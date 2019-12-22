Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 декабря 2019

Сирийская арабская армия начала активное контрнаступление в провинции Идлиб после многочисленных обстрелов боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» позиций сирийских бойцов и мирного населения внутри самой зоны деэскалации.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

«Ответом боевиков на успешные действия сирийцев стали джихадисты-смертники. Это крайняя мера, которую могут применить террористы, чтобы понизить морально-психологическую составляющую сирийских бойцов», — сообщил офицер.

«После успехов Вооруженных сил Сирии и очередного отбитого населенного пункта, боевикам «Джебхат ан-Нусра»* приходится идти на радикальные меры и прибегать к действиям террористов-смертников. Одним из «любимых» видов оружия у группировки является применение «джихад-мобилей», которые активно использовались боевиками в 2016–2017 году», — добавил военнослужащий.

«Такие автомобили обвариваются толстыми листами железа, чтобы максимально закрыть все опасные места: бензобак, колеса и стекла. В машину закладывается большой заряд тротила, в нее усаживают террориста и дверь снаружи заваривается, чтобы у смертника не было даже шанса передумать и сбежать. Взрывы от таких автомобилей уже унесли жизни тысяч защитников Сирии и просто мирного населения», — подчеркнул собеседник «РВ».

«В очередной раз, 21 декабря, во время наступления сил Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Раффа провинции Идлиб террористы применили «джихад-мобиль» с боле чем 300 кг взрывчатых веществ, которые были заложены в машину.

В результате подрыва по предварительным данным погибло около 30 бойцов сирийской армии и уже более 80 раненных сейчас эвакуируется с место ведения боевых действий», — также рассказал военный.

Также стало известно, что в результате подрыва «джихад-мобиля» погибли бойцы 25 дивизии Спецназначения (бывшие «Силы Тигра»), среди них и полковник сирийской армии Басель Али Хадур.

«Этот теракт является криком души боевиков, ведь у них не остается никаких шансов на победу и им приходится идти на применение крайних мер. Лидеры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в надежде, что данный теракт станет переломным в наступлении и остудит пыл Сирийской арабской армии, но они еще не догадываются, что бойцы САА настроены только на победу над террором и не остановятся перед трудностями, которые могут создать боевики», — подытожил собеседник «Русской Весны».

Читайте также: Сирия: Российские бойцы ЧВК с георгиевскими лентами учат убивать боевиков (+ФОТО, ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.