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Мнение американца о ценах на бензин в России

20:16. 21 декабря 2019 365 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

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История

Недавно мой американский друг ездил в Россию к своему университетскому другу, который участвовал в программе "студенты по обмену". Мол давно планировали встретиться, повспоминать студенческие годы и т.д. Так вот, после приезда, я решил с ним встретиться, узнать понравилось ли ему в России и его мнение в общем. Он с радостью согласился, но, при встрече, большую части рассказа он посвятил ценам на наш бензин.

Далее рассказ от имени американца.

Когда я приехал, меня встретил мой друг на машине. Сначала мы отправились домой, так как мне нужно было скинуть свои вещи, да и я очень устал после перелета. На следующий день мы катались по городу на его машине, он показывал мне достопримечательности, на фоне которых мы фоткались. Катались мы очень долго, поэтому перед тем как отправится домой мы заехали заправиться.

Пока мой друг ходил расплачиваться за бензин, я обратил внимания на цены. Мой друг заправлялся бензином 92 марки, который стоил 42 рубля за литр. Я спросил у него, сколько он зарабатывает в месяц. Соотношение его зарплаты к ценам на бензин меня шокировали. Представляешь, он зарабатывает 25 тысяч в месяцНа бензин, в среднем, у него уходит порядка 5-7 тысяч. А еще же нужно платить коммунальные платежи, покупать еду и одежду. Это хорошо, что у него еще детей нет и жены, а то бы на обед и ужин у него воздух был. Какого черта у вас так дорого стоит бензин?! Ваша страна же просто кишит нефтью. Я не понимаю... С такими ценами лучше на велике ездить.

"А что я могу поделать?" - думал про себя я. Хотя и согласен был с ним полностью.

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Источник: https://zen.yandex.ru/media/americos/mnenie-amerikanca-o-cenah-na-benzin-v-rossii-polnostiu-s-nim-soglasen-5df92632c31e4900ba3d6c83

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12459 989
    ХОХОЛ 21 декабря 2019 в 21:04

    Чё за тупой ЗВИЗДЕЖЬ куянин?
    Никто ВСЮ зарплату на бензин не тратит.
    Спроси у своего чёрного любовника сколько он тратит на комуналку и страховки и сколько ему остаётся на бензин.

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    -1
  • 12468 7542
    Maleos 21 декабря 2019 в 21:44

    Встретились два дебила: один дебил из пиндосии, другой – из России. Оба не вкуривают, что пиндосия – метрополия, а Россия – колония, что цены на ресурсы устанавливает метрополия, а обязанность колонии – их добывать и везти господину. Поэтому пиндодебил по-дебильски недоумевает: “Какого черта у вас так дорого стоит бензин?!”, а российский дебил по-дебильски думает:”А что я могу поделать?”…

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