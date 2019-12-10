Интеллигенция в низком поклоне. Как общечеловеки перехватили управление. Н. Стариков. И. Шишкин
Как и когда зарождалась тенденция низкопоклонства, вылившаяся в 1991-й год. Об этом беседуют ведущий Игорь Шишкин и писатель Николай Стариков.
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