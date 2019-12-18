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Как глобальное потепление даст заработать России?

18:32. 18 декабря 2019 261 просмотр Один комментарий Опубликовал:

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Фантастически теплая для декабря погода в Центральной России лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением — однако для России оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды. Каким образом — и какие сложности при этом все же возникнут?
 
Если климат меняется, значит, кто-то должен извлечь из этого какую-то выгоду?
 
Часто звучат прогнозы, что глобальное потепление может настолько прогреть почву в районах вечной мерзлоты, что превратит изрядных размеров территории в поля, пригодные для выращивания пшеницы. Особенно это касается России — предполагается, что наша страна увеличит объемы производства сельхозпродукции, а также расширит добычу энергоносителей ввиду облегчения доступа к ним. Кроме того, заявляется, что исчезновение льда в Арктике поможет России и с точки зрения расширения транспортных возможностей.
 
Но действительно ли нашей стране удастся заработать на климатичеких изменениях? Попробуем разобраться.
 
Прибыль не только для России.
 
Начнем с вечной мерзлоты. Общая площадь земель, находящихся в этом состоянии, составляет 35 миллионов квадратных километров. И расположены они не только в России, но также Финляндии, Канаде, США и некоторых других странах. Так что если кому-то повезло с глобальным потеплением, то не только нам, но и кое-кому еще. И среди этих «кое-кого» — США и Канада, два крупнейших мировых производителя пшеницы.
 
Обозреватель издания National Interest Час Голдман даже позволил себе такую формулировку, как «благодаря таянию льда и освобождению земель Россия может превратиться в сельскохозяйственную сверхдержаву». Кроме того, издание считает, что «транспортировка товаров из Китая в Европу Севморпутем даст России невообразимое экономическое превосходство». Голдман, правда, опускает важные подробности: СМП — не ручеек, по которому дети по весне кораблики запускают. Его требуется соответствующим образом оборудовать: порты, пункты и базы, отвечающие за безопасный проход судов и т.д. То есть, нужны деньги, деньги, деньги.
 
Интересно, что эффект среднегодового повышения температуры на Земле начал себя проявлять вовсе не в последнее десятилетие или двадцатилетие. Как на днях было отмечено в докладе Стэнфордского университета (Калифорния, США), «Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция пользуются плодами глобального потепления уже на протяжении как минимум 50 лет». Финские СМИ обнаружили в этом документе данные, свидетельствующие, что «ВВП Финляндии был бы в настоящий момент на несколько десятков процентов ниже, если бы потепления не происходило». Остальные страны, расположенные близко к Северному полярному кругу, внакладе тоже не остались.
 
Американский Нацсовет по разведке в своем докладе «Глобальные тенденции — 2025; изменившийся мир» еще десять лет назад говорил, что «экономика России и Канады выиграет от глобального потепления, поскольку природные ресурсы, сосредоточенные на севере, станут более доступными для разработки». По данным Геологической службы США, «в Арктике может залегать до 30% нефти и 13% газа, до настоящего момента нетронутых».
«Открытие водных путей Арктики, которые из-за потепления очистятся ото льда, может принести экономические выгоды», говорится в том же документе. У кого-то остались еще вопросы, почему американцы требуют лишить Северный морской путь российского национального статуса и объявить его ценностью, принадлежащей всему международному сообществу?
 
Правда, Соединенным Штатам этот же комитет в своем прогнозе предрекает «снижение господства, но сохранение ведущего положения в мире». На территории США мерзлота будет таять как-то по-иному или «снижение господства» явится результатом экономического усиления других государств — Китая, Индии, России, Германии? Ответа нет.
 
В докладе есть и предупреждение России и Канаде, что вместе с преимуществами от таяния мерзлоты возникнут и сложности. Среди них — размягчение грунтов, на которых возведена инфраструктура (дома, заводы, линии электропередач, газопроводы etc. Вашингтон не забыл пожаловаться на то, что «из-за подъема уровня океана Соединенным Штатам придется переносить и перестраивать некоторые военные базы, попадающие в зоны затопления». 
 
Как меняется климат и чего это стоит.
 
Теперь попробуем оценить, на каких научных данных зиждятся такие прогнозы.
 
Во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2015 г.) отмечается, что «средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет». Это явление наблюдается с середины 1970-х годов. Скорость потепления в приполярной и заполярной зонах превышает скорость мирового глобального потепления в 2,5 раза.
Согласно утверждениям Би-би-си, «с 80-х годов прошлого столетия толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%.». Вечная мерзлота тает, бьют тревогу наши западные «партнеры», с удовольствием цитирующие все тот же доклад Росгидромета «с середины 1990-х гг. отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России».
 
Учеными из лаборатории космических исследований Главной Пулковской астрономической обсерватории Российской Академии Наук учеными уже давно установлено существование 200-летней цикличности изменения солнечной светимости. В соответствии с которой точно с такой же периодичностью меняется и климат на земле. По оценкам специалистов из Пулково, глобальное потепление может смениться похолоданием уже примерно в 2050 году.
 
А если похолодание?
 
К чему это отступление? Да к тому, что процесс потепления не вечен. А точечные объекты инфраструктуры добывающих отраслей (нефтеносного месторождения, например) рассчитаны на 20-30 лет. За этот период времени с ними ничего глобально-катастрофического не случится. 30 лет истекают в 2050 году, когда потепление сменится постепенных похолоданием. Затраты на обслуживание инфраструктуры более долгосрочного действия — нефте— и газопроводов обходятся государству примерно в 55 миллиардов рублей в год ($850 млн).
 
То есть, о бесплатных подарках природы российской экономике говорить нет оснований. Более того, после 2050 года температура не упадет резко и вечномезрлотные грунты не вернутся в свое привычное состояние в одночасье, и, вполне возможно, в течение двух-трех десятков лет на укрепление трубопроводов, железных и автомобильных дорог потребуется выделить дополнительные средства. «Техническое решение проблемы существует, просто стоит оно дороже, чем обслуживание всего этого в стандартных для северных районов условиях», — приводит Би-би-си слова руководителя отдела Государственного гидрологического института Росгидромета Олега Анисимова.
 
Сложнее выглядит ситуация со зданиями, в частности, с жилыми домами. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970-ми годами на 17%, а в некоторых районах — до 45%, утверждает Росгидромет, а МЧС и вовсе говорит о происшедшей деформации в нескольких северных городах от 20% до 100% зданий.
 
Подводя итог, есть основания говорить, что да, глобальное потепление дает возможность России улучшить свои экономические показатели. Однако это не произойдет автоматически, а потребует приложения не только сил, но и финансовых средств. Причем, вполне возможно, что собственных денежных запасов у страны окажется недостаточно и тогда к освоению северных просторов будут широко привлекаться иностранные инвесторы.
 
У которых, кстати, вот-вот появится дополнительный стимул вкладываться в Россию, чтобы уберечь свои капиталы от грабительских поборов, которые предусматривает «Европейский зеленый пакт» (European Green deal). Но судьба ведущих фирм ЕС — это предмет отдельного разговора.

 

Источник: https://finance.rambler.ru/economics/43373959-kak-globalnoe-poteplenie-dast-zarabotat-rossii/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12459 7537
    Maleos 18 декабря 2019 в 22:47

    Потепление действительно имеет место быть, но только не везде. В жыдопиндосии, например, холодает. Зато в России становится теплее, и, следовательно, – лучше, красивше и сытнее. А вот это уже проблема. Глобальная. Вот её жыдосаксы и решают последние лет 30…

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