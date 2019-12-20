Как «общечеловеки» перехватили управление Советским Союзом

В эфире канала День.ТВ мы обсудили некоторые аспекты моей новой книги «Сталин. После войны 1945—1948». Всегда приятно общаться с ведущим, который погружен в тему, как минимум, не хуже того, кого он пригласил в студию.

Хронометраж:

00:57 — О последней попытке Сталина спасти Советский Союз

05:55 — Как Сталин повышал самоуважение русского народа

13:22 — О последних годах жизни Сталина

14:16 — О смене ценностей советского человека

19:18 — О речи Жданова на совещании компартии в Польше

20:45 — Об избирательной цифровизации

23:43 — О сталинской перестройке Москвы

25:37 — О прогнозировании советскими политиками приобщения к европейским ценностям

31:06 — О деле авиаторов

35:07 — Почему попытка Сталина идеологической перестройки провалилась

39:01 — О «забытых» сталинских проектах

41:58 — Остаётся ли актуальной в верхах схватка за идеологию России

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-obshhecheloveki-perehvatili-upravlenie-sovetskim-sojuzom-111489