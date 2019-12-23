Выступление историка Путина на неформальном саммите СНГ

Мы с вами неоднократно об этом говорили и в неформальной обстановке, и формально, приняли решение о совместной работе в преддверии 75‑летия. Я хотел бы с вами поделиться некоторыми соображениями в этой связи.

Для всех нас, я хочу это подчеркнуть, и знаю, что все вы с этим согласны, для всех нас это особая дата, потому что наши предки, наши отцы, наши деды положили на алтарь нашего Отечества, нашего тогда общего Отечества очень много. Многие из них отдали свои жизни. Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем миром и с нашей страной.

Мы с вами принимали решения, связанные с проведением мероприятий, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией, посвящённых победе Советского Союза в этой войне.

Уважаемые коллеги, я очень рад вас видеть . Хочу вас всех поприветствовать ещё раз, уже в таком «совсем широком» составе, в составе руководителей стран СНГ.

Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», так написано.



Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, её правдивость, открытость и объективность. Хочу ещё раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас.

Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый пакт Молотова–Риббентропа – напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии – как пишут дальше, «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». Пакт Молотова–Риббентропа проложил дорогу к началу Второй… Ну может быть.

Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По‑моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто‑то является из этих перечисленных стран зачинщиком.

В чём же всё‑таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что, повторяю ещё раз, все мы и есть бывший Советский Союз.

Первый вопрос возникает – всё время говорим о пакте Молотова–Риббентропа, мы повторяем это за нашими европейскими коллегами – вопрос: это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения.

Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского–Гитлера. Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении.

Затем англо‑германское морское соглашение от 1935 года. Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему, по сути, или сведено до минимума по результатам Первой мировой войны.

Затем совместная англо‑германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе Чемберлена. В ней заявлялось, что подписанное Мюнхенское соглашение, а также англо‑германское морское соглашение символизируют… и так далее, и так далее. Создание правовой базы между двумя государствами продолжалось.

Это ещё не всё. Франко‑германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Бонне и Риббентропом.

Наконец, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы и тем же Риббентопом, о том, что Клайпедский край вновь воссоединяется с Германским рейхом.

И договор о ненападении межу Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.

Таким образом, договор между Советским Союзом и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что Советский Союз пошёл на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе.

В этой связи я прошу у вас несколько минут, чтобы вернуться к самому истоку, к началу, что представляется, на мой взгляд, чрезвычайно важным, и предлагаю начать, как говорят в народе, с «центра поля», а именно с результатов Первой мировой войны, с того, на каких условиях был заключён в 1919 году так называемый Версальский мир, Версальский договор.

Для Германии Версальский мир стал символом глубокой несправедливости и национального унижения. Фактически речь шла об ограблении Германии. Я просто для интереса некоторые цифры приведу, это очень интересные цифры.

Германия должна была выплатить странам Антанты – а Россия вышла из числа победителей и не принимала никакого участия в подписании этого Версальского договора – должна была выплатить астрономическую по тем временам сумму – 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно 100 тысячам тонн золота.



Для сравнения скажу, что на октябрь 2019 года, вот сейчас, запасы золота составляют: в США – 8130 тонн, в Германии – 3370 тонн, в России – 2250 тонн. А Германия должна была тогда выплатить 100 тысяч тонн. По нынешней цене золота в 1464 доллара за тройскую унцию репарации составляли порядка 4,7 триллиона долларов. При этом ВВП Германии в текущих ценах 2018 года, если правильные те данные, которые я получил, составляют всего 4 триллиона долларов.

Достаточно сказать, что последние выплаты в размере 70 миллионов евро были осуществлены относительно недавно, всего 3 октября 2010 года, Германия платила ещё за Первую мировую войну как раз в день 20‑летия объединения Федеративной Республики.

Я думаю, и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт‑бланш на реванш.

Для справки могу сказать, что автор французской победы в Первой мировой войне маршал Фердинанд Фош, французский военачальник, так охарактеризовал результаты Версальского договора, он в своё время изрёк замечательное пророчество, он сказал, цитата: «Это не мир, а перемирие лет на двадцать». Он практически не ошибся даже во времени.

Президент США Вудро Вильсон предупреждал: «Наша самая большая ошибка – дать Германии основание в один прекрасный день отомстить». А вот известный на весь мир Уинстон Черчилль написал: «Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными».

Версальское мироустройство породило многочисленные конфликты и противоречия. В их числе в основе произвольно оформленные победителями по итогам Первой мировой войны рубежи новых государств в Европе. То есть границы были переделены. Таким образом, это создало условия для возникновения так называемого Судетского кризиса. Это та часть Чехословакии, в которой компактно проживало немецкое население. Вот справка о Судетском кризисе и затем последовавшей так называемой Мюнхенской конференции.

В 1938 году в Чехословакии проживало 14 миллионов человек, из которых 3,5 составляли этнические немцы. 13 сентября 1938 года там вспыхнул мятеж, и сразу появились предложения из Великобритании ради спасения мира провести переговоры с Гитлером и его фактически задобрить. Здесь не буду вас утомлять различными переписками и переговорами, но ситуация дошла до известного подписания соглашения в Мюнхене.

Мы, повторяю, из архива подняли некоторые документы. Хочу вас познакомить с некоторыми из них. У нас есть такой документ – шифровка полпреда СССР во Франции Наркому иностранных дел СССР Литвинову от 25 мая 1938 года о доверительной беседе с премьер‑министром Франции Даладье. Я просто прочитаю, интересный документ. «Премьер‑министр Франции Эдуард Даладье последние дни посвятил выяснению позиции Польши».



Имеется в виду по Мюнхенскому соглашению, в результате которого Германии должны были отойти Судеты – часть чехословацкой территории. «Зондаж в Польше дал самый отрицательный результат» – это говорит премьер‑министр Франции. «Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет уверенности, что Польша не ударит с тыла.



Вопреки польским заверениям Даладье не верит в лояльность поляков даже при прямом нападении Германии на Францию. Он потребовал от поляков ясного и недвусмысленного ответа, с кем она в мирное и военное время. В этом плане он поставил ряд прямых вопросов польскому послу во Франции Лукасевичу.



Он спросил его, пропустят ли поляки советские войска. Лукасевич ответил отрицательно. Даладье спросил тогда, пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки откроют по ним огонь. Когда Лукасевич ответил отрицательно и на вопрос, придёт ли Польша на помощь, если Франция после германского нападения на Чехословакию – а между Францией и Чехословакией был договор о взаимопомощи, – если Германия объявит войну Франции, польский представитель ответил, что нет. Даладье сказал, что не видит смысла во франко‑польском союзе и в жертвах, которые во имя него приносит Франция».

То есть о чём это говорит? О том, что Советский Союз готов был оказать помощь Чехословакии, которую нацистская Германия собиралась ограбить. Но в договоре между Советским Союзом и Чехословакией было записано, что Советский Союз будет делать это только в том случае, если свои обязательства перед Чехословакией выполнит и Франция. Франция связала свою помощь Чехословакии с поддержкой со стороны Польши. Польша отказалась.

Следующий документ. Это документ № 5 здесь у меня лежит, я об этом сейчас сказал. Пойдём дальше, шестой документ.

Что же предприняли польские власти, когда Германия начала претендовать на часть чехословацкой территории? Они предъявили требования одновременно, так же как Германия, на свою долю «добычи» при разделе чехословацкой территории и потребовали, чтобы им тоже была передана определённая часть Чехословакии. Более того, были готовы применить и силу. Сформировали целую специализированную военную группу под названием «Силезия», в состав которой вошли три пехотные дивизии, кавалерийская бригада и другие части.

Есть и конкретный документ из архива: из отчёта командующего отдельной оперативной группой «Силезия» господина Бортновского о подготовке наступательной операции, захвате Тешинской области и обучении войск. Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии.

Следующий документ – запись беседы посла Германии в Польше господина Мольтке с министром иностранных дел Польши господином Беком. В этом документе министр иностранных дел Польши господин Бек выразил надежду, дальше цитата: «В областях, на которые претендует Польша, – он прямо об этом говорит, – не возникнет противоречий с германскими интересами». То есть происходит дележ чехословацкой территории.

Сразу же, как было заключено Мюнхенское соглашение 30 сентября 1938 года, Варшава, скопировав, по сути, нацистские методы, направила в Прагу ультиматум с безоговорочным требованием передать ей часть территории Чехословакии – Тешинскую область. Франция и Великобритания не поддержали Чехословакию, что вынудило ее смириться с этим насилием. Польша одновременно с Германией, которая аннексировала Судеты, 1 октября 1938 года начала прямой захват чехословацкой территории, тем самым разорвав соглашение, которое сама ранее заключила с Чехословакией.

В следующем документе – это справка о завершающем, то есть окончательном договоре о границе между Польшей и Чехословакией – речь идет о следующем. 28 июля 1920 года при арбитраже Верховного совета держав Антанты Польша и Чехословакия заключили завершающий, так называемый окончательный договор о границе, по которому западная часть Тешинской области Чехословакии была оставлена за чехами, тогда как Варшава получила восточную часть. Обе стороны официально признали, более того, гарантировали сложившуюся между ними на тот момент границу.

В Польше, безусловно, отдавали себе отчет в том, что без гитлеровской поддержки попытки захвата части территории Чехословакии обречены на провал. В этой связи хочу вам процитировать следующий очень показательный документ – запись беседы германского посла в Варшаве господина Мольтке с Юзефом Беком о польско-чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе от 1 октября 1938 года.

Германский посол в Польше господин Мольтке докладывает своему руководству в Берлин. Господин Бек – это министр иностранных дел, напомню, Польши – между прочим, выразил большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений во время чешского конфликта. Правительство и общественность Польши полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера. То есть он с благодарностью отзывается о действиях Гитлера на конференции в Мюнхене.

Стоит упомянуть, что польские представители не были приглашены на Мюнхенскую конференцию и представлял их интересы, по сути говоря, Гитлер.

В свою очередь Польша также, очевидно, взяла на себя роль подстрекателя: втягивала Венгрию в раздел Чехословакии, то есть осознанно стремилась повязать в нарушение международного права и другие государства. То, что Германия и Польша действовали заодно, было известно и понятно другим европейским государствам – и Великобритании, и Франции.

http://kremlin.ru/events/president/news/62376"

В.В. Путин



***

.