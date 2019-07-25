И что, кто-то даст сейчас команду перестать травить “гоев” заменителем сахара?!

Сенсационная новость дня от Vesti.ru:

"Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен!"

В Университете Сассекса (Великобритания) проведено сенсационное исследование, которое доказало, что считавшийся одним из самых безопасных заменителей сахара смертельно опасен.

Речь идёт об аспартаме, более известном под коммерческим названием "нутрасвит" (nutrasweet), который используется в многочисленной пищевой продукции от "диетических" газированных напитков до кондитерских изделий.

Работа основывалась на анализе документов, предоставленных в 2013 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В ходе исследования выяснилось, что EFSA полностью проигнорировала целых 73 научных работы, в которых доказывалось, что аспартам может причинять вред организму человека. Указаны и "очаги" поражения заменителем сахара — это головной мозг, печень, легкие и кишечник. Плюс расстройства эндокринной системы.

Комиссии было известно, что вопрос о проблемах, возникающих при употреблении нутрасвита, стоит на повестке более 40 лет. Однако она не посчитала нужным в очередной раз прислушаться к мнению учёных и "пропустила" аспартам к широкому использованию.

Масштаб проблемы пугает, если учесть, что этот заменитель сахара используется в десятках тысяч наименований продуктов по всему миру.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3171809&cid=9

Считаю своим долгом напомнить всем, кто считает это — "досадной случайностью", что ещё 9 лет назад перед сотрудниками аппарата Государственной Думы Российской Федерации выступил с не менее сенсационной новостью Юрий Курносов, профессор кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, который рассказал, почему в США в штате Джорджия установлены "скрижали завета" с интересной надписью на 8 языках: "Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества..."

Как сообщил Юрий Курносов депутатам Государственной Думы РФ со ссылкой на британский еженедельник «The Sunday Times», "5 мая 2009 года в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса, прошла встреча так называемой элиты США. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех обсуждаемых на встрече тем приоритетной оказалась проблема «перенаселённости Земли». Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, «никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира». Однако, взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся..." Источник.

После такой информации уже только последний дурак будет верить в случайность того, что смертельно опасный заменитель сахара используется в десятках тысяч наименований продуктов по всему миру.

Особенное удивление у меня лично вызывает то обстоятельство, что сходка мультимиллиардеров, озабоченных сокращением населения планеты на 2/3 (то есть на 4 миллиарда человек), проходила в доме "куратора закрытых проектов в области генной инженерии". Из этого следует, что генная инженерия, плодом которой являются генно-модифицированные продукты питания, это ещё один диавольский проект, нацеленный на толерантное уничтожение человечества.

В данном случае термин "толерантное уничтожение" означает убивание кого-либо сверхмалыми порциями опасных ядов, которые жертва каждодневно принимает вместе с пищей, но совершенно не замечает их воздействия, но которые обладают эффектом накопления в организме. Спустя какое-то время под действием этих ядов у жертвы начинают развиваться смертельно опасные заболевания, и она в конечном итоге умирает, совершенно не понимая, что послужило причиной развития смертельного заболевания.

Используемый в пищевой промышленности препарат nutrasweet, он же аспартам, чрезвычайно сладкий на вкус, один из таких опасных ядов.

Информация о других "толерантных ядах", добавляемых в пищу "гоям":

15 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин