Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 декабря 2019

Администрация президента США не изменила своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую конгрессом.

Об этом сказано в официальном заявлении Госдепартамента.

«Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле», — цитирует ВВС заявление Госдепа. Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек «одним из самых ужасных злодеяний XX века». Но он подчеркнуто не использовал слово геноцид.

В октябре и декабре Палата представителей и сенат США признали геноцидом убийства армян, греков, ассирийцев, халдеев и других христианских меньшинств на территории Османской империи. Причем резолюцию в сенате дважды блокировали по просьбе из Белого дома, однако в итоге она была принята единогласно — редкий случай, когда республиканцы и демократы были единодушны.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны. Так он ответил на принятие резолюции о признании геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает геноцид и борется против его признания.

Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.

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