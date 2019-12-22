1964. Москвичи и гости столицы на снимках Томас Тэйлора Хаммонда. Часть 4

Источник: https://humus.livejournal.com/6994356.html
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Чтобы познать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь своею благодатью будет вразумлять, и легко станет жить. Всегда смиряй себя и будь доволен тем, что тебе даруется, и тогда будешь жить с Богом.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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