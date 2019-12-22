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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 декабря 2019

11:39. 22 декабря 2019 283 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных (ФОТО)

Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных (ФОТО) | Русская весна

Сирийская арабская армия начала активное контрнаступление в провинции Идлиб после многочисленных обстрелов боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» позиций сирийских бойцов и мирного населения внутри самой зоны деэскалации. 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

«Ответом боевиков на успешные действия сирийцев стали джихадисты-смертники. Это крайняя мера, которую могут применить террористы, чтобы понизить морально-психологическую составляющую сирийских бойцов», — сообщил офицер.

«После успехов Вооруженных сил Сирии и очередного отбитого населенного пункта, боевикам «Джебхат ан-Нусра»* приходится идти на радикальные меры и прибегать к действиям террористов-смертников. Одним из «любимых» видов оружия у группировки является применение «джихад-мобилей», которые активно использовались боевиками в 2016–2017 году», — добавил военнослужащий.

«Такие автомобили обвариваются толстыми листами железа, чтобы максимально закрыть все опасные места: бензобак, колеса и стекла. В машину закладывается большой заряд тротила, в нее усаживают террориста и дверь снаружи заваривается, чтобы у смертника не было даже шанса передумать и сбежать. Взрывы от таких автомобилей уже унесли жизни тысяч защитников Сирии и просто мирного населения», — подчеркнул собеседник «РВ»

«В очередной раз, 21 декабря, во время наступления сил Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Раффа провинции Идлиб террористы применили «джихад-мобиль» с боле чем 300 кг взрывчатых веществ, которые были заложены в машину.

В результате подрыва по предварительным данным погибло около 30 бойцов сирийской армии и уже более 80 раненных сейчас эвакуируется с место ведения боевых действий», — также рассказал военный.

Также стало известно, что в результате подрыва «джихад-мобиля» погибли бойцы 25 дивизии Спецназначения (бывшие «Силы Тигра»), среди них и полковник сирийской армии Басель Али Хадур.

«Этот теракт является криком души боевиков, ведь у них не остается никаких шансов на победу и им приходится идти на применение крайних мер. Лидеры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в надежде, что данный теракт станет переломным в наступлении и остудит пыл Сирийской арабской армии, но они еще не догадываются, что бойцы САА настроены только на победу над террором и не остановятся перед трудностями, которые могут создать боевики», —  подытожил собеседник «Русской Весны».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных (ФОТО) | Русская весна
Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных (ФОТО) | Русская весна
Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Варварский метод»: Как США разрушают Сирию (ФОТО)

«Варварский метод»: Как США разрушают Сирию (ФОТО) | Русская весна

Основные нефтеносные районы Сирии расположены на северо-востоке страны в Сирийском Курдистане и на востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор. Нефтяные месторождения в этих районах оккупированы американцами, которым плевать и на экологию, и на здоровье местных жителей. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В районе города Камышлия находится одно из крупнейших месторождений нефти в САР. С захватом месторождений Международной антитеррористической коалицией во главе с США в 4 раза возросла добыча сырой нефти. В процессе добычи нефти при отсутствии соблюдения контроля за экологическими стандартами практикуется «варварская добыча».

Учитывая, что нефтепроводы находятся в разрушенном состоянии, транспортировка сырой нефти осуществляется с помощью автоцистерн и вывоз сырой нефти за пределы страны автопоездами, что способствует ее разливу в почву на всех этапах транспортировки. В регионе добычи загрязняются атмосфера, питьевая вода, почва, сельскохозяйственные угодья. 

При добыче сырой нефти выделяются вредные вещества, а именно: дигидросульфид, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, что способствует повышению заболеваемости у местного населения в регионе.

Со слов местных врачей, за последние 3 года более чем в 2 раза увеличилось количество больных с сердечно-сосудистой патологией, злокачественными новообразованиями кожи, заболеваниями дыхательных путей по сравнению с довоенным периодом. Среди заболеваний дыхательной системы преобладает хронический бронхит аллергической (токсической) природы и бронхиальная астма.

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«Варварский метод»: Как США разрушают Сирию (ФОТО) | Русская весна

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Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО) | Русская весна

Новые уникальные кадры доказывают непосредственную связь Турции и террористических группировок из Идлибской зоны деэскалации. 

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник, передавший кадры с беспилотника.

«Турецкие военные используют свой наблюдательный пост № 8 возле Сурмана в качестве прикрытия для террористов группировки “Хайят Тахрир аш-Шам” (бывшая “Джебхат ан-Нусра”*) и протурецких боевиков из так называемой “Сирийской национальной армии”», — заявил офицер.

«19 декабря боевики после массированного обстрела позиций правительственных войск перешли в наступление и даже смогли незначительно продвинуться. Однако, уже 20 декабря Сирийская арабская армия не только восстановила положение, но и перешла в контрнаступление», — добавил он.

«Решительные действия армии при поддержке сирийской артиллерии и ВКС России привели к тому, что оборона боевиков рухнула. К утру 21 декабря удалось освободить около 10 населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб», — также рассказал «Русской Весне» военный.

«Боевики были вынуждены бежать и самым надежным убежищем для них стал турецкий наблюдательный пост. Зная, что он не будет обстрелян, боевики создали целый лагерь прямо под стенами поста Турции. На видео видно большое скопление техники — пикапов с пулемётами, а также около 200 человек пехоты», — подчеркнул собеседник «РВ».

Он пояснил, что боевики провели и инженерное оборудование своего лагеря, видны укрытия котлованного типа для техники, траншей и блиндажи для живой силы. Турки такому соседству совсем не против, а наоборот проводят совещания на своей территории и снабжают боевиков всем необходимым.

Такое поведение Анкары очень хорошо показывает истинные взаимоотношения с боевиками. Однако, ни наблюдательный пост Турции, ни заявления Эрдогана не остановят сирийцев в своем стремлении освободить свою землю от боевиков.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция

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