поступают многофункциональные комплексы экипировки и вооружения «Ратник», которые объединяют в себе физическую защиту, средства навигации и связи, прицельную и наблюдательную аппаратуру.

Читайте также: «ВСУшник» расстрелял сослуживцев из гранатомета под Львовом

Всего — около десятка подсистем. В частности, «Ратник» оснащен планшетным компьютером, на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке. Кроме того, предусмотрены компактная радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания «свой-чужой», активные наушники и морозостойкий аккумулятор.

Современные солдаты имеют керамические бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, анатомические шлемы 6Б47 и защитные баллистические очки 6Б50.

Использованная в экипировке арамидная ткань не горит в огне и не промокает под дождем.

«Ребята на подбор»

«Мы с моим молодым человеком в прошлом году были на Тверской, когда по ней шла техника на репетицию парада Победы, — вспоминает московская студентка Татьяна Павлова. — Мне всегда казалось, что военные — угрюмые и какие-то холодные люди.

Я сильно удивилась, увидев, с каким интересом и дружелюбием они смотрели на нас из люков своих танков. Кто-то улыбался, кто-то махал рукой. А один солдат достал телефон и начал снимать зрителей на видео, пока те снимали его. Все ребята — как на подбор. Приятно было смотреть».



Москвички поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества

В лучшую сторону изменился в армии и психологический климат. Количество преступлений и происшествий стабильно снижается.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в конце 2017-го в войсках зафиксировали самый высокий уровень морально-психологического состояния военнослужащих за последние годы.

«Нам удалось создать эффективную психологическую службу, в которую входят более 2,5 тысячи квалифицированных специалистов, в том числе 326 офицеров, — отметил министр. — Ежедневно они обследуют более 45 тысяч военнослужащих, заступающих в караул и на боевое дежурство».

Кроме того, бойцов проверяют на психологическую совместимость еще на стадии комплектования подразделений и экипажей.

Сами призывники и контрактники отмечают, что служить стало гораздо комфортнее, существенно улучшился армейский быт. Казармы с рядами двухъярусных железных кроватей во многих воинских частях заменили на отдельные блоки-кубрики со стиральными машинами и сушилками для белья.

Читайте также: В Раде назвали главного союзника в борьбе с «российской агрессией»

Семейным контрактникам Минобороны предоставляет общежитие или выделяет ежемесячное пособие на поднаем жилья.

В армии сейчас неплохо кормят. Шведский стол, салат-бар, первые и вторые блюда на выбор. Через день — масло, соки и компоты. По государственным праздникам дополнительно выдают яблоки, конфеты и печенье.

Зимой в рацион включают сало, для профилактики простудных заболеваний — чеснок и лук, весной добавляют витамины. Кроме того, в солдатских общежитиях устанавливают торговые автоматы со снеками и шоколадками.

«Нынешняя российская армия сильно отличается от той, что была раньше, — считает москвичка Галина Курчижкина. — Когда мои ровесники уходили воевать в Афганистан, условия службы были совершенно другие. А сейчас для молодых военных делается все, что можно. Удачи нашим защитникам! Мы вас любим и ждем!»

Андрей Станавов, Андрей Коц