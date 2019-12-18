«КАМАЗ» представил прототип тягача, аналогов которому нет в мире

Российский автогигант «КАМАЗ» представил прототип тягача из семейства К6, получивший название «Континент». Новый КАМАЗ-54907 является энергоэффективным дальнемагистральным тягачом, который уже окрестили автомобилем будущего, не имеющим аналогов в мире.

В 2017 году в рамках мероприятия «Комтранс» отечественный концерн представил общественности концепт новой кабины, получивший название «Проект 2020». Новый Continent является логическим развитием вышеупомянутого проекта.

Несмотря на то, что внешне автомобиль напоминает предыдущую модель КАМАЗ-54901, внутренняя «начинка» нового тягача выводит семейство на принципиально новый технологический уровень. «Континент» рассчитан на одного человека, что превращает кабину в комфортную жилую зону. Здесь имеются спальное место, холодильник, сейф, умывальник, микроволновка, зеркало и даже мультиварка. А для водителей, желающих поддерживать хорошую физическую форму, предусмотрен набор эспандеров.

Однако отдельного внимания заслуживает электроника. Приборная доска представлена сплошным жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все необходимые показатели. Управление бортовой системой осуществляется посредством дополнительного сенсорного экрана диагональю 15,5 дюймов. Кроме всего прочего, здесь доступны навигация, интернет-серфинг, просмотр видео, прогноз погоды и прочее.

Функцию зеркал заднего вида в тягаче выполняют камеры, которые выводят изображение на экраны внутри салона. Также имеется бортовая система, оценивающая состояние водителя, и автопилот третьего уровня.

Новый КАМАЗ-54907 оснащен гибридной силовой установкой. Экономичный двигатель Р6 имеет расход менее 25 литров на 100 км. Электропривод, в свою очередь, обеспечивает движение в несколько десятков километров и позволяет сэкономить топливо при пробуксовке или подъеме в гору, а также исключить выхлопы во время движения на заводских и складских помещениях.

О том, когда начнется серийная сборка тягачей нового поколения, пока ничего не известно.



Источник: http://nashaplaneta.su/news/kamaz_predstavil_prototip_tjagacha_analogov_kotoromu_net_v_mire/2019-12-18-80310