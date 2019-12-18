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Невероятные технологии прошлого. Камень или бетон?

17:01. 18 декабря 2019 436 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u7UW9jL1o-k

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