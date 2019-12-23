Выступление историка Путина на неформальном саммите СНГ (2)

Следующий, десятый документ. Из донесения посла Франции в Германии Андре Франсуа-Понсе министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне от 22 сентября 1938 года. Прочитаю, это очень интересный документ. Дальше цитата, это доклад французского посла своему начальнику в Париже, он пишет: «Речь идет о демаршах, предпринятых 20 сентября Польшей и Венгрией в адрес фюрера, и в Лондоне, имевших целью указать, что Варшава и Будапешт не согласятся с тем, чтобы в отношении своих этнических меньшинств, включенных в чехословацкое государство, был применен менее благоприятный режим, чем тот, который будет предоставлен судетским немцам.

…В свою очередь Польша также, очевидно, взяла на себя роль подстрекателя: втягивала Венгрию в раздел Чехословакии, то есть осознанно стремилась повязать в нарушение международного права и другие государства . То, что Германия и Польша действовали заодно , было известно и понятно другим европейским государствам – и Великобритании, и Франции.



Это было равнозначно утверждению, – дальше пишет посол Франции, – что уступка территорий, населенных немецким большинством, должна будет также повлечь за собой отказ Праги от Тешинской области и от 700 тысяч мадьяр в Словакии. Таким образом, предлагаемое отторжение территории превратилось бы в расчленение страны (то есть Чехословакии)».

Это именно то, что и нужно Рейху. Польша и Венгрия присоединяются к Германии для травли Чехословакии. Франция и Англия, которые пытались идти на уступки и, всячески удовлетворяя германские требования, хотели спасти существование чешского государства, оказываются перед лицом единого фронта трех государств, добивающихся раздела Чехословакии.

Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршами, чтобы уже 21 сентября объявить через свои официальные печатные органы о том, что сложилась новая ситуация, для которой требуется новое решение.

Далее. Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека, министра иностранных дел Польши, который в последнее время проявлял все бо́льшую и бо́льшую осторожность в отношении Германии и был полностью информирован о замыслах гитлеровских руководителей.



В частности, благодаря систематическим контактам с Герингом в течение уже нескольких месяцев польский министр иностранных дел считал, что раздел Чехословакии неминуем, что он произойдет без войны и что это случится до истечения 1938 года. Бек не делал также тайны из своих намерений претендовать на Тешин, а также оккупировать его, если потребуется.

И последнее. Разногласия между партией Генлейна (это партия, которая возглавлялась этим господином в Чехословакии) и чехами явились для Рейха всего лишь поводом и отправной точкой. Главная его цель заключалась в том, чтобы, преследуя пражское руководство, ликвидировать этот барьер, которым является Чехословакия – союзница Франции и России в центральной Европе на пути германской экспансии.

Это очень показательная вещь. Как же тогда крупные мировые политики оценивали Мюнхенский сговор, это соглашение, которое было подписано между Гитлером, Великобританией и Францией в 1938 году? Что говорили тогда известные и уважаемые в мире и в Европе люди? Можно сказать, что за редким исключением весьма позитивно реагировали и оптимистично. И только Уинстон Черчилль честно оценил ситуацию и назвал вещи своими именами.

Скажу два слова дополнительно. Премьер-министр Великобритании после подписания договора в выступлении у своей резиденции на Даунинг-стрит, когда вернулся из Мюнхена 30 сентября 1938 года, сказал: «Вторично из Германии на Даунинг-стрит привезен почетный мир. Я верю, что это будет мир для нашего времени». То есть для нашего поколения.

Франклин Рузвельт, из поздравления Чемберлена по поводу подписания Мюнхенского соглашения 5 октября 1938 года: «Полностью разделяю веру в то, что сегодня существует величайшая возможность для установления нового порядка, в основе которого находятся справедливость и закон».

А посол США в Великобритании Джозеф Кеннеди, это отец будущего президента Джона Кеннеди, 19 октября 1938 года так оценил Мюнхенское соглашение между западными державами, демократиями, а также между Германией и Италией: «Уже долгое время я считаю, что как для демократий, так и для диктатур непродуктивно и неразумно подчеркивать существующую между ними разницу. Они могут с выгодой направить свои силы на дело решения их общих проблем, изменив в лучшую сторону собственные отношения».

И Черчилль. Речь в Палате общин Британского парламента от 5 октября 1938 года: «Мы только что потерпели полное и безоговорочное поражение. Все кончено. Чехословакия сломлена, всеми покинута, в скорбном молчании погружается она во мрак. Настало время посмотреть правде в глаза. Довольно обманывать самих себя.



Мы должны реально оценить масштаб бедствия, постигшего мир. Мы оказались перед лицом величайшей катастрофы, обрушившейся на Великобританию и Францию. Мы потерпели поражение, не участвуя в войне. И последствия этого поражения еще долго будут напоминать о себе. Не думайте, что опасность миновала, это еще далеко не конец, это только начало грандиозного сведения счетов. Это лишь первый тревожный звонок». Вот это оценка.

То есть о чем Черчилль сказал? То, что произошло в Мюнхене, то, что западная так называемая демократия сдала своего союзника, – это начало войны.

А вот что сказал Литвинов, наш Нарком иностранных дел в ходе выступления на пленарном заседании Лиги наций в сентябре 1938 года. «Избежать проблематической войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну завтра, да еще ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессоров и уничтожения суверенных государств, не значит действовать в духе пакта Лиги наций». То есть Советский Союз осуждал это событие.

В этой связи хотел бы вас ознакомить и со следующим очень важным документом, это любопытный документ. Я его покажу. Собственно, у нас на выставке есть все. Он очень короткий. Это ответ Политбюро ЦК ВКП (б) на телеграмму полпреда СССР в Чехословакии Александровского от 20 сентября 1938 года с положительными визами всего политического руководства СССР. На прямой вопрос Президента Эдварда Бенеша, а это президент Чехословакии, окажет ли СССР немедленную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной, Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 сентября 1938 года единогласно дало утвердительный ответ.

Более того, 23 сентября 1938 года Советский Союз официально заявил Польше, что в случае ее вторжения в Чехословакию будет разорван советско-польский пакт о ненападении. Министр иностранных дел Польши господин Бек назвал этот шаг пропагандистской акцией, не имеющей большого значения.

И вдобавок, думая о предстоящем захвате Тешина, Польша сделала все, чтобы не позволить Советскому Союзу выполнить свои обязательства – предоставить помощь Чехословакии. Как вы помните, и советские самолеты собирались сбивать, и войска не собирались пропускать на помощь Чехословакии. А Франция, главный на тот момент союзник чехов и словаков, фактически отказалась от своих гарантий по защите целостности Чехословакии.

СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным, по сути, это был грабеж. Можно со всеми основаниями утверждать, именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной.

В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями европейских государств. Это признавали и западные лидеры.

Опять ссылка на документ. Это запись бесед представителей французского и польского командований о перспективах войны в Европе между итало-германской и польско-французской коалициями от 17 мая 1939 года. На встрече с министром военных дел Польши начальник французского генерального штаба заявил, что в сентябре 1938 года общая обстановка представляла гораздо больше возможностей, чем теперь, для вмешательства против Германии.



То есть он о чем говорил? Что если бы своевременно отреагировали, войны можно было бы избежать. А вот уже в ходе Нюрнбергского процесса над военными преступниками на вопрос, напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу, фельдмаршал Кейтель ответил: «Нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения». Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии.

Советский Союз последовательно, исходя из своих международных обязательств, в том числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию раздела Чехословакии. Однако Британия, Франция предпочли бросить демократическую страну Восточной Европы на растерзание нацистам, задобрить их, умиротворить. Не просто бросить, а постараться направить устремления нацистов на восток. Этому способствовало, к сожалению, и тогдашнее польское руководство. Лидеры Второй Речи Посполитой всеми силами препятствовали созданию системы коллективной безопасности в Европе с участием СССР.

Хочу вам представить еще один документ – запись беседы Адольфа Гитлера с мининдел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года. Документ показательный. Это своего рода квинтэссенция совместной политики Германского рейха и Польши накануне чехословацкого кризиса, в его ходе и после завершения. Это содержание цинично по своему характеру по отношению к соседним государствам, к Европе в целом. И он прямо демонстрирует контуры польско-немецкого альянса как ударной силы, направленной против России.

Приведу лишь несколько выдержек из него. 13-й документ. Здесь мелким шрифтом всё написано. Это копия документа от 17 мая 1939 года, поэтому я попросил коллег, чтобы они мне выдержки сделали, чтобы читабельно было.

Итак, цитата номер один. Фюрер говорит открытым текстом: «Оказалось не так-то просто добиться в Мюнхене от французов и англичан согласия на включение в соглашение также польских и венгерских претензий к Чехословакии». То есть Гитлер работал в интересах руководства этих стран тогда. По сути, Гитлер выступал адвокатом польских властей в Мюнхене.

И вторая цитата. Польский министр не без гордости говорит: «Польша не проявляет такой нервозности в отношении укрепления своей безопасности, как, например, Франция и не придает никакого значения так называемым системам безопасности, которые после сентябрьского кризиса (судетского кризиса) в Чехословакии, окончательно обанкротились». Не хотят они ничего создавать. Прямо мининдел Польши говорит об этом Гитлеру.

То, что система безопасности деградирует, в Берлине и в Варшаве никого из лидеров, принимающих решения, не волнует. Волнует совсем другое.

И в этой связи третья цитата. Гитлер заявляет, что (дальше прямая речь Адольфа Гитлера): «При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной национальной Польши, совершенно независимо от положения дел в России. Идет ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью.



Наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя. Дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов». Это вообще похоже на военный союз против Советского Союза.

Документ, как вы видите, предельно откровенный, и возник он не на пустом месте, это не предмет какого-то тактического лавирования, а отражение последовательной линии на польско-германское сближение в ущерб Советскому Союзу. И в этой связи приведу еще некоторые свидетельства, хотя более ранние, но очень показательные.

Это выдержка из беседы вице-министра иностранных дел Польши господина Шембека с Германом Герингом о польско-советских отношениях от 5 ноября 1937 года. Геринг уверен, что Третья империя, то есть Третий Рейх, не может идти на сотрудничество не только с Советами, но и вообще с Россией, независимо от ее внутреннего устройства. Геринг также добавил, что Германии нужна сильная Польша. При этом он вставил, что Польше Балтийского моря недостаточно, и что она должна иметь выход к Черному морю.

И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной – ничего не меняется. Не важно, какая она – смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины – «большевистская», «русская», какая угодно, наша общая бывшая родина, Советский Союз. Для этого можно заключить сделку с кем угодно, в том числе и с фашистской Германией, что, по сути дела, мы видим, и происходит по факту.

И в этой связи еще один очень показательный документ – запись беседы министра иностранных дел Германии Иоахима Риббентропа с министром иностранных дел Польши господином Беком от 6 января 1939 года. После Второй мировой войны в наших архивах достаточно много оказалось документов из Восточной Европы и из Германии.



Иоахим Риббентроп выразил позицию Германии, которая (дальше цитата) «будет исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши, и во всех отношениях поддерживать Польшу при обсуждении этого вопроса, но опять-таки при условии, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую позицию (это цитата), так как иначе у нас (нацистской Германии) вряд ли могут быть общие интересы».



На вопрос Риббентропа, отказались ли поляки от честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в отношении Украины, господин Бек заявил: «Поляки уже побывали в Киеве и подобные замыслы, без сомнения, живы и сегодня».

Правда, это было в 1939 году. Будем надеяться, что хотя бы в этом отношении произошли хоть какие-то изменения. Но в основе всего, что я сейчас показал, безусловно, лежит патологическая русофобия. Это, кстати, понимали и в европейских столицах. Западные союзники Польши на то время прекрасно это понимали.

Поэтому следующий документ в подтверждение того, что я сейчас сказал. Донесение посла Франции в Варшаве господина Ноэля министру иностранных дел Франции господину Бонне о беседах с польскими коллегами от 31 мая 1938 года. Французский посол Леон Ноэль так описывает недвусмысленные речи, которые, не стесняясь, высказывали в ходе встречи с ним тогдашние польские руководители.

Итак, цитата: «Если немец остается противником, он тем не менее европеец и человек порядка». Польша скоро узнает, что такое «европеец и человек порядка». 1 сентября 1939 года это все почувствуют на себе.

Дальше: «Русский для поляков – варвар, азиат, разрушительный и развращающий элемент, с которым любой контакт опасен, любой компромисс смертелен». Можно сказать в качестве комментария, это типичный образчик расизма, презрения к «недочеловекам», к «унтерменшам», в число которых записали русских, белорусов, украинцев, затем в этом числе оказались и сами поляки.

Вы знаете, в этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это все мне что-то очень напоминает.

Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные грани. Вставшие на этот пусть не останавливаются ни перед чем, но в конечном итоге это достает их самих, и так было не раз.

В этой связи в подтверждение этого тезиса следующий документ. Донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать. Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему министру иностранных дел: «В дальнейшем во время беседы Канцлер Германии, то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России».

Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем «холокостом».

Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. «Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве». Да.

Выдержка из уже упомянутой беседы Адольфа Гитлера с мининдел Польши Беком 5 января 1939 года. В ней фюрер говорит: «Дальнейшим вопросом, в котором у Германии и Польши есть совместные интересы, является еврейская проблема. Он (фюрер) преисполнен твердой решимости выбросить евреев из Германии. Сейчас им еще будет позволено захватить с собой часть своего имущества. При этом они наверняка увезут с собой из Германии больше, чем они имели, когда поселились в этой стране. Но чем больше они будут тянуть с эмиграцией, тем меньше имущества они смогут взять с собой».

Это что такое вообще? Что это за люди? Кто они такие? И у меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов.

Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз.

И что это за люди вообще, которые ведут с Гитлером такие беседы? Именно они, преследуя свои узкокорыстные, непомерно возросшие амбиции, подставили свой народ, польский народ, под военную машину Германии и, больше того, способствовали вообще тому, что началась Вторая мировая война. А как иначе думать после того, когда смотришь такие документы?

Вот и сегодня мы видим еще: и могилы оскверняют тех людей, которые побеждали в войне, жизни свои клали, в Европе в том числе, освобождая эти страны от нацизма.

Кстати говоря, вы знаете, мне какая в голову мысль приходит? Ведь Сталин здесь совершенно ни при чем. Наши простые бойцы Красной армии, которым были поставлены памятники, в том числе и выходцы из сегодня независимых абсолютно государств, которые были созданы после роспуска Советского Союза, это и ваши предки тоже, им были поставлены памятники в Европе. Они же самые простые люди. Вот эти красноармейцы, кто они такие?



В основном крестьяне, рабочие. И многие из них пострадали от того же самого сталинского режима: кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря. Эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда руководителей своих европейских стран. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию.

Почему я сказал, что тогдашнее руководство этих стран, в том числе и Польши, бросило, собственно говоря, свой народ под колесницу германской, нацистской военной машины? Потому что они недооценили того, что было тогда истинными причинами действий Гитлера.

Вот что он сказал на совещании у себя в Рейхсканцелярии с руководителями германской армии, цитата: «Дело не в Данциге (это город, который Германия хотела получить назад после Первой мировой войны, который был объявлен международной единицей), речь идет для нас о расширении жизненного пространства на восток и обеспечении продовольственного снабжения». Вообще дело не в Польше. Дело в том, что им нужно было пробить дорогу для агрессии против Советского Союза.

Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс создать антигитлеровскую коалицию, вел переговоры с военными представителями Франции и Великобритании, тем самым пытался предотвратить начало Второй мировой войны, но практически остался один в изоляции. Как я уже сказал, был последним из заинтересованных государств Европы, кто вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении.

Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории. Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером. Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это все хранится под грифом «секретно». Мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства – Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение на восток, именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны.

И еще один момент по поводу того, как действовал Советский Союз после того, как Германия начала войну против Польши. Напомню, что если на Западе в районе Львова действительно еще польский гарнизон сопротивлялся, это правда, когда подошла Красная армия, потом сложил оружие перед Красной армией.



Кстати говоря, именно то, что туда зашли части Красной армии в значительной степени спасло жизни многих из числа местного населения, прежде всего того же еврейского населения. Потому что, все присутствующие здесь знают, процентное соотношение еврейского населения в этих района было очень великим. Нацисты зашли бы – всех бы вырезали и в печки бы отправили.

А что касается, скажем, Бреста, то Красная армия зашла туда только после того, как эти территории были заняты немецкими войсками. Там вообще Красная армия не воевала ни с кем, с поляками не воевали. Более того, в это время польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами, и находилось где-то в районе румынской границы. Не с кем было даже вести переговоры никакие.



Повторяю еще раз, Брестская крепость, которая нам всем хорошо известна как цитадель защиты интересов Советского Союза и нашего общего Отечества, одна из ярких страниц Великой Отечественной войны, она же была занята Красной армией только после того, как немцы оттуда ушли. Они ее уже взяли. И ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле.

И наконец, я заканчиваю, я бы хотел напомнить, как оценивали современники тогда результаты победы над нацизмом и вклад каждого из нас в эту победу, начиная с 1941 года.

Высказывание Рузвельта: «Я был рад узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю.



Я вполне оцениваю военные преимущества, которые вам удалось приобрести тем, что вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах (на выдвинутых вперед западных границах – обращаю на это ваше внимание; тогдашнее руководство Соединенных Штатов признавало, что это имело какой-то военный смысл в борьбе с нацистской Германией), чем была частично ослаблена сила его первоначального удара».



То есть была ослаблена сила первоначального удара нацистской армии тем фактом, что Красная армия выдвинулась на новые рубежи. То есть это имело и военное значение для Советского Союза – выход на эти новые позиции.

Теперь из личного послания Черчилля Сталину от 22 февраля 1945 года. Это было 22 февраля, накануне празднования 27-й годовщины Красной армии. Черчилль пишет, что Красная армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, который завоевал безграничные аплодисменты ее союзников.



И далее я хотел бы на это обратить внимание в связи с той резолюцией, которая была принята недавно нашими коллегами в Европарламенте. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений». Но мы видим, как реагирует нынешнее поколение политиков в Европе.

А вот Рузвельт написал Сталину тоже в 1945 году: «Непрерывная выдающая победа Красной армии вместе с развернутыми усилиями вооруженных сил объединенных наций на юге и на западе обеспечивает быстрое достижение нашей общей цели – живущего в покое мира, опирающегося на взаимопонимание и сотрудничество».

И чуть позже Трумэн, уже новый президент США: «Мы глубоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они не были».

Мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть, и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще, и в Европе в частности, имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке.

http://kremlin.ru/events/president/news/62376"

В.В. Путин



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