Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2019

Крымский поезд и ответ Украины

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Володин и Медведчук договорились о встрече депутатов России и Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук накануне вечером провели переговоры, в ходе которых договорились о встрече российских и украинских парламентариев в «более широком составе», передает RT.

«Договорились, что следующая встреча уже будет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из парламента Украины. В этой связи мы надеемся, что объединение усилий депутатов позволит нам лучше понимать друг друга, и, конечно, нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были бы выполнены Минские соглашения», — сказал Володин журналистам по итогам встречи.

В свою очередь, Медведчук рассказал, что украинские парламентарии намерены в скором времени встретиться с коллегами из Франции и ФРГ на территории Германии.

«Встречи, которые у нас намечены в Германии с представителями Германии и Франции, состоятся в ближайший месяц-полтора. Потом, я думаю, мы встретимся все вместе», — отметил он.

Володин и Медведчук выступили за восстановление диалога между Россией и Украиной.

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Кабмин Украины провёл экстренное заседание по газу

24 декабря поздно вечером украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией. «В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый — ДСК*», — написал вчера на своей странице в соцсети народный депутат Алексей Гончаренко. После окончания заседания он сообщил, что встреча длилась в течение часа. Напомним, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что на сегодняшний день существует угроза того, что Российская Федерация может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против «Газпрома». Несмотря на то, что стороны заключили новый договор на пять лет — с 2020 по 2024 год, Киев рассчитывает подписать все соглашения по транзиту до 29 декабря, чтобы 1 января 2020 года поставки не прекратились. Для окончательного согласования договоров по транзиту российского газа через Украину представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся в четверг, 26 декабря. Читайте также: «Мы знаем цену этим обещаниям» — в Совфеде заявили, что Лукашенко не готов строить Союзное государство * ДСК — для службового користування (укр.) — для служебного пользования — степень секретности информации на Украине.

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По чьим полям ходите, хлопцы? На Донбассе подорвались две группы карателей

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. Украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей. Так, вблизи жилого дома под маскировочной сетью в н. п. Станица Луганская отмечен один БТР, принадлежащий 46-й бригаде ВСУ. В районе н. п. Попасная боевики 72-й бригады разместили три БМП-1 и один БТР. Еще две боевые машины пехоты, принадлежащие 59-й бригаде, отмечаются в н. п. Троицкое. Данная информация также подтверждается наблюдателями Миссии ОБСЕ. Читайте также: Киевский журналист удивил Австрию правдой о Донбассе и Украине В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь в связи с низким уровнем профессиональной подготовки личного состава и некомпетентностью командиров. Так, вчера в результате подрыва на своем минном поле погиб один военнослужащий 46-й бригады ВСУ, еще трое получили ранение. В ходе расследования сотрудниками ВСП установлено, что командир батальона, не дожидаясь группы саперов из штаба ОТГ «Север», отдал указания подчинённым командирам рот восстановить карту минных полей, уничтоженную пожаром в блиндаже 20 декабря. Происшествие произошло в результате попытки военнослужащими батальона выполнить приказ командира. Кроме того, командир батальона уличен сотрудниками ВСП в попытке списания на пожар в блиндаже еще двух приборов ночного видения «AN/PVS14» американского производства и четырех радиостанций «Motorola» DP-4800. Что характерно, ситуация с неверной информацией в картах минных полей отмечается также в недавно прибывшей по ротации в зону «ООС» 93-й омбр, где уже допущены небоевые потери. Так, 21 декабря при завершении мероприятий по принятию позиций и опорных пунктов между 93-й и 14-й бригадами в ходе подхода к одному из них в районе н. п. Кряковка произошел подрыв группы военных на мине. В результате происшествия погиб один военнослужащий 93-й бригады, двое из 14-й бригады получили ранения. Читайте также: Группа офицеров СБУ убита после жестоких пыток на границе Украины

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Зеленые гниды, вы совсем там?

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Предал избирателей окончательно или нет?

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Стало известно, сколько денег рассчитывает получить Украина за транзит российского газа

Украина за пять лет транзита российского природного газа получит доход в размере $15 млрд, рассчитывает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. «Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол — ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет», — написал министр в своей колонке для одного из украинских изданий. По его данным, в пятилетней перспективе Украина получит около 18 миллиарда долларов, из них 3 — живыми деньгами — уже до нового года. То есть финансовый эффект от газовых договоренностей с Россией перекрывает потенциальные потери Киева при от отказе от иска к «Газпрому» в арбитраже на 12 миллиардов долларов. Читайте также: В Госдуме жёстко ответили на заявление ЕС по Крымскому мосту

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