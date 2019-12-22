Борис Марцинкевич.Предварительные Итоги газовых переговоров Россия-Украина

... до магнитов нет. Классификация была предварительной, к нашему времени ее многократно... своеобразной попыткой «ликвидации радиоактивной неграмотности».БорисМарцинкевич***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
... единиц головных образцов основного оборудования.Борис Соколов, капитан «Ленина» с 1961..., решаются вопросы с финансированием.По предварительной оценке, строительство головного атомного ледокола... справляться со всеми планами.Б. Марцинкевич***Источник.НАВЕРХ.
...механического факультета Ленинградского политеха, Борис Сергеевич по образованию был ...Анатолия Александрова. Доклад содержал предварительный проект реактора на обогащенном ...научно-технического искусства.Б. Марцинкевич***Источник.Источник: ss69100.livejournal...
Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью; но если ты говоришь высокомерно, что ты не тщеславен, значит, ты горд, а гордость есть бо́льший грех, чем тщеславие. Я не одобряю, жизнь скудеет в тщеславном, и такой человек стоит на месте, он ссыхается.
все интересно,особенно, что молоденький секретарь подписал бумаги ,которые подмахнул старый и в результате потери 3 млрд.Какая наивность думать ,что это так ,либо откаты евроструктурам,либо другое .Факт тот ,что и 3 млрд евробонды и этот штраф 3млрд -это чьи- то личные деньги будут.Как мы переживали за Сербию и Приднестровье тоже чушь,Газпрому на свой народ наплевать.Марцинкевичу Газпром должен платить хорошие деньги за призывы к логике ,а не политиканству.
А что у Газпрома есть какой-то ” свой народ” ?
Какой?
А какой свой народ у других газодобывающих компаний?
И им не наплевать?
У Газпрома есть СОТРУДНИКИ и эжто не “свой народ”.
На них НЕ наплевать.
единственное, что в голову не помещается ,то это логика Украины ,кроме удовольствия ,что чуть навредили РФ ,что поимели ?-Нафтогаз агент Газпрома ,а могли тихо иметь весь куш от прокачки ,а так Европа,столкнув всех ,поимела лучшие условия для себя.*при-ду–рки* славяне ,разделились и потеряли.Борис умница.
Борис ПРАГМАТИК.
Он рассуждает как те мужики которые ГАЗ и добывают и качают и не только в России.
Американские или австралийские или любые другие нефтянники мыслят ТАК-ЖЕ.
У них серьёзная работа от которой ПЛАНЕТА зависит.
А вот КЛОУНЫ-ПОЛИТИКИ им только мешают.
Газпрому похрену славяне или китайцы.
Плати деньги и получи ПРОДУКТ.
И в данной ситуации им интересны интересы ЕВРОПЫ а не “славян”.
Европа ПЛАТИТ.
А дикие хохлы на пути это преодолимое препятствие.
На сегодня договорились вот ТАК.
Завтра передоговорятся
——-
Но со стороны выглядит конечно как морлодой предвордитель орков ЗЕ нагнул и Путина и Россию.
И транзит выбил и деньги.
Герой ))
марина,дело не в выгоде Украины как государства. Дело в личной заинтересованности управленцев перед пиндосами. Поэтому много спорных и нелогичных решений среди министров Украины. Они думают не о стране и людях,а о том чем бы лично ублажить пиндосов.
так просвящайте бедный народ украины ,что вы здесь собрались и Путина убираете ,не он купил вашу элиту,вернее он пытался ,но тем кто произошел с теплиц с помидорами или с туалетов общественных,важнее оказались пирожки и похлопывание по щекам больших дядей США ,Англии.Спасайте свой народ ,а русский с деньгми сегодняшними ,как -то без вас проживет,назовите им имена истинных убийц.
марина,Вы абсолютно правы но…..А что мы можем сделать с Путиным? он законный президент страны. И,кстати в свое время я голосовал за него. Потому что не вижу адекватной альтернативы. Он меня устраивает.А нам нужно что-то менять? Не уверен. Вы на Украине поменяли. И что? Стали жить лучше? Только хуже эти.
Наплевать.
На 1.00.25 самое САЛО.
То что коснётся напрямую народонаселения.
” Собирание задолженности”
Думаю будет весело.
Там ведь уже министр здравозахоронения оФФ сообжил что чел. с двумя почками не может быть бедным.
Носить в себе целое СОСТОЯНИЕ может не каждый.
Как быть местным куянам?