Украина показала России, чем может закончиться спокойная жизнь

«Что имеем — не храним,

потерявши — плачем»

(русская народная пословица).

Мы живем в непростое, во многом противоречивое время, со множеством вызовов. Почти у каждого какие-то проблемы, многие критикуют (отчасти справедливо) проводимый государством курс. Молодежь (в основном, креативная, в основном, в столицах и, как правило, обработанная НКО, финансируемых из США) устраивает демонстрации, требует кардинальных перемен, по глупости и наивности своей не понимая, чем все это может закончиться.

Тот мир, который сейчас установился в России, где люди только-только стали приходить в себя после «благословенных 90-х», в которых мы чудом выжили, не исчезли, как страна, как народ — на самом деле еще очень хрупок, если уйдет общественное согласие и народ «забурлит», требуя лучшей жизни, причем немедленно, он не только не получит то, чего хочет, но и лишится всего того, что сегодня имеет.

Мы, как всегда, не ценим настоящее. Сегодня в магазинах изобилие: и продукты, и одежда. Бытовая техника — что в Москве, что в Саратове, что в Нью-Йорке — одна и та же. Автомобили — когда-то заветная мечта советского человека, и за «ломучим» советским автопромом наши отцы и деды стояли в очереди годами и годами копили. Сейчас представлены мировые бренды от ведущих автопроизводителей на любой вкус и кошелек.

Мы можем свободно выезжать за пределы страны не только с целью туризма, но жить там и работать.

Кошмар советских времен, когда требовалась не только въездная, но и выездная виза, согласие на которую давалось комиссией райкома КПСС, где старые маразматики с чуть ли не дореволюционным партийным стажем задавали дурацкие вопросы о том, кто возглавляет компартию страны, куда ты собираешься поехать, его имя, фамилия, биография. И попробуй ошибись — век невыездным будешь.

А мне это надо? Я что, в гости к генсеку Болгарии или Индии еду, или посмотреть достопримечательности страны? И этот маразм — в спокойные брежневские времена, а еще раньше даже одно только желание заглянуть за «бугор» тянуло на высшую меру (знаменитая ст. 58 п.1а УК РСФСР от 1936 г. «Измена родине: бегство за границу»).

Мы безбоязненно и открыто можем выражать свое мнение и не быть за это посаженными и расстрелянными.

Мы вправе выбирать, что нам читать, смотреть и слушать (старшее поколение, наверное, помнит времена, когда съезды КПСС транслировались по всем ТВ-каналам, а выступления делегатов печатались во всех газетах. Любая другая информация, кроме погоды на завтра, в этот период просто исчезала).

Отпала необходимость жить двойной жизнью: на работе выступать на партийных, комсомольских собраниях; заниматься политучебой, митинговать и требовать свободу то Луису Корвалану, то Анжеле Дэвис или еще какому-нибудь прогрессивному деятелю, который тебе на «хрен» не сдался; два раза в год бегать на обязательные демонстрации и заниматься другой, не относящейся к твоей основной работе, ерундой и только дома быть, наконец, самим собой.

Слово «купить» практически исчезло из лексикона советского обывателя, его место прочно заняло другое — «достать».

Современное поколение об этом не задумывается, ибо не представляет, что может быть как-то иначе [чем сейчас есть].

Но события на Украине показали, что может: могут убить, могут изувечить, могут надолго посадить, если не согласен с теми ценностями, которые навязывает тебе и твоей семье группа людей, пришедших к власти на крови, ценностей, которые тебе абсолютно чужды.

Заживо сожженные 48 человек в доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 г. — такое даже во времена сталинского террора 1937–1939 гг. было бы за гранью.

От сытой, благополучной жизни, от гарантированных тебе государством прав и свобод, до подвала твоего дома, в котором ты прячешься от разрывов и разлетающихся осколков, путь короче, чем многие из нас думают. Жителям Донбасса и в страшном сне не могло такое привидеться. Это как бикфордов шнур к тротиловой шашке — фитилек зажег и уже не погасить, горит даже под водой.

Есть такая притча: ветхозаветные времена, благоверный еврей пришел к раввину и стал жаловаться на свое тяжкое житье: жена, дети, теща. Гвалт стоит — хоть уши затыкай, а дом маленький, теснота такая, что не повернуться. На эти жалобы раввин ему последовательно стал советовать загнать в жилое помещение сначала всю домашнюю птицу, потом коз. И каждый раз спрашивал: «Ну как? Теперь не лучше?» На что бедный еврей отвечал, что наоборот, становится все теснее и теснее.

Тогда мудрый раввин приказал загнать в помещение, «до кучи», еще и корову, а потом прийти и рассказать: вдруг с коровой будет полегче. Через два дня бедолага в ужасе прибегает и говорит: «Ребе! Какое там лучше, спим уже стоя!» Раввин ему и говорит: «Ну ладно, раз и корова не помогла, тогда гони всю живность в шею». Наутро счастливый иудей прибегает и с порога кричит: «Слушай, Ребе, оказывается у меня такой просторный дом! В нем столько места! Какой же я счастливый!»

Вот так и мы не видим своего счастья в повседневной жизни с ее мелкими неурядицами и не задумываемся, что может быть гораздо хуже, если не будем ценить того, что имеем, а соглашаться с продажными негодяями, которые кричат о невыносимой жизни, о том, как у нас в стране все плохо и только они одни знают, что надо делать.

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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»