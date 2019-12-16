О «репрессиях» против «коммуниста» Левченко

Как минимум, настоящий коммунист излишки должен тратить на помощь малоимущим. Как максимум – преодолеть мещанство (а предметы роскоши это именно мещанство) в себе.

У меня неоднократно возникали споры с их сторонниками, вызванные в том числе показной роскошью, в которой живут некоторые «коммунисты». На это мне каждый раз говорили «А что, коммунист обязательно должен быть бедным?». Бедным быть не обязательно, а вот увлекаться престижными вещами и предметами роскоши – точно не стоит.

Весь мой пятнадцатилетний опыт в политике говорит (если не сказать «вопиет») о том, что те, кто больше всех орёт о коррупции, обычно сами являются (или стремятся быть) самыми коррумпированными.

Зюганов с подельниками вместо того, чтобы осудить проштрафившегося персонажа и показательно исключить его из партии (как делают нормальные партии с недостойными членами) – они продолжают его защищать и заявляют «Это репрессии власти против коммунистов» . Вы это серьёзно?



Но у меня есть и более важные и принципиальные претензии к современным «коммунистам».

На прошлых выборах КПРФ победила в нескольких местах. И получила несколько своих губернаторов.

Это была прекрасная возможность для того, чтобы продемонстрировать преимущества левой идеологии и квалификацию своих кадров. Нужно было собрать лучших из лучших, высадить в подконтрольных округах целый десант из специалистов, разработать стратегии развития регионов, расписать планы реформ, усилить местные администрации опытными и идейными кадрами – и за несколько лет превратить эти регионы в образцово-показательные.

Как известно, практика – лучшая агитация.

Вместо этого мы видим, что «красные» губернаторы ведут себя самым отвратительным образом. Хищения, нецелевое использование средств, неспособность эффективно развивать доверенные им регионы, отсутствие каких-либо инициатив, реально направленных на улучшение социально-экономической ситуации.

Губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко – это яркая демонстрация того, за что я критикую партию Зюганова.

Началось всё с того, что «коммунист» Левченко утаил от государства недвижимость и имущество в Новой Разводной.

Затем этот же персонаж убил медведя в спячке. Это само по себе достаточно аморальное и неспортивное действие. Но сделал он это к тому же не имея никаких документов, разрешающих ему охоту.

Генеральная прокуратура установила, что днем 5 января 2017 года группа лиц без специальных разрешений с помощью огнестрельного оружия убили медведя и других диких животных. Ими был нарушен приказ Минприроды «Об утверждении правил охоты», которым установлен период охоты. Злоумышленники причинили ущерб на сумму более 90 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Плюс ко всему этому губернатор Левченко исколесил половину планеты, начиная с Франции, Австрии и Италии, и заканчивая Китаем и Кубой – и всё это за служебный счёт.

Ему дали регион, чтобы он людям помогал и доказывал преимущества коммунистической идеологии – а он охотой и туризмом развлекается!

Плюс сыночек Левченко является подозреваемым в деле о махинациях компании «Звезда», которая занималась ремонтами лифтов.

Не говоря уже о подозрениях , что данный губернатор покрывает незаконную вырубку леса.

При этом в области летом произошло разрушительное наводнение, а помощь пострадавшим до сих пор не оказана должным образом. Более того, когда ОНФ выявил многочисленные нарушения, нецелевое использование средств и просто хищения, а также зафиксировал несколько тысяч жалоб от пострадавших на бездействие местной власти – представители Левченко заявили «это всё неправда», а жалующихся людей начали активно запугивать!

И, вишенкой на торте, оказывается, план по подготовке к отопительному сезону в регионе сорван.

«Это какой-то позор»(с)

После всего этого Зюганов с подельниками вместо того, чтобы осудить проштрафившегося персонажа и показательно исключить его из партии (как делают нормальные партии с недостойными членами) – они продолжают его защищать и заявляют «Это репрессии власти против коммунистов». Вы это серьёзно? Остатки стыда потеряли?!

А. Роджерс



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