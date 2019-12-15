1964. Москвичи и гости столицы на снимках Томас Тэйлора Хаммонда. Часть 2

Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнёт вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное — и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он ни пожелает, — и он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел.

— Хемингуэй Эрнест Миллер