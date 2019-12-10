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Интеллигенция в низком поклоне. Как общечеловеки перехватили управление. Н. Стариков. И. Шишкин

09:40. 10 декабря 2019 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как и когда зарождалась тенденция низкопоклонства, вылившаяся в 1991-й год. Об этом беседуют ведущий Игорь Шишкин и писатель Николай Стариков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H3nH6C2Kqoo

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