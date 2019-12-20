Как «общечеловеки» перехватили управление Советским Союзом
В эфире канала День.ТВ мы обсудили некоторые аспекты моей новой книги «Сталин. После войны 1945—1948». Всегда приятно общаться с ведущим, который погружен в тему, как минимум, не хуже того, кого он пригласил в студию.
Хронометраж:
00:57 — О последней попытке Сталина спасти Советский Союз
05:55 — Как Сталин повышал самоуважение русского народа
13:22 — О последних годах жизни Сталина
14:16 — О смене ценностей советского человека
19:18 — О речи Жданова на совещании компартии в Польше
20:45 — Об избирательной цифровизации
23:43 — О сталинской перестройке Москвы
25:37 — О прогнозировании советскими политиками приобщения к европейским ценностям
31:06 — О деле авиаторов
35:07 — Почему попытка Сталина идеологической перестройки провалилась
39:01 — О «забытых» сталинских проектах
41:58 — Остаётся ли актуальной в верхах схватка за идеологию России
P.S. Предыдущие выпуски:
- Путин спас Россию от междоусобицы, ошибки правительства Медведева
- Попытка переворота в Венесуэле
- Нужно верить в русскую Победу!
- Война против России: фронт внешний и фронт внутренний
Источник: https://nstarikov.ru/kak-obshhecheloveki-perehvatili-upravlenie-sovetskim-sojuzom-111489
Трагедия Сталина в том что он так и не смог создать тройку посвящённых (жрецов) кто понял бы его замысел построить в СССР общество “Золотого века”. Жданова, Кирова убили, впоследствии был Берия но третьего не было.Если бы проект Сталина воплотился ,такой вакханалии на Земле не было.