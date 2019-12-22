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Борис Марцинкевич.Предварительные Итоги газовых переговоров Россия-Украина

11:32. 22 декабря 2019 148 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wrwE_KLXxGY

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5313 3979
    марина 22 декабря 2019 в 12:44

    все интересно,особенно, что молоденький секретарь подписал бумаги ,которые подмахнул старый и в результате потери 3 млрд.Какая наивность думать ,что это так ,либо откаты евроструктурам,либо другое .Факт тот ,что и 3 млрд евробонды и этот штраф 3млрд -это чьи- то личные деньги будут.Как мы переживали за Сербию и Приднестровье тоже чушь,Газпрому на свой народ наплевать.Марцинкевичу Газпром должен платить хорошие деньги за призывы к логике ,а не политиканству.

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    • 12517 999
      ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 12:58

      А что у Газпрома есть какой-то ” свой народ” ?
      Какой?
      А какой свой народ у других газодобывающих компаний?
      И им не наплевать?
      У Газпрома есть СОТРУДНИКИ и эжто не “свой народ”.
      На них НЕ наплевать.

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      -1
      • 5313 3979
        маринаХОХОЛ 22 декабря 2019 в 13:10

        единственное, что в голову не помещается ,то это логика Украины ,кроме удовольствия ,что чуть навредили РФ ,что поимели ?-Нафтогаз агент Газпрома ,а могли тихо иметь весь куш от прокачки ,а так Европа,столкнув всех ,поимела лучшие условия для себя.*при-ду–рки* славяне ,разделились и потеряли.Борис умница.

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        1
        • 12517 999
          ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 13:18

          Борис ПРАГМАТИК.
          Он рассуждает как те мужики которые ГАЗ и добывают и качают и не только в России.
          Американские или австралийские или любые другие нефтянники мыслят ТАК-ЖЕ.
          У них серьёзная работа от которой ПЛАНЕТА зависит.
          А вот КЛОУНЫ-ПОЛИТИКИ им только мешают.
          Газпрому похрену славяне или китайцы.
          Плати деньги и получи ПРОДУКТ.
          И в данной ситуации им интересны интересы ЕВРОПЫ а не “славян”.
          Европа ПЛАТИТ.
          А дикие хохлы на пути это преодолимое препятствие.
          На сегодня договорились вот ТАК.
          Завтра передоговорятся
          ——-
          Но со стороны выглядит конечно как морлодой предвордитель орков ЗЕ нагнул и Путина и Россию.
          И транзит выбил и деньги.
          Герой ))

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          -1
        • 7010 6352
          Stelmмарина 22 декабря 2019 в 13:37

          марина,дело не в выгоде Украины как государства. Дело в личной заинтересованности управленцев перед пиндосами. Поэтому много спорных и нелогичных решений среди министров Украины. Они думают не о стране и людях,а о том чем бы лично ублажить пиндосов.

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          -1
          • 5313 3979
            маринаStelm 22 декабря 2019 в 14:01

            так просвящайте бедный народ украины ,что вы здесь собрались и Путина убираете ,не он купил вашу элиту,вернее он пытался ,но тем кто произошел с теплиц с помидорами или с туалетов общественных,важнее оказались пирожки и похлопывание по щекам больших дядей США ,Англии.Спасайте свой народ ,а русский с деньгми сегодняшними ,как -то без вас проживет,назовите им имена истинных убийц.

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          • 7010 6352
            Stelmмарина 22 декабря 2019 в 14:11

            марина,Вы абсолютно правы но…..А что мы можем сделать с Путиным? он законный президент страны. И,кстати в свое время я голосовал за него. Потому что не вижу адекватной альтернативы. Он меня устраивает.А нам нужно что-то менять? Не уверен. Вы на Украине поменяли. И что? Стали жить лучше? Только хуже эти.

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      • 7010 6352
        StelmХОХОЛ 22 декабря 2019 в 13:28

        Наплевать.

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        -1
    • 12517 999
      ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 13:38

      На 1.00.25 самое САЛО.
      То что коснётся напрямую народонаселения.
      ” Собирание задолженности”
      Думаю будет весело.
      Там ведь уже министр здравозахоронения оФФ сообжил что чел. с двумя почками не может быть бедным.
      Носить в себе целое СОСТОЯНИЕ может не каждый.
      Как быть местным куянам?

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      -2

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