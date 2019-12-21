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Украина показала России, чем может закончиться спокойная жизнь

04:00. 21 декабря 2019 228 просмотров 11 коммент. Опубликовал:
Украина показала России, чем может закончиться спокойная жизнь | Русская весна

«Что имеем — не храним,
потерявши — плачем»
(русская народная пословица).

Мы живем в непростое, во многом противоречивое время, со множеством вызовов. Почти у каждого какие-то проблемы, многие критикуют (отчасти справедливо) проводимый государством курс. Молодежь (в основном, креативная, в основном, в столицах и, как правило, обработанная НКО, финансируемых из США) устраивает демонстрации, требует кардинальных перемен, по глупости и наивности своей не понимая, чем все это может закончиться.

Тот мир, который сейчас установился в России, где люди только-только стали приходить в себя после «благословенных 90-х», в которых мы чудом выжили, не исчезли, как страна, как народ — на самом деле еще очень хрупок, если уйдет общественное согласие и народ «забурлит», требуя лучшей жизни, причем немедленно, он не только не получит то, чего хочет, но и лишится всего того, что сегодня имеет.

Мы, как всегда, не ценим настоящее. Сегодня в магазинах изобилие: и продукты, и одежда. Бытовая техника — что в Москве, что в Саратове, что в Нью-Йорке — одна и та же. Автомобили — когда-то заветная мечта советского человека, и за «ломучим» советским автопромом наши отцы и деды стояли в очереди годами и годами копили. Сейчас представлены мировые бренды от ведущих автопроизводителей на любой вкус и кошелек.

Мы можем свободно выезжать за пределы страны не только с целью туризма, но жить там и работать.

Кошмар советских времен, когда требовалась не только въездная, но и выездная виза, согласие на которую давалось комиссией райкома КПСС, где старые маразматики с чуть ли не дореволюционным партийным стажем задавали дурацкие вопросы о том, кто возглавляет компартию страны, куда ты собираешься поехать, его имя, фамилия, биография. И попробуй ошибись — век невыездным будешь.

А мне это надо? Я что, в гости к генсеку Болгарии или Индии еду, или посмотреть достопримечательности страны? И этот маразм — в спокойные брежневские времена, а еще раньше даже одно только желание заглянуть за «бугор» тянуло на высшую меру (знаменитая ст. 58 п.1а УК РСФСР от 1936 г. «Измена родине: бегство за границу»).

Мы безбоязненно и открыто можем выражать свое мнение и не быть за это посаженными и расстрелянными.

Мы вправе выбирать, что нам читать, смотреть и слушать (старшее поколение, наверное, помнит времена, когда съезды КПСС транслировались по всем ТВ-каналам, а выступления делегатов печатались во всех газетах. Любая другая информация, кроме погоды на завтра, в этот период просто исчезала).

Отпала необходимость жить двойной жизнью: на работе выступать на партийных, комсомольских собраниях; заниматься политучебой, митинговать и требовать свободу то Луису Корвалану, то Анжеле Дэвис или еще какому-нибудь прогрессивному деятелю, который тебе на «хрен» не сдался; два раза в год бегать на обязательные демонстрации и заниматься другой, не относящейся к твоей основной работе, ерундой и только дома быть, наконец, самим собой.

Слово «купить» практически исчезло из лексикона советского обывателя, его место прочно заняло другое — «достать».

Современное поколение об этом не задумывается, ибо не представляет, что может быть как-то иначе [чем сейчас есть].

Но события на Украине показали, что может: могут убить, могут изувечить, могут надолго посадить, если не согласен с теми ценностями, которые навязывает тебе и твоей семье группа людей, пришедших к власти на крови, ценностей, которые тебе абсолютно чужды.

Заживо сожженные 48 человек в доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 г. — такое даже во времена сталинского террора 1937–1939 гг. было бы за гранью.

От сытой, благополучной жизни, от гарантированных тебе государством прав и свобод, до подвала твоего дома, в котором ты прячешься от разрывов и разлетающихся осколков, путь короче, чем многие из нас думают. Жителям Донбасса и в страшном сне не могло такое привидеться. Это как бикфордов шнур к тротиловой шашке — фитилек зажег и уже не погасить, горит даже под водой.

Есть такая притча: ветхозаветные времена, благоверный еврей пришел к раввину и стал жаловаться на свое тяжкое житье: жена, дети, теща. Гвалт стоит — хоть уши затыкай, а дом маленький, теснота такая, что не повернуться. На эти жалобы раввин ему последовательно стал советовать загнать в жилое помещение сначала всю домашнюю птицу, потом коз. И каждый раз спрашивал: «Ну как? Теперь не лучше?» На что бедный еврей отвечал, что наоборот, становится все теснее и теснее.

Тогда мудрый раввин приказал загнать в помещение, «до кучи», еще и корову, а потом прийти и рассказать: вдруг с коровой будет полегче. Через два дня бедолага в ужасе прибегает и говорит: «Ребе! Какое там лучше, спим уже стоя!» Раввин ему и говорит: «Ну ладно, раз и корова не помогла, тогда гони всю живность в шею». Наутро счастливый иудей прибегает и с порога кричит: «Слушай, Ребе, оказывается у меня такой просторный дом! В нем столько места! Какой же я счастливый!»

Вот так и мы не видим своего счастья в повседневной жизни с ее мелкими неурядицами и не задумываемся, что может быть гораздо хуже, если не будем ценить того, что имеем, а соглашаться с продажными негодяями, которые кричат о невыносимой жизни, о том, как у нас в стране все плохо и только они одни знают, что надо делать.

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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1576618232

Метки: Новости

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2622 1674
    чужой 21 декабря 2019 в 11:42

    Еврейское руководство Украины показало украинцам, что верить евреям нельзя.
    Ни в какую Европу они их не отвели. Войны с Россией не получилось.
    Теперь Киев должен много денег всем европейским спонсорам.
    Так было бы точнее назвать статью.
    А куда подевалась вся параша с сайта ? Все спят что ли ?

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    • 6042 2398
      BlackCatчужой 21 декабря 2019 в 12:02

      Мало кто понимает, что переворот на Украине, Одесса, нацисты на Украине и Донбасс связаны одной идеей – втянуть и Россию в конфликт. Донбасс ВСУ могли снести ещё в 2014 году. Но не сделали этого – оставили мучиться людей там, жить под обстрелами ежедневными лишь для того, чтобы в России появился «русский мир», который, хоть и защищает Донбасс, но в то же время служит идее всего переворота на Украине – создание ситуации для путинслилов, для потенциала военной операции против Украины, для геноцида славян Украины славянами России.
      И сейчас этот проект «русский мир» снимает свою маску. Я ничуть не буду удивлён, если на площадях в Москве и Питере увижу бойцов с Донбасса, которым промоют и уже промывают мозги на тему сдачи Донбасса Украине. Это тоже часть плана.
      Стариков, Донбасс, Русский мир, и в конечном итоге истинные враги России на западе – в одной лодке. Я точно это знаю, ибо знаю реакцию на слова о потенциале мира между Россией и Украиной.
      Вижу реакцию на попытки установления мира на Донбассе с обоих сторон. Народ хочет мира и на Украине и в Росиии, но его не хотят те, кому нужно разыграть карту Украины.
      Видимо в ближайшее время начнётся точечная зачистка тех, кто работает на этот проект.
      Я сочувствую всем погибшим и раненым на Донбассе. Неважно откуда они. И желаю в первую очередь народу Украины благоразумия и терпимости. Лишь для того, чтобы окончательно собрать пазл и увидеть истинную картину.
      Донбасс оставили как котёнка у живодеров. И лишь для того, чтобы им дразнить и Украину и Россию.
      Виновные в этом определено рано или поздно понесут наказание.
      И я бы наверное предпочёл бы народный суд жителями Украины, нежели чем трибунал.

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      1
      • 2622 1674
        чужойBlackCat 21 декабря 2019 в 12:20

        Черный, у вас безупречное производственное мышление.
        То что вы сказали, это недопустимо.

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      • 12435 1005
        ХОХОЛBlackCat 21 декабря 2019 в 12:40

        Ты Кот сьезди в Донецк и посмотри какие там обстрелы и как “мучаются”.
        В отличии от пенсов Тамбова имеют ТРИ пенсии и НИЧЕГО менять не хотят и убегать не хотят.
        ВСЁ ПРЕКРАСНО.

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        -1
        • 4565 3877
          Лариса ПетроваХОХОЛ 21 декабря 2019 в 14:16

          А ты, Хохол, небось только что оттуда?

          P.S. Хорошую ты себе аватарку выбрал, подходящую – называется “злобный бородач”. Но пейсы всё же дорисуй. )

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        • 5303 3969
          маринаХОХОЛ 21 декабря 2019 в 15:20

          Свершилось главное,а этот театр с борьбой нанайцев будет теперь интересен только им самим:
          “Как и предполагал, новой газовой войны с Киевом не будет — Газпром подпишет контракт с «Нафтогазом» на пять лет. Условия (пока неофициально) такие: в 2020 году объем поставок составит 65 млрд куб. м газа, а в следующие четыре года — по 40 млрд (при том, что в 2019 году поставили Украине 80). Объём минимальный, на грани технической дееспособности. Цена газа и транзита пока неизвестна.

          Также «Газпром» выплатит Киеву 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража (возможно, в зачёт кредита 3 млрд еврооблигациями). Это предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков «Газпрома» и «Нафтогаза» друг другу. Также важная деталь — создание «Оператора ГТС Украины», который возьмёт на себя организацию по транзиту газа в Европу, отдельно от функции закупки газа для Украины.

          Таким образом подтвердилось, что Россия готова была идти на компромисс с Киевом (в отличие от ситуации 2009 года) ради продолжения поставок европейцам, которые дали понять, что готовы возобновить сотрудничество вопреки санкциям.”
          П.С. занавес
          П.П.С. с РБ “концептуально”(Лукашенко) тоже ,остались цены ,но смоленские публично исключены.

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          1
  • 12435 1005
    ХОХОЛ 21 декабря 2019 в 15:37

    Пока молчит.
    Ничего нового от него.

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