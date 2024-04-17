В студии канала «День» председатель правления «Системного Оператора» Фёдор Опадчий. Ведущий – физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Коментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. С 1 января 2024 года Системный оператор начал оперативно-диспетчерское управление в пяти изолированных энергосистемах Дальнего Востока. Это решение носит стратегический характер, связанный с развитием этих энергосистем.

2. Системный оператор передал функции управления от энергокомпаний, предварительно обучив персонал и согласовав передачу имущества. Это мировой тренд отделения диспетчеризации как независимой функции.

3. Прогнозируется дефицит мощности на юге и востоке России, что требует ввода новых тепловых, атомных и ВИЭ мощностей. Системный оператор разработал схему и программу развития электроэнергетики, которая ежегодно актуализируется.

4. Для Дальнего Востока дефицит связан как с дефицитом мощности, так и с дефицитом выработки электроэнергии. ВИЭ могут частично решить проблему выработки, но требуется развитие сетевой инфраструктуры и регулирующих мощностей.

Вывод: Системный оператор активно работает над развитием и надежностью энергосистемы страны, используя комплексный подход и адаптируя управление к особенностям различных регионов. Это требует постоянной актуализации планов развития электроэнергетики, координации со всеми участниками рынка и поиска оптимальных технологических решений.