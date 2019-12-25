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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

06:27. 25 декабря 2019 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику | Русская весна

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года.

В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это (создание фондов — ред.), все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

По мнению Кудрина, создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов». «У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — отметил он.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 году Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.

Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ, который теперь выполняет функцию «подушки безопасности» для бюджета.

Объем ФНБ, по данным Минфина России, на 1 декабря текущего года составлял 7,9 триллиона рублей или 124 миллиарда долларов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1577244460

Метки: Новости

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  • 3952 3398
    Мирослава 25 декабря 2019 в 13:31

    Кроме жирного минуса автору за “статейку” поставить нечего.”Спас” он экономику..А Где зарабатывать на жизнь нашим соотечественникам? Все наши смежные предприятия (электронная промышленность) в Москве закрыты.ВСЕ, вообще!Огромные заводы.Теперь там офисы торговцам сдают.Потихоньку прикрывают завод Хруничева, землица отходит “бизнесменам” для строительства небоскребов.Он что, мешает городу? На нем люди трудятся..

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